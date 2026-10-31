Jeep Avenger 4xe vs. Toyota Yaris Cross Hybrid 130 AWD – Malý, ale šikovný
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Městská SUV už dávno nejsou jen přerostlé nákupní košíky s vyšší světlou výškou. V dnešním srovnávacím testu stavíme proti sobě dva odlišné přístupy k moderní kompaktní čtyřkolce.
Obliba malých městských SUV či crossoverů, chcete-li, je stále neoddiskutovatelná. Jenže stále přísnější legislativa výrobu kompaktních aut prodražuje, a tak se výrobci potýkají s tím, co všechno by měli v menších vozech nabídnout, aby vozy oslovily klientelu a zároveň byly cenově konkurenceschopné. No jo, ale co když chcete oněch pár „dospěláckých“ řešení, jako je pohon všech kol a slušná výbava, v kompaktním crossoveru? Nabídka se rázem zúží na pár modelů a dva z nich jsme postavili proti sobě.
Dojem
Na jedné straně stojí novinkový Jeep Avenger 4xe ve speciální výroční edici 85th Anniversary zahalený do temně černé metalízy Volcano s akcenty v odstínu matného zlata. Tak trochu vypadá jako auto manželky filmového Batmana. Avenger si od většího sourozence Grand Cherokee vypůjčil ikonickou sedmiotvorovou masku i svalnatě hranaté blatníky. Snaží se působit o něco větší, než ve skutečnosti je, a ujistit vás, že se nezalekne ani rozblácené lesní cesty. A to se mu celkem i daří.
Proti němu stojí Toyota Yaris Cross se čtyřkolkou a výbavou Executive s dvoubarevným lakováním, takže s bronzovou karoserií se stylovou černou střechou. Japonec pak volí organičtější, dynamicky vypadající tvary s výraznou přídí. A zatímco jeep sází na drsný outdoorový zevnějšek připomínající značkový turistický batoh, toyota reprezentuje technokratickou městskou modernu, jako by měla parkovat jen v Pařížské ulici v Praze. Obě auta obouvají slušivá osmnáctipalcová kola z lehkých slitin, nicméně v duchu výroční tradice jeep přidává terénní nárazníky s ochrannými prvky, které uchrání lak před nástrahami městských obrubníků i větví v lehkém terénu.