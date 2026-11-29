Jeep a Dongfeng chystají dvě nová SUV. Jedno může zamířit také do Evropy
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Stellantis a Dongfeng začnou od roku 2027 vyrábět ve Wu-chanu dva nové elektrifikované jeepy pro globální trhy. První SUV nabídne elektrický i plug-in hybridní pohon a asistenční systém přizpůsobený jízdě mimo asfalt.
Jeep se po několikaleté přestávce vrátí k výrobě automobilů v Číně. Společný podnik Stellantisu a Dongfengu začne od roku 2027 ve Wu-chanu montovat dva nové elektrifikované modely určené pro globální trhy. První z nich má spojit elektrický pohon s asistenční technikou, která nebude omezená pouze na zpevněné silnice. Projekt je součástí širší dohody navazující na 34letou spolupráci Stellantisu a Dongfengu. Výrobu zajistí jejich společný podnik Dongfeng Peugeot Citroën Automobile, zkráceně DPCA.
Oficiální zpráva Stellantisu označuje připravované jeepy jako off-roadově zaměřené vozy kategorie NEV. Tento pojem se v Číně používá pro elektromobily, plug-in hybridy a automobily s prodlužovačem dojezdu. Další podrobnosti přinesla listopadová strategická konference jeepu v Kantonu. Podle serveru CarNewsChina vstoupí první připravované SUV do výroby v roce 2027 a vznikne jako elektromobil i plug-in hybrid. Jeho vzhled už má být dokončený, automobilka jej však dosud neukázala.
Neznáme rozměry, výkon, kapacitu akumulátoru, dojezd ani rychlost nabíjení. Jeep rovněž neupřesnil, zda novinka převezme některou ze stávajících technických architektur Dongfengu, nebo použije základ vyvinutý přímo pro společný projekt.
Jednou z nejzajímavějších součástí vozu má být asistenční systém od čínské společnosti Momenta. Jeho funkce se nemají omezovat na městský provoz, dálnice a parkování. Vývojáři jej připravují také pro jízdu v blátě, písku nebo sněhu. Mimo silnici se systém nemůže spoléhat na jízdní pruhy a obrubníky. Musí rozpoznávat překážky, vyhodnocovat sjízdnou část terénu a reagovat na proměnlivý povrch. Společnosti Jeep ani Momenta zatím neupřesnily rozsah funkcí nebo podmínky jejich použití.
Web CarNewsChina spojuje čínský projekt také s připravovaným SUV segmentu D, které se má prodávat v Číně i Evropě. Velikostí by se zařadilo nad současný Compass a využívalo technickou architekturu vyvinutou společně s Dongfengem.
Jeep však nepotvrdil, že půjde právě o první model chystaný na rok 2027. Oficiálně zatím oznámil pouze dva elektrifikované vozy pro globální trhy. Evropské uvedení konkrétního automobilu, natož jeho prodej v České republice, proto zůstává nepotvrzený. Mezi dalšími plánovanými exportními trhy se zmiňuje Kanada a Mexiko.
Jeep začal vyrábět automobily v Číně už v roce 1985. Jeho předchozí společný podnik s automobilkou GAC však skončil v roce 2022. Montoval zde modely Cherokee, Compass, Renegade a Grand Commander, po ukončení spolupráce značka přešla na dovoz hotových vozů.
Nová dohoda s Dongfengem proto znamená návrat k místní výrobě. Stellantis současně získá přístup k čínskému vývoji elektrických pohonů, dodavatelskému řetězci a technologiím asistovaného řízení, které může využít také u automobilů určených na export.
Vedle dvou jeepů má ve Wu-chanu od roku 2027 vznikat i dvojice elektrifikovaných Peugeotů. Celkové investice do společných projektů překročí osm miliard jüanů, podle Stellantisu přibližně jednu miliardu eur neboli 24,4 miliardy korun. Samotný koncern má přispět asi 130 miliony eur, v přepočtu zhruba 3,2 miliardy Kč.
Zdroj: CarNewsChina, Stellantis