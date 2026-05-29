Je lepší bohatství, nebo chudoba? V případě směsi paliva a vzduchu není ideální ani jedno
Tvorba směsi spolu se zapalováním a spalováním hraje u zážehových motorů klíčovou roli. Pokud není správná, může to znamenat jen špatný běh motoru spolu s vysokými emisemi, v extrému ale také četná poškození.
Ideální spalování by v případě zážehového motoru nastalo, pokud bychom k 14,7 kg vzduchu přivedli 1 kg paliva. V tomhle případě mluvíme o stechiometrickém poměru. V praxi však určité provozní stavy motoru vyžadují korekci složení směsi.
Pokud třeba akcelerujete a tedy od motoru požadujete výkon, je nastavena bohatší zápalná směs. To znamená, že agregát pracuje s větším množstvím paliva. Při jízdě s minimální zátěží se zase nastaví chudá směs, tedy s přebytkem vzduchu.
Řízení motoru pracuje s takzvaným součinitelem přebytku vzduchu. Označuje se řeckým písmenem lambda (stejně se proto označuje také snímač množství kyslíku ve spalinách – sonda lambda). Pokud je součinitel přebytku vzduchu roven 1, pak skutečně přivedená hmotnost vzduchu odpovídá jeho teoretické potřebě.
Pokud je lambda menší než 1, pracuje motor s nedostatkem vzduchu a tedy bohatou směsí. Obecně řečeno se nejvyššího výkonu dosahuje, pokud je lambda rovna 0,85 až 0,95. Opakem je lambda větší než jedna. Je-li v rozmezí od 1,05 po 1,3, pak lze pozorovat snížení spotřeby paliva, zároveň ale také pokles výkonu.
V praxi se u dosavadních motorů běžně používalo rozmezí lambda rovno 0,9 až 1,1. Dnešní nejnovější agregáty, splňující poslední normu Euro 6, ale pracují převážně s chudou směsí.
Malá spotřeba, ale vysoká teplota
Výše uvedené hodnoty přebytku vzduchu platí při normálním běhu motoru. Co když je ale zápalná směs příliš chudá (a tedy s příliš velkým přebytkem vzduchu) nebo naopak příliš bohatá, kdy je v ní nadměrné množství benzinu.
S bohatostí směsi, respektive s přebytkem vzduchu, úzce souvisí tvorba příslušných emisí. Při spalování chudých směsí klesá množství produkovaného oxidu uhelnatého a dnes velmi sledovaného oxidu uhličitého.
Jenže pozor, směs nesmí být příliš chudá. Pokud je lambda větší než 1,3, pak směs již není schopná zapálení. Při tom dochází k výpadkům spalování a velmi neklidnému běhu motoru. K běhu motoru v režimu spalování velmi chudé směsi dochází obvykle při závadě na sání, kdy motor přisává takzvaný falešný vzduch. Ten neprochází přes snímač hmotnosti (lidově váhu vzduchu), takže motor vůbec neví, že mu jde do válců příliš velké množství vzduchu. Řízení množství paliva totiž pracuje právě se vzduchem. Jinak řečeno, dávka paliva se odvíjí od něj.
Se spalováním chudých směsí souvisí také vzrůstající teplota spalování. Důvodem je skutečnost, že vstříknuté palivo změnou svého skupenství z kapalného na plynné způsobí zároveň snížení teploty spalovacího prostoru. A s rostoucí teplotou dochází ke zvyšování oxidů dusíku. To je také důvod, proč používaly některé motory v minulosti, které pracovaly s velmi chudou zápalnou směsí, zásobníkový katalyzátor NOx.
Stejný efekt mělo spalování vrstvených směsí, jež bylo v době zavádění přímého vstřikování benzinu velmi slibné, po několika letech od něj však výrobci upustili ve prospěch homogenní směsi. Důvodem byla právě tvorba oxidů dusíku a nutnost vybavovat takový motor už v rámci Euro 4 zmíněnými katalyzátory (lidově katalyzátor denox).
Bohatství není vždy výhodou
Co když je ale směs pro změnu příliš bohatá. A tudíž do motoru jde mnohem více benzinu, než by mělo, takže pracuje s nedostatkem vzduchu. K příliš bohaté směsi může dojít při závadě na vstřikovači, zpravidla při netěsnosti jeho trysky. Například kvůli prasknutí vratné pružiny. Stejný efekt může způsobit také špatně pracující regulátor tlaku paliva.
Spalování s příliš bohatou směsí znamená, že benzin nedokáže všechen vyhořet. Ulpívá na stěnách válců, kde výrazně ochromuje funkci mazacího oleje. To vede ke zrychlenému opotřebení pístních kroužků a válců, většinou ke vzniku takzvané ovality. A protože olejový film plní také roli těsnění válce při pohybu pístu, dochází ke ztrátě komprese a tedy poklesu výkonu.
Jenže příliš bohatá směs může poškodit také katalyzátor. To za předpokladu, že dochází k průniku nespáleného paliva do výfuku, kde následně dohořívá. Tento jev se projevuje také akusticky jako takzvané střílení do výfuku. V pozdější fázi to vede k podpalování ventilových sedel. Dokud měly motory katalyzátor daleko od motoru, pod autem, tak k jeho poškození tolik nedocházelo. U moderních motorů, které už pracují se startovacími katalyzátory (někdy se jim také říká „předkatalyzátory“), což platí pro motory v rámci Euro 3, tedy od roku 2000, je uvedený problém mnohem závažnější.
Zdroj: Automobilová technická příručka, Jalopnik, Wikipedia
Foto Jalopnik a Volkswagen