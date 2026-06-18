Je tu poslední díl Světa motorů před letní pauzou! A v něm porsche, co prý není porsche
Poslední díl současné série našeho televizního pořadu začneme ojetinou. Pokračovat budeme testem motocyklu Honda s Martinem Karlíkem a všechno zakončí v reportáži opět Martin Karlík.
Hned na začátek vám Martin Vaculík představí Porsche 928. Ano, to, o kterém si dodnes mnozí rádoby znalci myslí, že to není Porsche. Ale pozor, 928 poháněl osmiválec a nad jeho technickou úrovní dodnes laik žasne a odborník se diví.
Z Porsche se přesuneme k Hondě, tentokrát ale k jednostopé. Martin Karlík, který zcela běžně jezdí na skútru, otestoval model SH125. Jak se s ním jeho vysoká postava popasovala?
Na český trh dorazilo další čínské SUV. Jmenuje se XPeng G9 a vypadá velmi luxusně. Co všechno nabízí, jaký má výkon a jak se s ním jezdí? To vám prozradí v testu Leoš Káňa.
Od aut se přesuneme k rubrice VIP. Tentokrát si Markéta Volfová nebude povídat s vybranou celebritou. Přichází totiž čas na vyhlášení výsledků závodů celebrit na profi simulátoru závodní Toyoty GR Yaris. Tipněte si, kdo vyhraje!
Plánujete koupi ojetiny? Pokud ano, tak je potřeba ji pořádně prověřit. A právě tím se zabývá společnost Cebia, jejíž služby vám představí Martin Karlík. Může vám ušetřit čas a nakonec i peníze.
Šestnáctý díl televizního pořadu Svět motorů odvysílá stanice Nova Action dnes, tedy ve čtvrtek 18. června ve 20:30. Reprízu najdete na stejném programu v neděli před obědem. Jde o poslední díl současné série, takže následuje pravidelná prázdninová pauza. Uvidíme se zase v září!
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