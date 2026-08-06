Jeep chystá dvoudveřový pick-up z wrangleru. Vespod proběhne zásadní změna
Přinejmenším přední nezávislé zavěšení má udělat z připravovaného Jeepu Scrambler vůz schopný rychle jezdit po lehčím terénu a v poušti, třebaže rám bude sdílet s pětidveřovým wranglerem. Osmiválec je v podstatě jistotou.
Jeep Wrangler rozhodně patří k ikonám terénních aut, která se navíc na rozdíl od většiny přímých konkurentů drží rámové konstrukce a obou tuhých náprav. Jeho vrcholná verze, o níž informuje americký magazín MotorTrend s odkazem na informace zevnitř automobilky, to však má změnit – přinejmenším přední náprava má přejít na nezávislé zavěšení kol.
Má se jmenovat Scrambler; toto jméno už Jeep v minulosti použil pro dvoudveřový pick-up na prodlouženém rozvoru tehdejšího modelu CJ-7. Nový scrambler má vypadat podobně – základ má být v pětidveřové verzi klasického wrangleru, ale karoserie bude jen dvoudveřová s korbou. Kabina však má zůstat se dvěma řadami sedadel; dveře budou delší.
Zadní sedačky mají navíc mít trik v rukávu. Jednak, plátěná střecha nad nimi má jít sundat, ovšem hlavně má tyto sedačky jít otočit proti směru jízdy. Tehdy se na ně má nasedat tak, že vylezete na korbu. Sedačky by se tedy takto používaly např. při venkovních party na srazech aut.
Zmíněný přechod z tuhé přední nápravy na nezávislé zavěšení kol má souviset s určením scrambleru pro rychlou jízdu po poušti a v lehčím terénu spíš než auta, které má zdolávat ty nejnáročnější překážky v horách. Zda bude nezávislé zavěšení i vzadu, zatím není jasné.
Co se však má objevit určitě, je verze SRT s 6,4l osmiválcem pod kapotou. Ta je podle Američanů jistá, protože půjde o vrcholný model za spoustu peněz. Naopak základní verze s dvoulitrovým čtyřválcem Hurricane nebo 3,6l V6 Pentastar jisté zatím nejsou.
Zdroj: MotorTrend | foto: archiv | video: Jeep