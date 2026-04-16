Jeep vrací devadesátky do hry. Wrangler a gladiator obléká do retro stylu
Z konceptu, který loni zaujal fanoušky v poušti, se stala sériová nabídka. Nová edice sází na výrazný vzhled, hravou atmosféru a nečekaně i na praktické rozšíření výbavy.
Loni na Velikonočním safari v Mohavské poušti ukázal Jeep koncept barevně inspirovaný 80. a 90. lety. Obdobím plným zářivých barev, jež evokují západ slunce, zdolávání mořských vln na surfu, party na pláži a dovolené v exotických krajinách. Na přání veřejnosti jej nakonec přetvořil v příplatkový balíček, který je k dispozici pro modely Wrangler a Gladiator ve výbavě Willys. Edice je jako šestá v pořadí součástí série Twelve-for-Twelve.
Vozy lze objednávat v sedmi různých barvách, plus pro Gladiator existuje ještě osmý šedý odstín. Hlavní roli hrají pestré polepy. Pokrývají celou kapotu barevnými pruhy, od červené přes oranžovou až po tyrkysovou, která se pod hranou čelního okna mění v černou. Na bocích kapoty je velké logo edice „Rewind“ psané fontem z devadesátek. Pruhy se stejným barevným motivem najdeme i po stranách. U wrangleru jsou situované ve spodní části dveří a menší grafiku najdeme vzadu po stranách. U gladiatoru se v zadní části zvedají linky a běží nad zadním kolem podél korby. Na zadním čele je ještě nálepka „4 Wheel Drive“.
Sestavu doplňují litá kola se zlatavými detaily, rozšířené blatníky v barvě karoserie a výbavu Willys dále obohacují LED světla a mlhovky, uzávěrka diferenciálu, startování na dálku a tažné zařízení. Mezi jízdními režimy se objevuje profil Off-Road Plus do náročnějšího terénu. Je příjemné, že ačkoliv se Jeep soustředil hlavně na vizuální dojem, přidal i výbavu, která posouvá dovednosti vozů v terénu.
V interiéru najdeme kožená sedadla s pixelovou grafikou starého Willyse na opěradlech, doplněná kontrastním fialovo-tyrkysovým prošíváním. U řadicí páky se nachází plaketa edice a její hlavice má ve spodní části ozdobný kroužek. Pro podporu celoročního provozu dostanete gumové koberce. Série Rewind modelu Gladiator přidává 7palcový přístrojový štít, vyhřívaná přední sedadla spolu s volantem, adaptivní tempomat a programovatelné spínače.
Za tohle všechno si připlatíte v přepočtu 40.000 Kč. Tyto peníze musíte připočítat k ceně wrangleru ve výši 1.011.373 Kč a gladiatoru ve výši 1.028.148 Kč.
Zdroj: Jeep I Video: Jeep