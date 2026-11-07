Jawa Minor (1937–1947): Učaroval vzhledem i cenou
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Prvním automobilem značky Jawa vlastní konstrukce byl model Minor, vyráběný ve verzích Limuzína, Kabriolet a Roadster. Přední kola poháněl dvoudobý řadový dvouválec s objemem 0,616 litru a výkonem 14 kW (19 k).
V roce 1922 založil podnikatel Ing. František Janeček v pražských Nuslích zbrojovku. V roce 1929 se v této zbrojovce začaly vyrábět motocykly podle německého vzoru Wanderer. Vznikla tak značka Jawa, jejíž název byl složen z prvních dvou písmen ze jmen Janeček a Wanderer. V létě 1934 začala Jawa vyrábět automobily Jawa 700 s pohonem předních kol dvoutaktním dvouválcem podle licence na německý vůz DKW Meisterklasse.
V roce 1937 začala Jawa vyrábět automobil Jawa Minor vlastní konstrukce. Navrhl jej konstruktér Ing. Rudolf Vykoukal (před ním pracoval na novém voze Zdeněk Pilát) a karoserii navrhl Zdeněk Kejval. Nový vůz se oficiálně představil v říjnu 1937 na pražském autosalonu v Průmyslovém paláci. Návštěvníci mohli obdivovat dvoumístný roadster, kabriolet se dvěma nouzovými sedadly vzadu a dvoudveřovou čtyřmístnou limuzínu. Ještě před tím se tři vojenské vozy Jawa Minor zúčastnily soutěže Malou dohodou. Jeden z vozů zde vyhrál svoji třídu a celkově byl třetí. Po tomto úspěchu objednalo ministerstvo obrany čtyři stovky vojenských vozů Jawa Minor s plátěnou střechou.
Karoserie s dřevěnou kostrou potaženou plechovými panely se vyráběly v Kvasinách, v továrně, kterou vlastnil František Janeček od roku 1926. Motory a podvozky se vyráběly v mateřském závodě v Praze Nuslích a konečná montáž probíhala v Týnci nad Sázavou (později v Brodcích). Cena limuzíny Jawa Minor začínala na 16.000 korun, takže byla nejlevnějším automobilem na domácím trhu. Všechny vyráběné modely měly volant na pravé straně, neboť v Československu se až do roku 1939 jezdilo vlevo. Výjimkou bylo několik roadsterů s levostranným řízením.
Pohon a podvozek
Přední kola vozů Jawa Minor poháněl dvoudobý kapalinou chlazený řadový dvouválec. S objemem válců 616 cm3 (vrtání/zdvih: 70/80 mm), horizontálním karburátorem Solex a kompresním poměrem 6:1 měl nejvyšší výkon 14 kW (19 k) při 3500 ot/min. Řazení převodových stupňů zajišťovala třístupňová manuální převodovka s řadicí pákou na podlaze, umístěná spolu s rozvodovkou a diferenciálem před motorem. Vůz s pohotovostní hmotností 600 kg dosahoval maximální rychlost 90 až 95 km/h. Spotřeba směsi benzinu a oleje v poměru 1:25 se pohybovala kolem 6,5 až 7,5 litrů na 100 km.
Automobil Jawa Minor měl páteřový rám s centrální trubkou čtyřhranného průřezu (foto). Vpředu byl rám rozšířený pro umístění motoru podélně za přední nápravou. Všechna kola byla nezávisle zavěšena. Přední kola byla zavěšena na příčných trojúhelníkových ramenech a odpružena horním příčným listovým perem. Vzadu byly trubkové výkyvné polonápravy s příčným listovým perem. Bubnové brzdy na všech kolech se ovládaly mechanicky. Kola byla obuta do pneumatik 4,75 x 16.
