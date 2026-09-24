Jeden „mozek“ pro motor, brzdy, řízení i tlumiče. Cariad ukazuje způsob řízení podvozku
Pohon, brzdy, řízení ani tlumiče už nemusí pracovat jako oddělené světy. Cariad popsal softwarový základ, který má jejich zásahy koordinovat v reálném čase a zároveň být použitelný napříč značkami koncernu Volkswagen. Část potřebné techniky už najdeme v sériových autech.
Představte si tuhle scénu: auto vjíždí do mokré zatáčky. Řidič ubere plyn, začne brzdit, zatočí a na výjezdu znovu akceleruje. Pod koly jsou navíc nerovnosti. V několika okamžicích se toho mění opravdu hodně – zatížení jednotlivých kol, jejich přilnavost, požadavek na brzdný i hnací moment, práce tlumičů.
Softwarová společnost koncernu Volkswagen Cariad nyní podrobněji popsala architekturu, která se snaží tyto děje řídit jako jeden celek. Nejde však o premiéru nové sériové funkce ani oznámení technické výbavy konkrétního modelu. Vývojáři především vysvětlují, jak sjednocují řízení jízdní dynamiky.
Tři směry, jeden problém
Podélná dynamika znamená akceleraci, zpomalování a rekuperaci. Software při ní rozděluje hnací či brzdné síly mezi přední a zadní nápravu. Příčná dynamika zahrnuje řízení a průjezd zatáčkou, včetně vektorování točivého momentu, tedy jeho aktivního rozdělování mezi vnitřní a vnější kola.
Třetí oblastí je svislá dynamika. Pružiny a tlumiče musí držet pneumatiky v kontaktu s vozovkou, filtrovat nerovnosti a zároveň kontrolovat pohyby karoserie.
Jenže tyto tři oblasti nelze oddělovat. Prudká akcelerace při zatáčení změní zatížení jednotlivých kol a tím i množství síly, které dokážou přenést. Totéž udělá brzdění nebo přejezd nerovnosti. Na mokru, sněhu či ledu je rezerva přilnavosti ještě menší.
Tomu všemu vládne „dirigent“, který průběžně sleduje, jak se auto pohybuje, kolik přilnavosti je k dispozici a co požaduje řidič, bezpečnostní systémy nebo jízdní asistenty. Z těchto informací vypočítává, jakou úlohu mají v daném okamžiku převzít pohon, brzdy, řízení a podvozek.
V zatáčce tak může upravit hnací moment, přesunout ho mezi nápravami nebo jednotlivými koly, přibrzdit konkrétní kolo a současně ovlivnit řízení či práci tlumičů. Software fyziku neobchází. Snaží se co nejlépe využít adhezní potenciál čtyř pneumatik.
Stejný základ, jiné auto
Důležité tu je spojení „jeden systém“. Neznamená nutně jednu fyzickou řídicí jednotku, která by byla ve všech koncernových autech stejná. Cariad popisuje hlavně společnou softwarovou architekturu a nadřazené řízení; konkrétní architektura elektronická se může mezi platformami a modely lišit.
Výhodou má být škálovatelnost. Podle Cariadu může stejný softwarový základ fungovat v malém hatchbacku i velkém SUV, s elektrickým, spalovacím nebo hybridním pohonem a napříč různými elektrickými a elektronickými architekturami.
Společný základ přitom nemusí znamenat totožné (podobné) jízdní vlastnosti. Kalibrace softwaru může jednotlivým značkám ponechat vlastní charakter. Komfortněji zaměřený model tak může využívat stejné stavební kameny jako sportovnější Audi nebo Porsche, ale reagovat jinak. Právě software se tak stává jedním z nástrojů, jak jízdní projev značek i jednotlivých modelů odlišit.
Část techniky už v sériových autech je
Nejkonkrétnějším příkladem centralizace je elektronická architektura E³ 1.2 (zkratka pro End-to-End Electronic Architecture), kterou používají Audi Q6 e-tron a elektrické Porsche Macan. Neznamená to, že v nich už pracuje kompletní tříosý systém přesně v té podobě, kterou popisují technici Cariadu. Architektura ale poskytuje technický základ pro výrazně centralizovanější řízení jízdních funkcí.
U Audi Q6 e-tron jeden z pěti výkonných počítačů, označovaný HCP1, odpovídá za pohon a podvozek. Přes něj probíhá například řízení rekuperace a u adaptivního vzduchového podvozku také regulace tlumičů každého kola v milisekundových intervalech. Při brzdění systém rozhoduje po jednotlivých nápravách, zda požadované zpomalení zajistí elektromotory rekuperací, nebo je nutné přidat třecí brzdy.
Cariad na architektuře E³ 1.2 letos popsal také funkci Soft Stop. Výkonný počítač vyhrazený pohybu a podvozku tu soustřeďuje funkce pohonu, brzd a řízení a přebírá řízení podélné a příčné dynamiky. Při zastavování software podle hmotnosti auta, požadovaného průběhu rychlosti a aktuálních dat jemně snižuje brzdnou sílu, aby potlačil typické zhoupnutí karoserie těsně před zastavením.
Svislou dynamiku zase dobře ukazuje Porsche Active Ride v modelech Panamera a Taycan. Software společně vyvíjený Porsche a Cariadem zpracovává přibližně tři stovky signálů a řídí aktivní tlumiče. Každý má elektricky poháněné hydraulické čerpadlo a může aktivně vytvářet sílu v obou směrech. Systém tak nejen filtruje nerovnosti, ale pracuje i s rozložením zatížení kol při brzdění, akceleraci a průjezdu zatáčkou.
Volkswagen už několik let používá vlastní Vehicle Dynamics Manager, například v Golfu GTI nebo ID.4. Ten propojuje mimo jiné stabilizační systém, elektronickou uzávěrku diferenciálu a adaptivní tlumiče. Je to příbuzný princip koordinace dříve oddělených systémů, nikoliv ale důkaz, že jde o totožné řešení Cariadu.
Asi vás napadá, zda se společná softwarová strategie týká také Škody. Zatím od Cariadu žádné konkrétní jméno modelu, který by kompletní řízení všech tří oblastí jízdní dynamiky dostal, nezaznělo. Jednu vazbu už nicméně vystopovat lze. Škoda Epiq patří do koncernové rodiny malých elektromobilů, která dostává první vlastní pulzní měnič Volkswagenu. Hardware vyvinula Volkswagen Group Components, software dodává Cariad. To je ovšem jiné téma.
AI? Hlavně při vývoji
Umělou inteligenci Cariad zmiňuje také, její role je ale střízlivější, než by mohl naznačovat výraz „inteligentní podvozek“. AI má pomáhat hlavně při simulacích, zpracování velkých souborů dat a automatizované kalibraci. Výrobce tvrdí, že tím lze omezit práci potřebnou pro ladění jednotlivých značek, konkrétní úsporu času ani peněz však neuvádí.
Technický popis tedy víc než co jiného ukazuje další krok ve vývoji koncernových platforem. Volkswagen dlouhodobě sdílí mechanické základy mezi řadou značek; podobný princip se nyní přesouvá i do softwaru. Společné stavební kameny mají zjednodušit vývoj, zatímco výsledný charakter auta může dál vznikat jedinečnou kalibrací pro konkrétní značku a model.
Zdroje: Cariad, Audi, Volkswagen, Porsche