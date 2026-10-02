Jedna AI má řídit Fiat, Maserati i Nissan. Wayve míří od prototypů do sériových aut
Stellantis na Fiatu 500e, Maserati Grecale a Jeepu Grand Cherokee ukazuje, že stejný základ umělé inteligence může fungovat napříč velmi rozdílnými vozy. A Nissan už podobnou technologii dokonce připravuje pro sériovou výrobu.
Stellantis přiveze na technologickou akci Wave by Vento konanou 7.–9. října v Turíně dva zajímavé vývojové vozy. Fiat 500e a Maserati Grecale dostanou systém STLA AutoDrive (vlastní platforma Stellantisu pro pokročilé asistenční a automatizované řízení) využívající Wayve AI Driver a návštěvníci se v nich budou moci svézt. Samotná schopnost auta jezdit bez rukou na volantu přitom není na celé ukázce tím nejzajímavějším.
Podstatné je, že stejný základ jízdní umělé inteligence už Stellantis dříve zabudoval také do vývojového Jeepu Grand Cherokee. Máme tu tak malé elektrické městské auto, luxusní SUV a velký americký Jeep – tři různé vozy, platformy i technické konfigurace.
A právě to je ústřední linkou Stellantisu v tématu.
Nevyvíjet všechno znovu
Jinými slovy jde o tohle: Wayve AI Driver má sloužit jako společný základ, který lze přizpůsobovat různým automobilům. Stellantis výslovně uvádí, že cílem je rozšířit stejnou základní jízdní inteligenci napříč jeho platformami, aniž by ji musel nezávisle vyvíjet znovu pro každý jednotlivý model. Postupně by tak mohla obsloužit více značek, technických architektur i různých skupin zákazníků.
To odpovídá samotnému principu technologie Wayve. Firma používá takzvanou end-to-end neboli koncovou AI, která se učí z reálných jízdních dat a propojuje vnímání okolí s rozhodováním o jízdě. Místo toho, aby výrobce pro jednotlivé situace vytvářel množství samostatných pravidel a algoritmů, má jeden naučený model dokázat své chování zobecnit a přenášet mezi různými prostředími i automobily. Wayve svůj software od počátku koncipuje jako řešení nezávislé na jednom konkrétním typu vozu.
Ve Fiatu a Maserati má systém nabídnout dozorované hands-free řízení „ode dveří ke dveřím“, tedy nejen na dálnici, ale také v městském provozu. Stellantis používá označení Level 2++. To ale není další samostatný stupeň oficiální klasifikace SAE mezi úrovněmi 2 a 3. Jde o označení velmi pokročilého systému druhé úrovně, u něhož řidič stále musí jízdu sledovat a zůstává za vůz odpovědný.
Pochopitelně: k sériovým vozům tu je zatím daleko. Fiat 500e ani Maserati Grecale nebyly potvrzeny jako první modely, které by tuto techniku dostaly do prodeje. Stellantis nyní používá oba automobily jako vývojové demonstrátory. První skutečný produkt vznikající ze spolupráce s Wayve je v plánu na rok 2028, nejprve pro Severní Ameriku.
Nissan už skládá systém pro sériová auta
Že ale nejde pouze o další efektní demonstraci technologie, ukazuje téměř souběžná novinka od Nissanu a dodavatele Valeo. Také příští generace systému ProPILOT bude používat Wayve AI Driver. A tady už vzniká konkrétní technické řešení připravované pro velkosériová auta.
Na Valeo padla volba jako na hlavního systémového dodavatele, takzvaný System Tier-1. Jeho úkolem bude propojit software Wayve se senzory, výpočetní technikou a dalšími vlastními hardwarovými a softwarovými prvky. Dodá mimo jiné centrální řídicí jednotku pro pokročilé asistenční systémy řidiče ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) schopnou zpracovávat náročné algoritmy umělé inteligence a celý systém má společně s Nissanem a Wayve integrovat, ověřit a připravit pro sériovou výrobu.
Role jednotlivých firem tak začínají být poměrně zřetelné. Wayve poskytuje samotnou „jízdní inteligenci“, zatímco Valeo ji musí propojit se skutečným automobilem a jeho senzory tak, aby výsledný systém splňoval požadavky na bezpečnost, spolehlivost a velkosériovou výrobu.
Nissan přitom volí vlastní technickou cestu. V současných prototypech nové generace souboru pokročilých asistenčních systémů řidiče ProPILOT kombinuje Wayve AI Driver se svou technologií Ground Truth Perception. Vývojový prototyp postavený na elektrickém Nissanu Ariya má jedenáct kamer, pět radarů a jeden LiDAR nové generace. Wayve zpracovává obrazová data z kamer, radary určují vzdálenost a relativní rychlost objektů a LiDAR přidává přesné měření okolí zejména na větší vzdálenost.
Uvedené počty senzorů ovšem platí pro nynější prototyp. Nissan ani Valeo zatím nepotvrdily, že stejnou konfiguraci převezme beze změny i budoucí sériový automobil.
První Nissan má přijít dřív
Nissan plánuje novou generaci ProPILOTu nabídnout ve vybraných sériových modelech v Japonsku během fiskálního roku 2027. Také zde půjde o systém SAE Level 2: řidič musí provoz stále sledovat, zůstává odpovědný za řízení a v případě potřeby musí být připraven okamžitě zasáhnout.
Právě spojení obou projektů ukazuje, kam Wayve míří. Nechce stavět jednu speciální technologii pro jeden automobil. Nabízí společný AI základ, který mohou různí výrobci začlenit do vlastních senzorů, počítačů a asistenčních systémů.
Stellantis nyní na Fiatu, Maserati a Jeepu ukazuje, že taková technologie může fungovat napříč výrazně rozdílnými automobily. Nissan zase představuje další krok: stejná koncepce už směřuje z vývojových prototypů k autům, která si budou moci zákazníci skutečně koupit.
Zdroj: Stellantis, Valeo, Automotive World, Nissan, Wayve