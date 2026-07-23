Jediné Pagani Huayra Roadster s manuálem jde do aukce. Patřilo tvůrci jedné z nejznámějších her
Výrazná, působivá, a hlavně unikátní je Huayra Roadster „Executor“, kterou si Vincent Zampella, zakladatel herního studia Infinity Ward, nechal upravit podle svého přání. Je na prodej s minimem najetých kilometrů.
Nenajde se snad nikdo, kdo se aspoň okrajově zajímá o počítačové hry a neslyšel by o sérii Call of Duty. Stojí za ní studio Infinity Ward, které založili Jason West, Grant Collier a Vincent Zampella. Právě ten poslední jmenovaný byl velkým fanouškem aut s manuální převodovkou – nechal si totiž zakázkově postavit Pagani Huayra s manuálem.
Právě tohle auto bude k mání v aukci pořádané domem RM Sotheby’s v rámci Týdne aut v Monterey v půlce srpna. Nejenže je podle popisu aukce jedinou otevřenou huayrou s manuální převodovkou instalovanou přímo v továrně, úprav je mnohem víc.
Zejména jde o výraznější aerodynamické prvky s modrými detaily či lehká kovaná kola, ale také karbonová karoserie pouze s bezbarvým lakem s modrým nádechem. Největší změnou je však již zmíněná manuální převodovka. Jde o sedmistupňovou skříň od společnosti Xtrac se zcela odhalenou nejen kulisou řazení, ale i mechanismem pod ní.
Vůz dostal označení Executor podle jedné z vesmírných lodí v sérii Star Wars. Zampella ho převzal na podzim roku 2024 a nikomu ho neprodal. V prosinci 2025 ovšem zemřel při autonehodě a jeho speciální huayra hledá nového majitele z pozůstalosti.
Je jednou ze 100 vyrobených huayr ve verzi Roadster a jednou ze čtrnácti huayr celkem, včetně kupé, s manuální převodovkou. Podle popisu aukce se s ní nejezdilo, jen stála ve sbírce – má mít najeto jen 53 mil, tedy 85 km. Odhad prodejní ceny zní na 5 až 7 milionů dolarů, tedy zhruba 105,9–148,2 milionu korun.
Zdroj info, foto: RM Sotheby’s | video: Pagani