Jeep chystá nový model pro Evropu. Postaví mu ho čínská státní automobilka
Jeep je jedním ze symbolů amerického motorismu, i když některé modely nabízené v Evropě mají do této image daleko. Automobilka ovšem chystá i pro Evropu mnohem američtěji působící velký stroj, jenž má ale velmi komunistický základ.
I v Evropě si začínáme pomalu zvykat, že zavedené značky občas sáhnou po technice z Číny. Už dnes se zde dá koupit model Mazda 6e a verze CX-6e využívající techniku Changanu, Opel chystá novinky na základě značky Leapmotor a nové smarty vyvinulo Geely. Do budoucna toho bude přibývat a jednou z automobilek, která na čínské konexe hodně sází, je koncern Stellantis.
Kromě Opelu už víme také o novinkách Peugeotu s technikou Dongfeng, které se pravděpodobně dostanou i na evropský trh. Další ze značek z portfolia je americká ikona Jeep. Tedy značka, která vznikla za druhé světové války jako výrobce jednoduchých offroadů pro americkou armádu.
Ten samý Jeep podle evropského šéfa značky Fabia Catoneho chystá tři nové modely pro evropský trh. Jedním z nich bude velká vlajková loď, která bude mít původ v Číně. Podle Catoneho bude za její design zodpovědný Jeep, bude ale stát na technice Dongfengu a v jeho továrnách bude také vznikat. Dongfeng je čínská státní automobilka, jejíž název pochází z komunistického sloganu „východní vítr převládne nad západním“.
Jeep má ostatně v Číně dlouhou historii, jako vůbec první západní automobilka v historii tam podepsal společný podnik. Vznikl v roce 1984, několik měsíců před Volkswagenem. Jeep tehdy vlastnila automobilka AMC, která se upsala čínské státní automobilce Beijing Auto, dnes známé jako BAIC. O tento společný podnik ale v roce 2005 Jeep přišel a později jeho modely pro Čínu vyráběl společný podnik GAC Fiat.
Nové SUV bude mít více pohonů a pravděpodobný je sériový hybrid s velkou baterií. Auto má být stále velmi schopné v terénu, a je tedy pravděpodobné, že základem mu bude nějaký model M-Hero. To je terénní značka spadající pod Dongfeng, dnes už prodávaná i v Česku. Ideálním kandidátem by mohla být novinka M-Hero 817 s EREV pohonem.
Auto dlouhé 5,1 metru má rámový podvozek, přeplňovanou patnáctistovku pod kapotou a k tomu dva elektromotory. Maximální výkon u nejvyšší verze je až 505 kW, baterie mohou mít kapacitu 32 nebo 50 kWh a v kombinovaném režimu slibuje dojezd přes 1.000 km. Na českém trhu auto začíná na 1.599.000 Kč.
Na otázku, zda by velké SUV od Jeepu mohlo mít v Evropě úspěch, Catone odpověděl: „Segment D-SUV je pro nás v Evropě nepopsaným listem, zatímco globálně tvoří pro Jeep velmi silný pilíř. Naší strategií je nabídnout v segmentu D-SUV silného zástupce, a právě ve spolupráci s automobilkou Dongfeng jsme v tom spatřili skvělou příležitost.“
Kromě toho vzniknou také dvě menší SUV, už plně v režii Stellantisu, stát budou na nové platformě STLA One. Zařadí se nad stávající model Avenger, přičemž jedno z nich je popisováno jako „kompaktní“ a druhé jako „velké“. Catone uvedl, že zatímco úkolem modelu Avenger je oslovit kupce hatchbacků v segmentu B, kompaktní B-SUV bude „širší a stylem se mnohem více přiblíží klasickým SUV“. Velké B-SUV pak bude mít rozměry blízko k segmentu C, což znamená, že se v nabídce zařadí těsně pod stávající model Compass.
Catone také zmínil, že nová platforma STLA One je vyvíjena tak, aby značce Jeep umožnila nabídnout pohon všech čtyř kol. „Není to tak, že bychom vyvíjeli na základech něčeho stávajícího, co bychom museli složitě přizpůsobovat. Pracujeme na něčem úplně novém. Jde o globálně sdílenou platformu, ale máme příležitost navrhovat tato auta od čistého listu papíru, takže do nich můžeme implementovat všechny naše požadavky, které jako Jeep máme. Jsme si velmi jistí, že dokážeme zprostředkovat skutečný zážitek z jízdy s Jeepem a zároveň těžit z výrobní a průmyslové efektivity, kterou přináší spolupráce v rámci koncernu.“
Catone uvedl, že nová platforma je navrhována tak, aby pohon 4WD u nových Jeepů dokázal nabídnout nejlepší terénní schopnosti ve své třídě. S tím souvisejí i „specifické investice“ směřující do zajištění potřebných technických schopností a nájezdových i odjezdových úhlů. Naznačil také, že by to pro nové Jeepy mohlo znamenat nasazení technologií, které platforma STLA One umožní, například řízení bez mechanické vazby (steer-by-wire), které do své budoucí modelové řady zavádí sesterská značka Peugeot.
Zdroj: Autocar, zdroj foto: M-Hero, zdroj videa: Auto.cz