Automobil Jawa Minor měl páteřový rám s centrální trubkou čtyřhranného průřezu. |
Čtyřmístná limuzína
Základním provedením byla dvoudveřová čtyřmístná limuzína (tudor) s neděleným předním oknem a dvěma bočními okny po obou stranách. Dveře byly otevírané proti směru jízdy a kapkovité blatníky vystupovaly z boků vozu. Maska chladiče měla vodorovné mřížování, které bylo v horní části protaženo do boků. Kruhové světlomety byly umístěny do prostoru mezi maskou chladiče a předními blatníky. Limuzína měla zavazadlový prostor přístupný z interiéru vozu po odklopení zadních opěradel. Náhradní kolo bylo umístěno pod podlahou zavazadelníku a bylo přístupné z venku. Přední nárazník se montoval za příplatek. Dvoudveřová limuzína měla rozvor náprav 2350 mm, rozchod kol vpředu i vzadu 1050 mm a vnější rozměry 3860 x 1350 x 1360 mm (délka x šířka x výška).
Základním provedením modelu Jawa Minor byla dvoudveřová čtyřmístná limuzína (tudor). |
Na podzim 1938 představila továrna Jawa modernizované Minory modelového ročníku 1939. Na první pohled se lišily svislou lištou ve středu masky chladiče, která pokračovala na kapotě až k přednímu oknu. Nejvíce se změny dotkly limuzíny, u které byl rozvor prodloužen na 2 410 mm. Zvětšil se tím vnitřní prostor a na zadní sedadla se konečně mohly posadit i dospělé osoby. Prostor pro nohy se zvětšil o 60 mm. Pod zadním oknem se objevil zaoblený zavazadlový prostor, který ale stále zůstal přístupný jen z vnitřku vozu. Modernizovaný Minor byl dlouhý 3600 mm a o 5 cm narostla výška vozu. Tím se zvětšil prostor nad hlavami cestujících. Hmotnost modernizované limuzíny vzrostla na 690 kg a udávala se maximální rychlost 90 km/h.
Sportovní roadster
Pohledný dvoudveřový dvoumístný roadster Jawa Minor (foto) měl sklopné přední okno a plátěnou odnímatelnou střechu. Roadster měl stejný rozvor jako limuzína (2350 mm) a byl o něco kratší (3680 mm). Ostatní rozměry zůstaly stejné. Od ostatních verzí vozu Minor se odlišoval „zvlněnou“ palubní deskou Sportovní roadster s koženým čalouněním se prodával za 19.500 korun. Roadster Jawa Minor získal koncem srpna 1938 v lázních Luhačovicích při soutěži elegance první cenu, stříbrnou plaketu a jako nejlacinější a nejhezčí sportovní vůz československé výroby získal i pohár.
Maska chladiče měla vodorovné mřížování často nalakované červenou barvou. |
Kabriolet 2+2
Dvoudveřový kabriolet Jawa Minor (foto) měl objemnou skládací plátěnou střechu složenou pod krytem za sedadly a nesenou třemi trubkami. Boční okna byla nasazovací a měla kovový rám. Na zadní sedadla se dospělé osoby nevešly, byla určena jen pro děti. Po sklopení opěradla zadního sedadla vznikl prostor k uložení zavazadel. Kabriolet byl o něco delší než roadster (3860 mm), ostatní rozměry zůstaly stejné. V karosárně Sodomka ve Vysokém Mýtě bylo vyrobeno 26 kabrioletů s mírně pozměněnou karoserií a způsobem napínání plátěné střechy.
Zadní sedadla byla určena jen pro děti. Po sklopení opěradla vznikl prostor k uložení zavazadel. |
Vozy Jawa Minor se vyráběly v letech 1937 až 1940 a po skončení druhé světové války byly poslední kusy smontovány v roce 1947. Celkem jich bylo vyrobeno 3950 kusů všech verzí. Za druhé světové války se u nás osobní automobily nesměly vyvíjet. V Jawě se ale dál tajně pracovalo pod vedením Ing. Rudolfa Vykoukala na modernějším nástupci Minora. Po válce se tento vůz začal vyrábět v národním podniku Letecké závody pod názvem Aero Minor. Jawa mohla dál vyrábět jen motocykly.
Zdroj: Autorský text