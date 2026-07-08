Je MG 07 kopírka Porsche Taycan? Značka tvrdí, že ne, šéf se však nechal vytočit
Čínská automobilka MG s britskými kořeny ukončila živě vysílané představení novinky 07 poté, co diváci poukazovali na nápadnou podobnost nového modelu s Porsche Taycan.
Design elektromobilů je do velké míry diktován aerodynamikou. Když k ní připočtete současný vkus čínských kupujících, není úplně překvapením, že si jsou všechna tamní auta docela dost podobná – až na výjimky. K těm však nepatří MG 07, novinka, která se odhalila v červnu. Na jeho konci Čchen Cchuej, ředitel MG, představoval design novinky.
Poté, co automobilka vůz odhalila, začali diváci komentovat, že design je kopií Porsche Taycan. Čchen vůz bránil slovy, že 07 „neukradlo jediný detail“, diváci mu však nevěřili. Pak živý přenos předčasně ukončil.
Nutno uznat, že MG 07 opravdu nevypadá přesně jako taycan. Třeba v předních světlech nejsou čtyři příčné linky denního svícení, nýbrž jen tři. Kola se zakulacenými bíle lakovanými částmi disků u pneumatiky nemají pět černých paprsků, nýbrž sedm.
Dost ale jízlivosti, ta podobnost je víc než jasná. MG 07 má jinak tvarovanou střechu pro prostornější zadní sedačky, masivnější zadní blatníky však už inspiraci v Zuffenhausenu nezapřou, stejně jako tenká zadní světla se svítící linkou obrysovky napříč šířkou zádě.
Automobilka přesto trvá na tom, že 07 nevykrádá Porsche Taycan. Pokud si z nějakého auta bere inspiraci, jsou to historické modely MG, např. MGB GT z 60. let minulého století – tak se Čchen snažil stočit diskusi. Nakolik to bylo efektivní, si asi nikdo nedělá iluze.
Autopilot jako zkušený řidič, údajně
Ať je design, jaký chce, MG 07 – nepleťte si jej s modelem MG 7, vyráběným od roku 2022 pro východoasijské trhy a Austrálii, to je zcela jiné auto – je před nedávnem odhalený elektromobil a plug-in hybrid.
V elektrické formě má 67kWh baterii, která má stačit na 610 km jízdy, a elektromotor o výkonu 239 koní. Coby plug-in hybrid nabídne atmosférickou patnáctistovku o 112 koních, která ale primárně slouží coby generátor energie pro 30kWh baterii. Elektromotor tu má 207 koní a dojezd na jedno nabití baterie je 185 km.
Automobilka slibuje také samořídící systém Momenta R7, který podle ní neimituje řízení člověka, nýbrž „zvládá fyzicky porozumět scéně před sebou a dokáže předvídat podobně jako zkušený řidič-člověk“. To se má projevovat defenzivní jízdou a úpravou jízdy ještě předtím, než situace nastane, nikoliv až v reakci na ni.
Zda budeme mít možnost zjistit, jak to bude fungovat ve skutečném světě, je zatím záhadou. Weby pro novináře evropských divizí MG zatím o tomto autu nemluví a ani automobilka neuvedla, zda je v plánu 07 přivést na globální trhy, nebo jen „doma“.
zdroj: Carscoops, CarNewsChina | foto: Auto.cz | video: MG