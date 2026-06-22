Je téměř jisté, že Škoda Octavia přijde o motor TDI. Zkusili jsme hybrid, který ho nahradí
Koncern Volkswagen nabízí širokou škálu spalovacích i elektrických hnacích jednotek a jejich kombinací. Zatím však zanedbával vysokonapěťové hybridy – tedy řešení, kdy vozidlo je schopno i plně elektrické jízdy, zdrojem hnací síly je však výhradně spalovací motor. Klasický hybrid bez nabíjení z vnějšího zdroje přijde už koncem tohoto roku. Na technickém sympoziu firmy Schaeffler v německém Bühlu jsme jej viděli jako první.
V českém automobilovém rybníčku nás pravděpodobně čeká ožehavé téma s novou klíčovou motorizací bestselleru Škoda Octavia. Ještě koncem tohoto roku se podle našich informací představí sérioparalelní hybrid – tedy spojení přeplňovaného spalovacího motoru 1.5 TSI EVO II s novou hybridní převodovkou TQ 250 obsahující dvojici elektromotorů, stálý převod pro „spalovák“ a zubovou spojku. Tato hnací jednotka už bude plnit chystanou normu Euro 7.
Příští rok pak dostane octavia facelift. Jedním z jeho technických smyslů bude splnění požadavků normy Euro 7 (třeba i na otěr z brzd) celou modelovou řadou. A tomu by měl padnout za oběť motor 2.0 TDI nabízený v octavii nyní ve dvou výkonových variantách 85 a 110 kW.
S modernizací agregátu 2.0 TDI EA 288 Evo na Euro 7 se ale jinak v koncernu VW obecně počítá, však i ve větších modelech Kodiaq a Superb nadále zůstane. Pouze u octavie údajně automobilka usoudila, že se trh bez stále složitějšího dieselu obejde a že hybrid založený na velmi spolehlivém 1.5 TSI poskytne stejnou dynamiku i úspornost při vyšším komfortu jízdy, kdy zcela odpadne manuální řazení.
Je jasné, že to bude kontroverzní téma. Jistě teď namítnete, že zatímco při jízdě v hustším provozu a nižších rychlostech hybridy opravdu zlepšují hospodaření s energií natolik, že berou míň než diesely, tak na dálnici je to zatím opačně. My však zase víme, že TSI EVO II je technický zázrak – jeho maximální účinnost je přes 40 procent a i běžný kombinovaný jízdní cyklus zvládá na 33 procentech. A že pokud právě pro dálniční provoz bude mít převodovka TQ 250 k dispozici pevné a téměř bezeztrátové spojení s koly, nemusí být spotřeba překvapivě zásadně vyšší. Nakonec plánovaný několikaměsíční souběh obou verzí umožní přesná srovnání, která vám rovnou můžeme slíbit. A pokud usoudíte, že diesel je pro vás stále nejlepší volba, budete mít dost času jej ještě objednat.
Zúčastnili jsme se letošního sympozia firmy Schaeffler coby největšího evropského dodavatele automobilového průmyslu, na kterém odborné veřejnosti předváděli nové technologie pro osobní i nákladní vozidla. A mezi různými typy elektromotorů, reduktorů, komponenty chlazení i řídicí a výkonové elektroniky zde byla převodovka TQ 251 vyvinutá a vyráběná pro čínský Volkswagen Passat, tedy plug-in hybrid.
Konstrukce je chvályhodně jednoduchá – jeden motor a generátor jsou spojeny s klikovou hřídelí spalovacího motoru, druhý žene kola. Rozjezdy a jízda nižšími rychlostmi jsou plně v režii elektrického motoru. Spalovací pracuje dle potřeby energie tak, aby vždy běžel v zátěži, kdy má vysokou účinnost. Ustálená jízda městskou padesátkou pak vypadá tak, že spalovací motor se vždy na chvíli spustí, plným točivým momentem při otáčkách kolem 2000 za minutu dobije akumulátor, po chvíli se zase vypne a vozidlo pokračuje na elektrickou energii. Takové cyklování nulové a vysoké zátěže je účinnější, než kdyby motor stále běžel na nízkou zátěž.
Při rychlostech od 50 km/h výše se po přesném srovnání otáček sepne zubová spojka a spalovací motor pohání kola jediným stálým převodem. Poměrově odpovídá zhruba pětce současné manuální převodovky u 1.5 TSI, při těch 50 km/h agregát točí zhruba 1100 otáček za minutu. Při potřebě silnější akcelerace, než na kterou stačí točivý moment spalovacího motoru, samozřejmě pomáhá elektromotor.
Stejný systém používají současné automobily Honda, Volkswagen jej však spojuje s přeplňovaným motorem. Díky vyššímu točivému momentu z nízkých otáček a jelikož turbodmychadlo homogenizuje proud výfukových plynů, je hybrid německého koncernu tišší. Přesvědčili jsme se o tom při krátkém svezení s čínským passatem, který byl na místě k dispozici. Jízda je zcela plynulá, start spalovacího motoru neslyšný a jeho připojení neprovází žádné škubnutí. Dynamiku bychom zhodnotili spíše jako průměrnou, což ale může být obvyklé zmatení plynulostí elektrické trakce, kdy chybí nakopnutí v otáčkách nejvyššího točivého momentu spalovacího motoru. Čínský passat je navíc plug-in hybrid, takže zatížený těžkým trakčním akumulátorem. Evropské provedení bude mít převodovku mírně upravenou (TQ 250) a jen malou baterku do dvou kilowatthodin.
Výhodou systému je jednoduchost, z níž by měla plynout maximální provozní spolehlivost. Nejsou zde žádné třecí spojky, řaditelné převody ani synchrony. Jediným dílem s axiálním pohybem zde je spojka pro přímé spojení spalovacího motoru s koly. Přesné parametry zatím neznáme, to si musíme počkat na podzimní oficiální představení.
Dopředu je nám jasná jedna věc, že když porovnáte octavi s motoremi 2.0 TDI s automatickou převodovkou DSG právě s chystaným hybridem, tak tento je mnohem jednodušší a chybí celá řada problematických a drahých součástí, například všechny související se vstřikováním močoviny AdBlue. Jsme tak přesvědčeni, že benzinový sérioparalelní hybrid bude za čas dobrou volbou i pro kupující ojetin, jimž případné závady už nekryje záruka.
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