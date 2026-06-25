Jeep Compass 4xe přichází do Evropy se zásadní změnou. V Česku si na něj ještě počkáme
Modelová řada automobilky Jeep se v roce 2021 rozrostla o plug-in hybridní varianty s označením 4xe. U modelu Compass však 4xe značí něco úplně jiného. Co to je a kdy se nová varianta objeví na českém trhu?
Modelová nabídka současné generace Jeepu Compass se na evropském trhu rozrůstá o další dvě čistě elektrické varianty. První se dočkají klíčové trhy, mezi které tuzemsko bohužel nepatří. Není ale potřeba zoufat, model Compass už totiž s plug-in hybridní pohonnou jednotkou dostupný je.
Zatímco ostatní automobilky se snaží zjednodušit svou modelovou nabídku, Jeep přidává do nabídky svého zástupce segmentu C-SUV varianty 4xe and BEV Long Range, přičemž označení 4xe tentokrát náleží jedné ze tří čistě elektrických verzí.
Do nynějška sice značilo plug-in hybridní modely s výjimkou maličkého avengeru, který si ve verzi 4xe vystačil s 48V mild-hybridním pohonným ústrojím. Nyní to ale vypadá, že jej Jeep využije k označení modelů s pohonem všech kol, které budou ale zároveň alespoň trochu elektrifikované.
Nový Jeep Compass 4xe totiž nenahrazuje současný plug-in hybrid, nýbrž bude založen na čistě elektrickém pohonném ústrojí. Pouze k němu přidá elektromotor na zadní nápravě, díky kterému vyvine systémový výkon 280 kW (375 koní) a navýší stávající dojezd až k hranici 600 kilometrů.
K tomu mu dopomůže instalace větší baterie o kapacitě 96,1 kWh, které stačí pro dobití z 20 na 80 % pouze 27 minut. Jde o zajímavou hodnotu využitelné kapacity, jelikož všechny ostatní produkty koncernu Stellantis využívají baterii o využitelné kapacitě 97,2 kWh.
Z dostupných informací bohužel není zřejmé, co za tímto drobným poklesem využitelné kapacity stojí. Naopak více než jasné je, že zadní elektromotor nesdílí Jeep s žádnou jinou značkou v koncernu. Specificky pro Jeep vyvinutý motor dosahuje výkonu 132 kW (177 k), což je nejvyšší výkon zadního elektromotoru mezi všemi vozy platformy STLA Medium. Například zadní elektromotor Opelu Grandland má pouze 83 kW (112 k).
Celkově se však nabídka Jeepu Compass koncernovému evergreenu přiblíží. Ke stávajícím verzím e-Hybrid s motorem 1.2 Turbo, plug-in hybridnímu 1.6 Turbo e-Hybrid Plug-in 225k a čistě elektrickému Electric 74 kWh totiž kromě verze 4xe přibude také Compass Electric Long Range.
Ten s variantou 4xe sdílí větší kapacitu baterie, ztrácí však elektromotor na zadní nápravě ve prospěch dojezdu. Ten přední dosahuje výkonu až 170 kW (231 k), což je ještě o trochu víc než u verze 4xe (tam má přední elektromotor výkon o 13 kW nižší). Na jedno nabití slibuje varianta Long Range až 674 km.
Tisková zpráva tvrdí, že jde o novou Li-Ion baterii s 12 moduly a 192 buňkami o využitelné kapacitě 96,3 kWh. V kontextu platformy STLA Medium je to však přinejmenším zvláštní, stejně jako vyšší využitelná kapacita oproti verzi 4xe.
Další informace se nám dosud zjistit nepodařilo a spíše bychom čekali, že půjde o dobře známou baterii z koncernových sourozenců. Je ale jisté, že v České republice si na obě verze ještě počkáme. Oficiální ceny pro český trh by měly být zveřejněny až na podzim letošního roku a v podobné době by první vozy měly zavítat také do prodejní sítě.
V Německu stojí varianta 4xe s velkou baterií nejméně 54.900 eur (přibližně 1,33 milionu korun), jelikož ji pořídíte pouze s nejvyššími výbavami Upland a Overland. Oproti základní Altitude, ve které je stávající čistě elektrický compass na českém trhu také dostupný, se jedná o nárůst o celých 7000 eur (170 tis. korun). To přibližně odpovídá také českému ceníku, třeba nás však české zastoupení příjemně překvapí.
Je také třeba přihlédnout k tomu, že verze 4xe nenabízí pouze větší baterii a výkon spolu s pohonem všech kol. Tato verze se totiž pyšní vyšší světlou výškou (+10 mm) pro lepší průchodnost terénem (nájezdový úhel 28° vpředu a 31° vzadu, přejezdový úhel 17° a až 480 mm brodivost), robustnějšími nárazníky a také nemalými změnami uvnitř.
Sedadla verze 4xe jsou potažena látkou s polyuretanovým povlakem, u níž Jeep slibuje dvojnásobnou odolnost oproti běžné látce a snazší údržbu. Opěradla zadních sedadel mají povrch odolný proti poškrábání a ochranu podlahy zajišťují odolné gumové rohože.
Pohon všech kol lze přizpůsobit díky systému Jeep Selec-Terrain. Řidiči si mohou vybrat z pěti jízdních režimů: Auto, Sport, Snow, Sand/Mud a 4WD Lock (specifický pro verzi 4xe). Režim Auto využívá 90 % maxima výkonu a normální kalibraci řízení, ostatní režimy využívají tužší řízení a liší se zejména kalibrací ESP.
Zdroj: Jeep