Je na vás nové twingo moc barevné? Umělec udělal pravý opak
Propojení automobilky Renault s umělci sahá hluboko do historie, až v posledních letech však automobilka o tomto spojení dává vědět veřejnosti. Podporu současného umění naznačuje také nový art car v podobě elektrického modelu Twingo.
S novými elektrickými modely hraje značka Renault na emoce, ať už jejich retro designem, nebo kombinací s pestrobarevným výběrem laků karoserie. Od roku 2021 Renault spolupracuje s umělci, kteří jeho modely přetvářejí v umělecká díla.
Jako plátno tentokrát Renault americkému umělci Joshuovi Videsovi propůjčil nové twingo. Joshua je proslulý svým černobílým grafickým stylem, který aplikoval také na nejmenší městský elektromobil Twingo E-Tech Electric, a to před očima veřejnosti v módním salonu Renault Carwalk na pařížském Champs-Élysées.
Pop Art Car Exhibition - Le Défilé Renault |
„Nabídli jsme veřejnosti jedinečný zážitek (...) Bylo to výjimečné představení. Při přechodu od reality ke skice se twingo stává plátnem pro svobodné umělecké vyjádření,“ popisuje akci Arnaud Belloni, globální marketingový ředitel značky Renault.
Americký umělec je známý svým stylem přetváření předmětů reálného světa v iluze připomínající skicu. Jeho díla jako by vystoupila z dvourozměrného světa a vstoupila do naší trojrozměrné reality.
Dokončený art car zůstane v moderním salonu vystaven až do 9. června 2026 jako součást expozice Pop Art Car exhibition. Ta čítá kromě uměleckých vozidel z minulých let také sbírku moderního umění. Sbírka umění sahá hluboko do historie značky, od roku 1967 stihla nabýt 350 uměleckých děl.
Twingo se po skončení výstavy stane součástí sbírky uměleckých automobilů Renault Fund, která byla založena před několika lety. Jejím cílem je dle tiskové zprávy automobilky: „prozkoumat dialog mezi automobilem, současným uměním a designem. Prostřednictvím této spolupráce společnost Renault nadále zkoumá automobil jako umělecké dílo a médium pro současný umělecký projev.“
Pokud se v následujících měsících chystáte do Paříže, nejnovější art car Renaultu i moderní galerii a showroom zároveň najdete na adrese 53 Champs-Élysées, Paříž. Vstup je zdarma a výstava Pop Art Exhibition probíhá od 4. března do 9. června.
Jaký je reálně?
Nový Renault Twingo se chystá na náš trh jakožto nejmenší zástupce elektromobilů značky Renault. Svou délkou pouhých 3789 mm spadá do segmentu A, čímž se řadí mezi vozy Fiat 500, Kia Picanto, Suzuki Ignis nebo Hyundai i10.
Poháněna jsou přední kola, a to synchronním elektromotorem s permanentními magnety o výkonu 62 kW (82 k) a točivým momentem 175 Nm. Akumulátor LFP o kapacitě 27,5 kWh by měl vystačit na dojezd přibližně 263 km (dle WLTP).
Pokud se cenovku podaří i na českém trhu udržet kolem avizovaných 20.000 eur (500.000 korun), zařadí se twingo mezi nejlevnější elektromobily na našem trhu.
Zdroje: Renault