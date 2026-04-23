Je tu další speciální AUDI. E7X jde vstříc nové úrovni digitalizace
Druhý model nové čínské řady Audi je tady. E7X přináší splývavou siluetu SUV, kamerová zrcátka i techniku připravenou na stále vyšší úroveň asistované jízdy.
Značka Audi dosahuje důležitého milníku v podobě rozšiřování modelového portfolia určeného pro čínský trh. Prvním z nich byl shooting brake E5 Sportback a nyní vstoupí na scénu AUDI E7X, ražené v podobném designovém směru. Třetí model přijde příští rok.
SUV AUDI E7X je navrženo přesně dle potřeb a zvyklostí čínského trhu. Tomu odpovídá futuristický design s celistvou maskou, která je lemovaná světelným prstencem a vsazená do černého orámování, do něhož jsou po stranách vložené hlavní světlomety. Stejně je řešená také zadní část se splývavou střechou. Místo klasických zpětných zrcátek využívá vůz kamerový systém a na střeše můžeme vidět lidar.
Jeho úkolem je sběr dat pro třetí úroveň asistované jízdy, kdy za určitých podmínek může dát řidič ruce z volantu a nechat ovládání plně na automobilu. Pokud se tento systém dostane do sériové výroby, tak se E7X stane prvním sériově vyráběným autem na silnicích.
Interiér zatím nebyl odhalen, ale nabízí posádce dostatek prostoru s vysokou mírou digitalizace. Tomu odpovídají velké displeje a moderní ovládací prvky. Nová řada vozidel je softwarově orientovaná s cílem splnit nároky na místní digitalizaci, konektivitu a tím pádem vzájemné propojení vozidel.
Pro tento účel byl navržena platforma ADP (Advanced Digitized Platform) navržená ve spolupráci se SAIC Motor. Disponuje možností pohonu všech kol, přičemž elektrický systém má v závislosti na variantě výkon 300 až 500 kW. Další detaily jako kapacitu baterie nebo nabíjecí kapacity budou prezentovány později, ale je pravděpodobní, že budou převzaty z E5 Sportback.
Zdroj: Audi, Motor1 (DE) I Video: Audi