Jeep oblékl wrangler a gladiator do džínoviny. Vyšperkování není drahé
Nová edice Rockslide pro jeepy Wrangler a Gladiator sází na výrazný vzhled, neobvyklé barevné kombinace i detaily, které v nabídce značky jen tak nenajdete.
Říká se, že všechno zlé je pro něco dobré. V tomto případě se to zlé děje u Jeepu ve smyslu poklesu prodejů. Na druhé straně z toho profitují zákazníci. Automobilka se snaží zaujmout jejich pozornost modernizovanými modely a zaváděním různých limitovaných edic.
Nyní přichází s novinkou pro modely Gladiator a Wrangler v podobě paketu Rockslide. Balíček je dostupný pro výbavy Rubicon a Mojave u gladiatoru a Sahara a Rubicon v případě wrangleru.
Sestava přidává pevnou střechu v šedé barvě Anvil, specifický rámeček chladiče, polepy na kapotu a boční grafiku s pruhy a vrcholky hor v zadní části dveří. Výčet prvků zakončují ocelové ochranné lišty, které se u Sahary objevují poprvé od roku 2017.
Třešničkou je ovšem látkou čalouněný interiér v modré barvě Jean, odstínem připomínající někdejší edice Levi's, které vznikly ve spolupráci se stejnojmennou značkou džín. Dojem na sedadlech umocňuje typické bílé prošívání. Tuto variaci najdeme také na palubní desce s tím, že „džínovinou“ je potažena její střední část. Oválný lem má stejnou barvu jako loketní opěrky, což podporuje jednotnost celku.
Objednávková kniha se otevře v dubnu s cenovkou za paket v přepočtu na 15.000 Kč. Zda bude paket k dispozici také v Česku, zatím není jasné; wrangler u nás je standardně v nabídce, gladiator však už nikoliv.
Zdroj: Jeep I Video: Jeep