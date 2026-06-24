Jedete do Rakouska? Dejte pozor na barvu vesty, sjíždění z dálnice i Waze. Hrozí vysoké pokuty!
Chystáte se autem přes rakouské hranice? Pak se připravte na to, že pouhé dodržování rychlostních limitů stačit nebude. Tamní úřady totiž přichystaly nekompromisní dopravní chytáky, které mohou rodinnou dovolenou spolehlivě zruinovat. Pokuty totiž hrozí za věci, které jsou v Česku naprosto legální.
Cesta přes území našich jižních sousedů je pro české motoristy sice rutinou, ale rakouský smysl pro absolutní pořádek a ochranu vlastních obyvatel se každým rokem vyostřuje. Místní policie disponuje pravomocemi, které tuzemský řidič z našich silnic nezná, a sankce se v mnoha případech pohybují v řádu stovek či dokonce tisíců eur.
Reflexní vesta: Barva a umístění
V Rakousku sice povinná výbava na první pohled odpovídá té české, ale pozor na její barvu. Nesmíte využít klasickou žlutozelenou reflexní vestu, kterou běžně koupíte na našich čerpacích stanicích. Rakouská policie ji striktně zakazuje, aby řidiči v nouzi nebyli zaměňováni s příslušníky policejních složek. Povolené jsou pouze čistě žluté, oranžové či červené varianty odpovídající evropské normě.
Vesta musí být umístěna v kabině vozu, nikoliv v kufru, protože řidič ji musí mít na sobě dříve, než při poruše vůbec vystoupí na vozovku. Ačkoliv zákon vyžaduje pouze jednu vestu pro šoféra, důrazně doporučujeme pořídit ji pro každého člena posádky, protože v případě nehody na dálnici nesmí nikdo opustit auto bez ní.
Běžná bloková pokuta na místě v těchto případech začíná na čtrnácti eurech, ale pokud se přestupek dostane do správního řízení, hrozí vám finanční průvan v podobě sankce až do výše dvou tisíc sto osmdesáti eur.
Zákaz sjet z dálnice
Pokud vás napadne spásná myšlenka opustit ucpanou dálnici a tranzitní peklo objet po souběžných hlavních silnicích nebo malebných okreskách, raději na to zapomeňte. Od května v Tyrolsku a Salcbursku platí striktní zákaz vjezdu tranzitní dopravy na přidruženou silniční síť. Opatření platí plošně během všech víkendů a svátků v hlavní sezóně. Jedinou legální trasou pro průjezd zemí tak v tyto exponované dny zůstává výhradně dálnice, i kdyby byla zrovna poloprázdná.
Pokud vás policejní hlídka na sjezdu nebo navazujícím kruhovém objezdu zastaví, neobstojí ani výmluvy na levnější palivo, nákup v supermarketu nebo potřebu rychlé kávy. Abyste mohli z dálniční sítě během kritických víkendů legálně sjet, musíte věrohodně prokázat, že v daném regionu máte skutečný cíl cesty – například potvrzenou rezervaci hotelu či apartmánu. V opačném případě vás policisté otočí zpět na dálnici a na místě vám naúčtují až dvě stě dvacet eur. Ve správním řízení se tato sankce může vyšplhat na bezmála osmnáct tisíc korun. Pokud naopak Rakouskem projíždíte v běžný pracovní týden od pondělí do čtvrtka, zákaz neplatí a z dálnice můžete sjíždět zcela podle libovůle.
Rakouskem se jednoznačně inspirovalo i Německo. Zejména v Bavorsku na vytížených tazích (jako jsou dálnice A8, A7 nebo A93 směřující k rakouským hranicím) policie vás při pokusu o objetí zácpy přes vesnice pošle zpět na dálnici a hrozí vám pokuta minimálně 50 eur (cca 1 250 Kč).
Waze a autokamery pod dohledem
Funkce, které nám v Česku ulehčují život, jsou v Rakousku pod velmi přísným drobnohledem. Týká se to populárních navigačních aplikací jako Waze nebo Google Maps. Samotná digitální mapa je samozřejmě povolená, ale před překročením hranic musíte v jejím menu bezpodmínečně deaktivovat funkci upozorňování na rychlostní radary a policejní hlídky. Rakouské zákony totiž jakékoliv aktivní vyhledávání měřicích bodů v reálném čase přísně zapovídají.
Stejně nekompromisní jsou tamní úřady k palubním kamerám na čelním skle. Kvůli extrémně rigidní ochraně soukromí a osobních údajů je plošné a nepřetržité nahrávání veřejného prostoru nelegální. Pokud vás hlídka zastaví s běžící autokamerou, která bez předchozího souhlasu zachycuje obličeje kolemjdoucích a registrační značky cizích vozidel, porušujete právo na soukromí. Za tento technologický prohřešek hrozí astronomická pokuta dosahující v krajním případě až deseti tisíc eur.
Ve sousedním Švýcarsku jsou tato pravidla vůbec nejtvrdší. Varování před radary je také přísně zakázáno, přičemž policie může takto využívaný mobil na místě zabavit a udělit vysokou pokutu. Také palubní kamery jsou tu nelegální. I v Německu je zakázáno využívat funkcí upozorňujících na radary a hlídky, avšak autokamery jsou zde legální, pokud fungují výhradně v režimu krátké smyčky a stará data automaticky přepisují.
Ekologická stovka IG-L: Obří pokuta
Na dálnicích, zejména v okolí Lince, Salcburku nebo v Tyrolsku, nyní narazíte na elektronické tabule omezující rychlost ze sto třiceti na sto kilometrů za hodinu, doplněné o svítící písmena IG-L. Tato zkratka označuje zákon o ochraně ovzduší a pro řidiče znamená obrovské finanční riziko.
Pokud zde rychlost překročíte, nedopouštíte se z pohledu rakouského práva běžného dopravního přestupku, ale ekologického deliktu. Policie vám pak nenaúčtuje standardní taxu za rychlost, ale sankci za znečišťování životního prostředí, která se může vyšplhat na tisíce eur. V extrémních případech má policista dokonce právo vám na místě dočasně zabavit klíčky od auta, aby vám v další jízdě zabránil. Domácí elektromobily mají z tohoto limitu výjimku, pro české registrační značky s označením „EL“ to však neplatí a stovku musíte striktně dodržovat také.
Zabavení celého auta
Rakousko navíc zavedlo extrémně tvrdý bič na řidiče s těžkou nohou na plynu. Pokud rychlostní limit překročíte opravdu radikálně, konkrétně o více než šedesát kilometrů za hodinu v obci nebo o sedmdesát mimo ni, policie vám auto na místě dočasně zabaví.
Jestliže se ukáže, že jde o nepoučitelného řidiče, nebo pokud rychlost překročíte o více než osmdesát kilometrů za hodinu v obci a devadesát na dálnici, stát vám vozidlo trvale zkonfiskuje a prodá ho ve veřejné aukci. Výtěžek následně propadne fondu dopravní bezpečnosti. Kvůli chvilkovému dálničnímu závodění tak můžete přijít o vlastní vůz, a to bez jakékoliv náhrady.
Policie trestá i svačiny
V Česku jsme zvyklí, že policie na palubě řeší v podstatě jen telefonování s mobilem v ruce. Rakouský zákon o silničním provozu má však velmi přísný paragraf o takzvané nepozornosti za volantem. Tamní strážce zákona vás může legálně pokutovat za jakoukoliv činnost, která podle jeho individuálního názoru odvádí vaši pozornost od sledování provozu.
Pokud vás tedy hlídka uvidí, jak za jízdy oběma rukama rozbalujete bagetu, pijete horkou kávu z termohrnku, příliš dlouho listujete v menu dotykového palubního počítače nebo se otáčíte dozadu na děti, může vám na místě udělit citelnou pokutu za to, že se plně nevěnujete řízení.
Parkování bez platebních automatů
Parkování v rakouských městech, zejména ve Vídni, představuje pro cizince další otazníky. V takzvaných krátkodobých zónách sice smíte legálně stát, ale musíte mít okamžitě zaplaceno. Háček tkví v tom, že na ulici často nenajdete vůbec žádný platební automat, jak jsme zvyklí z českých měst.
Rakušané totiž spoléhají na elektronické aplikace nebo na papírové parkovací lístky, které si musíte koupit dopředu v trafikách nebo na čerpacích stanicích a sami je ve voze vyplnit propiskou. Pokud zaparkujete, odejdete od auta a teprve jdete hledat automat, který neexistuje, během několika minut riskujete vysokou pokutu, nebo vám vozidlo rovnou odtáhnou na záchytné parkoviště.
Zdroje: ADAC, ÖAMTC, ÚAMK