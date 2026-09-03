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Jediný desetiválcový Ford Mustang ožil. Vznikal po večerech a víkendech

Jediný desetiválcový Ford Mustang ožil

Jediný desetiválcový Ford Mustang ožil Zdroj: Ford

Jediný desetiválcový Ford Mustang ožil
Jediný desetiválcový Ford Mustang ožil
Jediný desetiválcový Ford Mustang ožil
Jediný desetiválcový Ford Mustang ožil
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Marek Bednář
Marek Bednář
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Po čtvrtstoletí dřímoty se na světlo světa vrátil Ford Mustang Boss 351, jediný prototyp desetiválcového mustangu. Nejen jeho výkon je působivý.

Ford Mustang je u fanoušků spojen s osmiválcovým motorem; od začátku výroby se do něj sice montují i šestiválce, ale motorem, který si koupí fanoušek, je vždycky V8. Před čtvrt stoletím se však do mustangu dostalo i něco většího – vidlicový desetiválec.

Dvě ze tří značek americké „velké trojky“ v minulosti nabízely desetiválce úplně běžně. Ford měl 6,8 V10 Triton, Chrysler nabízel dva osmilitry, Viper a Magnum; jen Chevrolet zůstal s V10 u prototypů. Nechybělo však mnoho a i Ford mohl mít ve své nabídce před čtvrtstoletím desetiválce dva.

Na přelomu tisíciletí se prodávala faceliftovaná verze čtvrté generace mustangu. Osmiválec pod kapotou měl objem 4,6 litru a pocházel z rodiny Ford Modular; v některých verzích měl objem 5,4 litru, v jiných zase kompresor. Vznikl však zároveň nápad zkusit do mustangu zabudovat něco většího – a tím měl být desetiválec.

Dílem Grega Colemana, Jima O’Neilla, Paula Velly, Dona Masche, Mika Shelbyho a Johna Bruna vznikl jeden prototyp. Má označení Boss 351 a jak je v USA tradiční, to číslo znamená objem motoru v kubických palcích – je to 5752 cm3. Tento speciální motor, existující v jediném kuse, je v podstatě 4,6 Modular V8 prodloužená o dva válce.

Mysleli na Ford GT

Bylo třeba vyrobit spoustu dílů, které prostě neexistovaly – včetně bloku motoru, hlav či klikové hřídele. K tomu měla tato šestice samozřejmě pomoc divize motorárny pro výzkum a myšlenka nebyla jen ta, že by stálo za to zkusit postavit mustang s desetiválcem.

„Dělali jsme tu V10, abychom inspirovali korporát ke vstupu do segmentu supersportů, ke konkurování viperu a corvette,“ vzpomněl před lety pro magazín Hot Rod Kevin Byrd, který se na stavbě motoru podílel.

„Jiné oddělení v tu dobu pracovalo na Fordu GT, ale to tehdy ještě bylo tajné i v rámci firmy. Doufali jsme, že se to propojí – desetiválec a GT,“ dodal Byrd. Na nic z toho přitom tehdy nebyly oficiálně peníze. „Rozpočet na normální, oficiální vývoj či výrobu neexistoval a divize Ford Racing a SVT s tím neměly nic společného,“ řekl dále Byrd.

Proč ale vůbec vyrábět nový motor, když Ford měl k dispozici zmíněný 6,8l desetiválec Triton? Ten byl určený pro velké pick-upy a byl příliš velký a vysoký, a také měl nevhodnou klikovou hřídel s dělenými klikovými čepy, tedy jako u vidlicových šestiválců. Výsledek tedy byl velmi blízko V8 Modular, která už v mustangu fungovala, v tom, kde bude na motoru příslušenství, termostat, vývody chladicí kapaliny, sání apod. Hlavy zase pocházely z verze Cobra R, stejně jako vačkové hřídele i s vačkami – samozřejmě po prodloužení.

Zůstalo ovšem u tohoto jediného kusu a postupem času se na něj pozapomnělo. Sem tam se někde objevil, přestěhoval se někam, párkrát jen těsně unikl sešrotování. Čerstvě ho ovšem probudili ze spánku, znova zprovoznili a postavili na motorovou brzdu. Díky Bohu, že vzniklo i video – druhý takhle znějící Ford Mustang prostě neexistuje.

Video placeholder
Jediný desetiválcový Ford Mustang ožil • Ford

Ve zvuku je klíčové, že vývojáři jednak zachovali úhel řad válců 90° jako u V8, ale zároveň nechtěli dělené klikové čepy, které by byly nutné, aby motor pálil každých 72° otáčky klikové hřídele. Protilehlé ojnice tedy zůstaly na společném čepu jako u V8, což znamená, že motor střídá zážehy po 90° a po 54°. Proto zní tak, jak zní.

Tehdejší mustang měl ve svém nejvýkonnějším provedení, Cobra R s 5,4l osmiválcem, výkon oficiálně 390 koní; zhruba tohle číslo ale ukazoval na kolech při měření na brzdě, takže motor samotný s příslušenstvím pravděpodobně měl něco přes čtyři stovky. Jak na tom byl na koleně postavený desetiválec? Má písty z Cobry R a kompresní poměr 10:1, takže bez jakéhokoliv přeplňování dal z objemu 5,8 litru 510 koní na kolech. Byl by tak s náskokem nejvýkonnější verzí této generace.

Co bude s tímto prototypem dál, Ford neuvádí. Doufejme však, že se na něj nebude prášit, že se třeba dostane na nějaké hezké místo v muzeu automobilky.

 Zdroje: Ford, Hot Rod | foto, video: Ford

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