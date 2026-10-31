Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Jeep Avenger 4xe vs. Toyota Yaris Cross Hybrid 130 AWD – Malý, ale šikovný

Jeep Avenger 4xe vs. Toyota Yaris Cross Hybrid 130 AWD

Jeep Avenger 4xe vs. Toyota Yaris Cross Hybrid 130 AWD Zdroj: Svět motorů/Jakub Šuplata

Jeep Avenger 4xe vs. Toyota Yaris Cross Hybrid 130 AWD
Jeep Avenger 4xe vs. Toyota Yaris Cross Hybrid 130 AWD
Jeep Avenger 4xe vs. Toyota Yaris Cross Hybrid 130 AWD
Byť se z profilu může toyota celkově jevit jako větší vůz, tak k tomuto dojmu přispívá hlavně barva karoserie. Toyota předčí jeep pouze svou celkovou délkou, v ostatních parametrech Italoameričan lehce vede.
Jeep Avenger 4xe vs. Toyota Yaris Cross Hybrid 130 AWD
Jeep Avenger 4xe vs. Toyota Yaris Cross Hybrid 130 AWD
Zakomponovaný displej v kapličce má kvalitní rozlišení a je dobře čitelný i za přímého slunce.
Jeep Avenger 4xe
149 Fotogalerie
Miroslav Kurel
Miroslav Kurel
Diskuze (1)

Čtěte Auto.cz v Googlu přednostně

Nastavte si Auto.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.

Preferujte nás Sledujte nás

Městská SUV už dávno nejsou jen přerostlé nákupní košíky s vyšší světlou výškou. V dnešním srovnávacím testu stavíme proti sobě dva odlišné přístupy k moderní kompaktní čtyřkolce.

Obliba malých městských SUV či crossoverů, chcete-li, je stále neoddiskutovatelná. Jenže stále přísnější legislativa výrobu kompaktních aut prodražuje, a tak se výrobci potýkají s tím, co všechno by měli v menších vozech nabídnout, aby vozy oslovily klientelu a zároveň byly cenově konkurenceschopné. No jo, ale co když chcete oněch pár „dospěláckých“ řešení, jako je pohon všech kol a slušná výbava, v kompaktním crossoveru? Nabídka se rázem zúží na pár modelů a dva z nich jsme postavili proti sobě.

Dojem

Na jedné straně stojí novinkový Jeep Avenger 4xe ve speciální výroční edici 85th Anniversary zahalený do temně černé metalízy Volcano s akcenty v odstínu matného zlata. Tak trochu vypadá jako auto manželky filmového Batmana. Avenger si od většího sourozence Grand Cherokee vypůjčil ikonickou sedmiotvorovou masku i svalnatě hranaté blatníky. Snaží se působit o něco větší, než ve skutečnosti je, a ujistit vás, že se nezalekne ani rozblácené lesní cesty. A to se mu celkem i daří.

Proti němu stojí Toyota Yaris Cross se čtyřkolkou a výbavou Executive s dvoubarevným lakováním, takže s bronzovou karoserií se stylovou černou střechou. Japonec pak volí organičtější, dynamicky vypadající tvary s výraznou přídí. A zatímco jeep sází na drsný outdoorový zevnějšek připomínající značkový turistický batoh, toyota reprezentuje technokratickou městskou modernu, jako by měla parkovat jen v Pařížské ulici v Praze. Obě auta obouvají slušivá osmnáctipalcová kola z lehkých slitin, nicméně v duchu výroční tradice jeep přidává terénní nárazníky s ochrannými prvky, které uchrání lak před nástrahami městských obrubníků i větví v lehkém terénu.

Tento článek je součástí balíčku AUTO+

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa na měsíc nebo na rok!

Koupit
nebo jen tento článek

Odemknout tento článek rychlou SMS platbou

50 Kč

Vstoupit do diskuze (1)

Doporučeno

Články z jiných titulů