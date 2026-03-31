Je pro vás osmiválcový pick-up málo americký? Ram slaví výročí USA speciální edicí
Spojené státy letos oslaví 250. výročí a Ram ho slaví speciální edicí svého pick-upu 1500. Podobnou oslavu chystá i pro své další značky. Zahanbit se nenechají ani Ford a Chevrolet.
Pokud ve svém životě potřebujete pravý americký full-size pick-up truck, ale standardní nabídka detroitské „velké trojky“ vám přijde málo americká, Stellantis má řešení. Jeho značka užitkových vozů Ram přichází s oslavnou edicí pro pick-up 1500 s názvem America250 (sic).
Číslo znamená výročí, které Spojené státy letos oslaví – bude to čtvrt tisíciletí od založení v roce 1776. Jsou k mání ve třech barvách – červené, bílé a modré, jak jinak – a navíc přidávají emblémy, černá loga a detaily exteriéru, matně černou vlajku USA na kapotě a podobnou grafiku na bočnicích korby.
Do interiéru přibyl emblém na dvířkách schránky před spolujezdcem, červeno-modro-bílé prošívání na loketní opěrce, volantu a dveřních výplních, a také speciální čalounění sedaček.
America250 není speciální verzí, je to paket, který je možné přikoupit k výbavám Big Horn, Laramie a Rebel. Ceny v USA startují na 61.415 dolarech ‚(1,31 milionu korun) za Big Horn America250, 70.365 dolarech (1,51 milionu korun) za Laramie America250 a 72.830 dolarech (1,56 milionu korun) za Rebel America250.
Samotný paket přijde na 2495 dolarů (53 tisíc korun) u prvních dvou verzí a 1995 dolarů (43 tisíc korun) u Rebelu, ve všech případech je ovšem spojený s další příplatkovou výbavou, které vozy bez paketu America250 nemají. Základní ceny platí pro 3,6l mild-hybridní V6 Pentastar eTorque o 309 koních a 370 Nm pro Big Horn America250 a třílitrový řadový šestiválec Hurricane se dvěma turbodmychadly ve verzi o 426 koních a 636 Nm pro ostatní dvě verze. Slibovaný návrat osmiválce Hemi zatím v internetovém konfigurátoru nevidíme, není tam však ani paket America250, takže je možné, že konfigurátor ještě čeká na aktualizaci.
Stellantis plánuje do letošního Dne nezávislosti, který je 4. července, uvést speciální verze America250 pro všechny své domácí značky, což je kromě Ramu také Dodge, Chrysler a Jeep. Můžeme očekávat, že ve všech případech půjde o podobné pakety výbavy. Kromě toho podle webu Autoweek plánuje také hlavní konkurent Ford uvést speciální edici pick-upu F-250.
Chevrolet už představil kolekci Stars & Steels, která zahrnuje kromě pick-upů také supersport Corvette. Nikoliv nepodobně značce Ram jde i tady zejména o barvy a grafiku, corvette však ve speciální verzi bude k mání jen ve 250 kusech a pick-upy dostaly navíc i hromadu užitečné výbavy, jako silnější brzdy, offroadové pakety či ochranný nástřik korby, který je běžně za příplatek.
Dostupnost v Česku je samozřejmě stejná jako u ostatních amerických aut – pouze individuálním dovozem, kterým se zabývá řada firem.
zdroje info, foto: Stellantis, Chevrolet, Autoweek | video: Hennessey