Dotace na elektromobily prudce klesnou v důležité zemi. Polepší si pouze nejmenší auta
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Vyšší dotace přilákaly více zájemců a dostupné peníze ubývají rychleji, než japonská vláda očekávala. Nová pravidla se dotknou bateriových, plug-in hybridních i vodíkových automobilů.
Japonsko od 1. ledna 2027 výrazně sníží státní příspěvky na nákup elektromobilů, plug-in hybridů a vozů s palivovými články. Výjimkou budou malé elektromobily kategorie kei, u nichž zůstane zachováno 80 procent dosavadní základní podpory.
Změnu oznámilo 21. října japonské ministerstvo hospodářství, obchodu a průmyslu METI a důvod je stejný jako všude jinde - docházejí peníze. Nové částky se budou vztahovat na vozy poprvé registrované od začátku roku 2027. Jde o úpravu programu CEV (Clean Energy Vehicle), financovaného z doplňkového rozpočtu japonského fiskálního roku 2025.
U běžných bateriových elektromobilů se základní strop sníží z 1,25 milionu na 750.000 jenů, přibližně ze 173.000 na 104.000 Kč. K základní částce lze získat dodatečný bonus za opatření podporující ekologičtější výrobu. Hodnotí se například zavádění oceli s nižší uhlíkovou stopou. Nejvyšší příplatek se sníží z 50.000 na 30.000 jenů, tedy přibližně ze 7.000 na 4.000 Kč.
Celková maximální podpora běžného elektromobilu proto klesne z 1,3 milionu jenů, přibližně 180.000 Kč, na 780.000 jenů, tedy asi 108.000 Kč. Kupující tak může proti současnosti "přijít" až o 520.000 jenů neboli přibližně 72.000 Kč.
Malé elektromobily kategorie kei čeká mírnější zásah. Jejich základní strop klesne z 550.000 na 440.000 jenů, přibližně ze 76.000 na 61.000 Kč. Nejvyšší doplňkový bonus se sníží z 30.000 na 18.000 jenů. Celkem tak bude možné získat nejvýše 458.000 jenů, tedy zhruba 63.000 Kč, místo dnešních 580.000 jenů neboli 80.000 Kč.
Základní strop pro plug-in hybridy se sníží z 800.000 na 480.000 jenů, přibližně ze 111.000 na 66.000 Kč. U automobilů s vodíkovými palivovými články se základní strop sníží z 1,45 milionu na 870.000 jenů, tedy přibližně z 201.000 na 120.000 Kč.
Uvedené hodnoty představují nejvyšší možné příspěvky. Japonsko neposkytuje všem elektromobilům stejnou částku. Skutečná podpora závisí na hodnocení konkrétního modelu a činnosti jeho výrobce.
Posuzují se energetická účinnost, dojezd a další vlastnosti automobilu, ale také dostupnost servisní sítě, budování nabíjecí infrastruktury, kybernetická bezpečnost, možnosti využití vozu jako nouzového zdroje elektřiny a způsob nakládání s bateriemi po skončení jejich životnosti.
Výsledky se proto výrazně liší. Aktuální seznam japonského centra pro podporu vozidel nové generace uvádí částky pro stovky jednotlivých verzí a současně porovnává podporu do konce roku 2026 s novou výší od ledna 2027.
Změna se citelně dotkne také plug-in hybridů. Mitsubishi Outlander PHEV přijde o část podpory ve výši 336.000 jenů. Místo současných 840.000 jenů, přibližně 116.000 Kč, získá 504.000 jenů neboli zhruba 70.000 Kč. Stejné částky platí například pro plug-in hybridní verze Mazdy CX-60 a CX-80. Toyota Mirai s vodíkovými palivovými články klesne z 1,5 milionu na 900.000 jenů, tedy přibližně z 207.000 na 124.000 Kč.
Výslednou částku ovlivňuje také cena automobilu. U vozů s japonskou cenou bez daně nejméně 8,4 milionu jenů, v přepočtu přibližně 1,16 milionu Kč, se vypočtená podpora násobí koeficientem 0,8. Luxusnější modely proto získávají méně než stejně hodnocené levnější automobily.
Například Rolls-Royce Spectre má v oficiální tabulce současný příspěvek 384.000 jenů a od ledna pouze 230.000 jenů, tedy přibližně 32.000 Kč. Některé modely Audi e-tron GT nebo Lotus Emeya dostanou ještě méně.
Příjemce zároveň musí podporovaný osobní automobil zpravidla vlastnit alespoň čtyři roky. Při dřívějším prodeji je nutné požádat o souhlas a část dotace vrátit.
Současný program má k dispozici 110 miliard jenů, přibližně 15,2 miliardy Kč. Japonská vláda na začátku roku 2026 zvýšila maximální podporu běžných elektromobilů z 900.000 na 1,3 milionu jenů. Vyšší částky však přilákaly více zájemců a rozpočet se podle dostupných odhadů vyčerpává rychleji, než se očekávalo. Proto se vláda snaží zbývající peníze rozdělit mezi více žadatelů a prodloužit fungování současného programu. Ani nové částky ovšem automaticky nezaručují, že příspěvek skutečně dostane každý zájemce.
Zdroj: Electrive, japonské ministerstvo hospodářství, obchodu a průmyslu (METI), Next Generation Vehicle Promotion Center (CEV-PC)