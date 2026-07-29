Jde to i bez lhaní a výmluv: Richard Hammond má zaplatit přes 28.000 Kč za vysokou rychlost
Bývalý spolumoderátor populární automobilové show Top Gear Richard Hammond dostal od britského soudu pokutu 999 liber (asi 28.220 korun) poté, co byl dvakrát během tří týdnů přistižen při překročení povolené rychlosti.
Šestapadesátiletý Hammond řídil vůz značky Porsche, když začátkem loňského prosince překročil rychlost, a o dvacet dní později se dopustil stejného přestupku ve svém luxusním Bentley, napsal dnes zpravodajský server The Guardian.
Policie podala proti Hammondovi dvě žaloby, přičemž jako důkaz o spáchání přestupků předložila snímky z radarů, na nichž je zachycen při řízení vozidel v hrabství Herefordshire.
Moderátor, který v letech 2002 až 2015 uváděl pořad Top Gear po boku Jeremyho Clarksona a Jamese Maye, než tato trojice spustila pořad The Grand Tour na Amazon Prime, prostřednictvím svých právníků přiznal vinu v obou případech překročení rychlosti.
Minulý týden mu u okresního soudu v Telfordu soudkyně uložila zaplatit celkem 1771 liber, což zahrnuje dvě pokuty ve výši 333 a 666 liber, 240 liber na soudní náklady a příplatky na podporu obětí v celkové výši 532 liber.
Radar zachytil Hammonda v jeho Porsche Taycan Cross Turismo při rychlosti 68 mil za hodinu (asi 109 kilometrů v hodině) v úseku s povolenou padesátkou (80 km/h). V druhém případě jel vozem Bentley Continental GT rychlostí 82 mil za hodinu (asi 132 kilometrů v hodině) v úseku s rychlostním omezením 70 mil v hodině (asi 112 km/h).
Hammond v roce 2006 při natáčení pořadu Top Gear málem zahynul při nehodě v tryskovém dragsteru Vampire. Jednalo se o speciální vozidlo poháněné proudovým motorem Rolls-Royce Orpheus, které dosahovalo rychlosti přes 450 kilometrů v hodině.
V roce 2013 mu a Clarksonovi byl ve Francii uložen tříměsíční zákaz řízení poté, co byli přistiženi při překročení rychlosti během natáčení jedné z epizod pořadu, připomněl The Guardian.
Zdroj: ČTK