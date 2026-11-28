Japonská značka se bude poprvé prodávat v Japonsku. Díky Trumpovi se tam vrací i Ford
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Japonským automobilkám se podařilo uchytit i v prémiových vodách, paradoxně ale ne na domácím trhu. Tam se krom Lexusu žádná další nenabízí, což se změní letos. Na svůj domácí trh se totiž poprvé chystá značka Acura.
Když se japonská ekonomika v 80. letech dostala na svůj vrchol, reagovaly i japonské automobilky. Ty měly dostatek prostředků a obrovské ambice a rozjely proto vlastní značky mířící na prémii. U Toyoty vznikl Lexus, u Nissanu Infiniti, u Hondy Acura, na Amati od Mazdy už bohužel nedošlo. Specifikem těchto značek však bylo, že nemířily na domácí trh, ale na export, a to primárně do USA.
Oficiálně se do Japonska dostal pouze Lexus, a to až v roce 2005, Infiniti ani Acura nikdy vstup neplánovaly. K vozům těchto značek se Japonci i tak mnohdy dostanou, i když pod logy Toyoty, Nissanu a Hondy. Například Infiniti Q50 se v Japonsku prodávalo jako Nissan Skyline, Lexus LS se zase prodával jako Toyota Celsior.
Letos se ale Japonci vůbec poprvé dočkají vozu s logy Acura a může za to částečně Donald Trump. Možnost snadného dovozu amerických aut do Japonska vychází z rámcové obchodní dohody mezi USA a Japonskem, kterou prezident Donald Trump oznámil 22. července 2025, japonské ministerstvo dopravy pak nová pravidla uvedlo do praxe v únoru 2026.
Japonsko vůbec poprvé v historii formálně uznalo americké federální bezpečnostní a emisní normy pro motorová vozidla jako rovnocenné japonským předpisům. Vozy vyrobené v USA a certifikované podle amerických norem tak již nemusí v Japonsku procházet nákladnými dodatečnými nárazovými a bezpečnostními testy. Pro registraci v Japonsku nyní stačí jen drobné lokální úpravy, jako přenastavení sklonu světlometů, oranžové zadní směrovky, metrický tachometr a povinná výstražná světlice v kabině.
V Japonsku mají sice volant napravo, ale historicky se vozy zahraničních značek často v Japonsku prodávají s volantem vlevo. Jde primárně o dražší modely značek jako Porsche, Ferrari a podobně, ale často uvidíte i základní modely BMW nebo Mercedesu s evropskou pozicí volantu, a to i když existuje japonská varianta vozu. Mnozí Japonci totiž považují levostranná auta za ukázku exkluzivity, historicky si totiž zahraniční vozy mohli dovolit jen ti nejbohatší.
U žádaných evropských novinek bývá produkce s levostranným řízením mnohem větší než výroba pravostranných verzí. Zákazník v Japonsku tak často dostane auto s volantem vlevo o několik měsíců dříve. Luxusnější vozy s levostranným řízením si také překvapivě drží vyšší zůstatkovou hodnotu, protože se obvykle po prodeji prvním majitelem vyvážejí na Blízký východ nebo do Evropy.
První vůz Acura do Japonska zamíří z amerického státu Ohio a půjde o model Integra v ostřejší verzi Type S. Zůstane mu i volant vlevo, pro Japonsko nebude vůz nijak upravován. Pětidveřový liftback má pod kapotou přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec K20C1, který sdílí s Hondou Civic Type R. Má výkon 320 kW, který posílá na přední kola, spolu s tím se pojí sportovní podvozek a brzdy a další úpravy.
Spolu s Acurou se do Japonska podívá i Ford. Americká značka tam byla dříve aktivní, po sto letech přítomnosti ale kvůli nízkým prodejům zemi v roce 2016 opustila. V posledním plném roce před odchodem prodal Ford v celém Japonsku pouhých 4968 vozů. Podle tehdejšího vedení Fordu nebyla v Japonsku žádná reálná cesta k dosažení udržitelného zisku, a to ani v dlouhodobém horizontu.
Přesto se letos americká automobilka vrací, jde na to ale úplně jinak. Ford neotevírá klasickou maloobchodní síť dealerství, ale vstupuje do Japonska čistě jako dodavatel specializovaných užitkových a terénních vozů pro státní instituce, záchranné složky a armádu. Program běží přes exportní divizi Ford Global Fleet Sales, kterou provozuje thajská průmyslová skupina RMA Group, ve spolupráci s japonskou firmou Space Factory z Jokohamy.
Nabídka se zaměřuje výhradně na pracovní pickupy, velká rámová SUV a dodávky. Do Japonska se tak podívá třeba obrovský Ford F-150 nebo v Thajsku vyráběný Ford Ranger. O speciální nástavby a konverze se postará divize RMA Special Vehicles v Thajsku. Ta z vozů na zakázku vytvoří například hasičské speciály, sanitky, záchranářská nebo armádní vozidla. Skupina RMA má s Fordem dlouholeté zkušenosti a mimo jiné v Austrálii zajišťuje i oficiální přestavby F-150 na pravostranné řízení.
Zdroj: Acura, Ford, zdroj foto: Acura, Ford, zdroj videa: