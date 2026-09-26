Jedete na houby autem? Za parkování v lese hrozí pokuta až 100 tisíc!
- Vrátit se z lesa s prázdným košíkem, a ještě pokutou až 100.000 korun, to naštve.
- Kde rostou houby, vám neporadíme, ale jak je to s parkováním v lese, ano!
Nedávno nám přišel dotaz od jednoho čtenáře, že na něj vystartoval lesník kvůli parkování na kraji lesa. Dotyčný se nás ptal, zda může lesník kontrolovat parkování a dávat pokuty. K překvapení některých řidičů musíme konstatovat, že může.
Ať už do lesa vyrazíte na houby, borůvky, maliny nebo jen tak na procházku, dobře si rozmyslete, kde nechat své auto či motorku. Jinak se může stát, že bude váš výlet do přírody stát za houby. V lese se totiž parkovat nesmí. Možná si říkáte, že tohle vám v autoškole neříkali. A je to dost dobře možné, protože v autoškole učí hlavně pravidla silničního provozu. Ta takzvaná vyhláška, dnes správně zákon 361/2000 Sb., tedy zákon o provozu na pozemních komunikacích, totiž zakazuje v paragrafu 27 zastavit a stát před vjezdem z polní nebo lesní cesty na pozemní komunikaci čili silnici.
O tom, že by nešlo stát na nějakém rozšířeném plácku u takového vyústění cesty či jiném vhodném místě, se v silničním zákoně nepíše. Stání motorových vozidel ale zakazuje lesní zákon. Takové místo totiž může sloužit hasičům při zdolávání lesního požáru nebo jako odkladiště vytěženého dřeva či tam může stát nebo projíždět technika lesníků. Policie se proto občas vydá dodržování lesního zákona kontrolovat. Pak se i chlubí třeba na sociálních sítích tím, že během houbařské sezony rozdává autům stojícím v lesích lístečky za stěrače.
Pokutující kamizolka
V Česku platí pravidlo, že neznalost zákona neomlouvá. To, že si řidič nenastuduje lesní zákon a poruší ho, je tedy jeho problém. A když narazí na policejní kontrolu nebo lesní stráž, může dostat pokutu až 10 tisíc korun. Provozovateli vozidla ale za porušení zákazu hrozí dokonce až 100 tisíc korun.
A pozor! Lesní stráž může nejen dávat pokuty těm, které přistihne při neoprávněném parkování, ale může dokonce zastavovat vozidla. Pokud se vás tedy bude snažit zastavit osoba v kamizolce, neignorujte ji. Dle lesního zákona to udělat může.
Logicky v centru Brna je na řidiče hlídač lesa krátký, ale v lese má nad vámi velkou moc. Ale teď už k tomu parkování. Třeba v Polsku nebo Německu a taky ve Finsku nebo Švédsku najdete nejen u dálnic, ale i u silnic odpočívadla či lesní parkoviště. U nás jich je minimum. Několika je vybavena silnice I/24 z Veselí nad Lužnicí přes Třeboň na rakouské hranice, která vede vlastně celá chráněnou krajinnou oblastí Třeboňsko. A právě v CHKO stejně jako v národním parku se mimo parkoviště stát vůbec nesmí. A podobně jako s tím lesem to není uvedeno v pravidlech silničního provozu, ale v zákonech o ochraně přírody.
Pokud tedy míříte třeba do Krkonoš, na Šumavu nebo na Kokořínsko či k Máchovu jezeru nebo do Českého krasu, tak pozor. Jakmile necháte stát auto nebo motorku někde jinde než na parkovišti či u někoho na dvoře, koledujete si o pokutu.
Kde to nechat
Možná si po přečtení výše uvedeného textu říkáte, kde tedy zaparkovat, když chcete na houby. Název tohoto článku Parkování na houby jsme nezvolili náhodou. Ono je to v ČR bohužel s tím parkováním v lesích docela na nic.
Lesní parkoviště sice existují, ale není jich mnoho. Třeba Lesy města Písku se snaží místa, kde často stávají auta a nepřekáží, označovat jako parkoviště. „Lesní parkoviště ale nestavíme,“ dodává za písecké lesy Václav Zámečník. Městské lesy Hradec Králové vybudovaly několik lesních parkovišť, kde podobně jako v Polsku najdete třeba i odpadkové koše nebo lavičky. V Černické oboře vzniklo parkoviště, které vybudovalo Panství Bechyně. To není navzdory svému názvu žádný pokus o znovuzavedení feudalismu v Čechách, ale jméno soukromé společnosti. Její jednatelka Silvia Šťávová říká, že většina hajných není proti návštěvníkům lesa. „Pokud někdo zaparkuje slušně, toleruje se to. Problém je, když auta blokují vjezd techniky nebo nám lidi na místě, kde parkují, nechávají odpadky,“ vysvětluje.
Vstřícný přístup volí i Správa městských lesů Jihlava, která si uvědomuje, že les neslouží jen pro hospodářské účely, ale má být i místem rekreace. Odstavená motorová vozidla proto neřeší v místech, kde nevadí třeba harvestorům a další mechanizaci. „Na okrajích lesních cest, kde to jde, posouváme závory, aby bylo víc místa pro odstavení vozidel návštěvníků,“ vysvětluje hospodář jihlavských lesů Miloslav Sahula.
Na závěr tedy můžeme dát jen jedinou radu. V CHKO a národním parku stůjte vždy na parkovišti. Mimo chráněná území ideálně taky, a pokud to nejde, doufejte, že zrovna nepadnete za oběť nějaké kontrolní a pokutovací akci.
Stání na státní
Na takzvaných státovkách, tedy silnicích prvních tříd, je zakázáno zastavit a stát zákonem. Nemusí tu být žádná značka, prostě tady to nejde. To se týká nejen houbařů, ale třeba i těch, kdo by jen chtěli kupříkladu u Dubí nabrat stopařku. Na okreskách, tedy na silnicích druhých a třetích tříd, to možné je, pokud nestojíte na nepřehledném místě. Ale lze to jen za dobré viditelnosti. Za tmy, šera nebo mlhy se nesmí stát ani dvojkách a trojkách. A zastavení i stání jsou rovněž zakázané na silniční vegetaci čili zeleni vedle silnice.
Nevěrník v lese
V jednom z archivních čísel Světa motorů jsme náhodou objevili případ, kdy příslušník VB našel v lese stojící automobil. Přistoupil k němu, nedbal, že ve voze zrovna trávil mladý pár intimní chvilku, zaťukal na okýnko a řidiči udělil pokutu za parkování v přírodě. Shodou náhod navíc při lustraci dokladů zjistil, že dáma, se kterou se řidič oddává milostným hrátkám, není jeho manželka, ale manželka někoho úplně jiného.
A co s obytňákem
Pro parkování obytných aut platí stejné podmínky jako pro osobní auta, pokud tedy není někde hmotnostní či jiné omezení. Když si ale vyndáte židličky, gril, budete svítit, dělat hluk či roztáhnete markýzu, už jde o táboření. V takovém případě pozor na omezení kempování. To není možné na území národních přírodních rezervací, chráněných krajinných oblastí a národních parků, případně v katastrech obcí, které to zakazují vyhláškou.
Na houby s povolenkou
V Německu nebo Rakousku smíte sbírat houby jen pro vlastní potřebu, a to tam, kde to není zakázáno. Pokud si majitel lesa nepřeje, abyste mu brali jeho houby z lesa, musí to vyznačit cedulemi. Zákazy sběru najdete i v Itálii. To samé platí pro sběr borůvek a dalších plodů. V Jižním Tyrolsku, tedy na severu Itálie kolem Brixenu nebo Bolzana, musíte zaplatit obecnímu úřadu, v jehož obvodu sbíráte, 10 eur, tedy necelých 250 korun, za den. Sběr je povolen jen v sudé dny, a to pouze od sedmi do devatenácti hodin a smíte si odnést maximálně kilo hub na osobu starší 14 let. Ve Švýcarsku pak záleží na kantonu. Třeba ve Fribourgu se nesmí na houby od osmi večer do sedmi ráno, v Glarusu a Graubündenu od 1. do 10. každého měsíce, jen do sedmého je zákaz v kantonech Lucern a Obwalden. U nás v ČR pak pozor na sběr v klidových zónách národních parků. Tam je sběr zakázán, na což upozorňují často i značky. Varují i před tím, že se tam nesmí vstupovat mimo cesty. To samé platí i v národních přírodních rezervacích.
Zdroj: Svět motorů