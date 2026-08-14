Jde zmást dopravní kamery legálně? Americkému hackerovi se to povedlo
Speciální vzor fólie na starším autě dokázal zmást kameru společnosti Flock tak, že nepoznala, že se dívá na auto. Autor vzoru ho nabízí primárně na oblečení lidem, kteří si nepřejí být sledováni na každém kroku.
Kamery sledující provoz na silnicích jsou v USA čím dál větší téma, protože rostou jak houby po dešti, spoléhají na umělou inteligenci a lidé se obávají o narušení svého soukromí. Takové případy se totiž v minulosti už objevily, a to ani nebyla AI tak masivně rozšířená. Výzkumník a hacker Bill Swearingen se tedy pokusil najít cestu, jak kamerám práci ztížit.
Po roce pokusů vytvořit počítačem generovaný vzor, který by se dal aplikovat na oblečení či auto, konečně našel takový, který funguje a nejčastěji využívané kamerové systémy opravdu zmate. Nedělá přitom nic s kamerou samotnou, nebrání jí v natáčení, nijak ji nepoškozuje, jen prostě vypadá tak, že detekční software kamery zcela ignoruje člověka, který bude mít v onom vzoru např. tričko.
Wow. What a week! #defcon34 and #BlackhatUSA were amazing. Loved catching up with everyone, and missed more than a few of you. Lets try again next year!— ~billswearingen☎️# 🟩 (@hevnsnt) August 9, 2026
FYI -- Techcrunch did an excellent article of my research, give it a read! https://t.co/3Sl37z7uDq
Test v reálném světě ovšem neproběhl s člověkem, nýbrž s autem. Ve spolupráci s youtubovým kanálem Donut Media potáhl starší Toyotu Yaris fólií s jedním z vynalezených vzorů a zkoušel, jestli ji zachytí kamera společnosti Flock, či nikoliv. „Dokázali jsme, že je to efektivní,“ cituje Swearingena web TechCrunch.
Kamera auto viděla, ale její software nedokázal poznat, že jde o auto. Není totiž jen systémem čtení dopravních značek, dokáže identifikovat značku a model vozidla, poškození, nálepky či další detaily. Teoreticky tedy dokáže identifikovat konkrétní vozidlo, ať už přečte jeho registrační značku či nikoliv.
Podobné nápady, jak se vyhnout sledování, se vyskytly už v minulosti pomocí reflexních nálepek na registrační značky, které je učinily nečitelné pro kamery, ale lidské oko si jich nevšimlo. Taková úprava registrační značky je však nelegální, naopak polepení auta fólií s nějakým vzorem nelegální není – prozatím.
Výrobci kamer se samozřejmě budou snažit svůj software vylepšit tak, aby ho různě divoce vzorovaná fólie nemohla zmást. Také úřady mohou mít tendenci používání podobných fólií zakazovat. Argument je jasný – mohlo by to pomoci zločincům.
Že je plošné sledování výrazným zásahem do soukromí bezúhonných občanů, úřady a policii nechává většinou chladnými. „Soukromí je základní právo,“ věří přitom Swearingen. Jeho vzory nemají být pomocí kriminálníkům – mají umožnit běžným lidem vyhnout se sledování. Nutno však upozornit, že vzory práci kamer jen ztíží, nikoliv znemožní – lidské oko pořád člověka odhalí a jeho tvář pozná. Není však v lidských silách procházet všechny záznamy ze všech kamer a hledat v nich konkrétní lidi, které software neoznačil. Na toto hledání jehly v kupce sena je užitečná právě umělá inteligence a tu vzory matou.
Swearingenův projekt s názvem noRecognition nyní sbírá podporu na Kickstarteru; Swearingen chtěl vybrat 5 tisíc dolarů (105 tisíc korun), má už téměř šestnáctinásobek. Zájemci si tam mohou předplatit tričko či jiný kus oblečení v generickém kamery matoucím vzoru, anebo mohou zaplatit víc za unikátní vzor, který firma dodá pouze jim v určitém omezeném počtu kusů a nikdy ho nezveřejní.
zdroj: TechCrunch | foto: Google Gemini, archiv