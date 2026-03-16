Je libo triko E30 či E46? BMW oslavuje legendární trojky
Ikonické BMW řady 3 slaví půlstoletí existence. Automobilka z Mnichova proto spojila síly se značkou Puma a pokračuje v lifestyle kolekcích inspirovaných historií modelu. V nové jarní kolekci BMW Motorsport dostává prostor jedna z nejoblíbenějších generací E46.
BMW uvedlo první trojkovou řadu v roce 1975 a od té doby se z ní stal jeden z pilířů značky. Model postupně definoval celý segment prémiových vozů střední třídy a dodnes patří mezi nejdůležitější modely mnichovské automobilky.
Aktuální jarní kolekce BMW M Motorsport volně navazuje na loňskou limitovanou edici oblečení BMW × PUMA 50 Years of 3 Series, která se u českých prodejců objevila ke konci roku 2025, ale stále je z většiny sehnání.
Starší kolekce byla přímo zaměřená na jednotlivé generace trojkové řady a pracovala s jejich designem, historickými grafikami i dobovými slogany. Merch využíval ikonická kódová označení jednotlivých generací, která mají dnes už kultovní status. E21, E30, E36 a E46. Na oblečení jsou vidět grafiky aut, archivní ilustrace i výroční logo připomínající padesát let existence modelu.
Nový merch pro milovníky E46 a E30
Samotná E46 nyní dostává ještě více prostoru v jarní kolekci ve spolupráci s Pumou. A samotné BMW ukázalo mezi jarními módními kousky oblečení s motivy trojky generace E30. Cena trik je okolo 1699 Kč.
O starší generace BMW 3 je stále obrovský zájem i mezi novou generací fanoušků. Stačí se podívat na počty vyhledávání na českém Googlu. Samotné dotazy „bmw e46“ nebo jen „e46“ hledá zhruba 8200 českých uživatelů měsíčně. I starší generace E30 a E36 dosahují podobných čísel. To je pozoruhodné na auta, která se začala prodávat už v minulém století.
Současná kolekce oblečení M Motorsport zahrnuje především trička, mikiny nebo kšiltovky. Design je poměrně střídmý a spíš než na výrazné logo sází na stylizované motivy konkrétních generací. Někde jsou zakomponovány také dobové marketingové slogany.
Z letitých ojetin klasiky
Od konce výroby E46 uplynulo už téměř dvacet let. Pro mnoho lidí jde o staré auto za sklonkem životního cyklu. Pro jiné je to ale stále živoucí legenda a jeden z vrcholů historie značky.
BMW evidentně sází právě na tu druhou skupinu. A možná to není vůbec špatná strategie. Značka tak v podstatě dělá z ikonických generací vlastního modelu popkulturní artefakt.
Zkouším si představit, co by se asi stalo, kdyby podobný merch jednou představila třeba Škoda, například s grafikou první Škody Octavia. Troufám si tvrdit, že by o české zákazníky nebyla nouze.
Zdroje: Ahrefs, BMW, Puma