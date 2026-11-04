Jeep Wrangler Scrambler SRT porušuje zažitá pravidla těmi nejlepšími způsoby
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Scrambler SRT debutoval na newyorském veletrhu SEMA Show jako koncept dvoudveřového pick-upu. Inspirace Trophy-Truckem je zjevná, technická řešení ve spojení se jménem Wrangler minimálně překvapivá.
Jeep je jednou ze čtyř klíčových značek, do kterých koncern Stellantis plánuje v příštích letech investovat nejvíce. Modelovou řadu značky by měl do dvou let rozšířit právě dvoudveřový pick-up Scrambler postavený na bázi wrangleru.
Původní model vyráběný mezi lety 1981 až 1986 označený jako CJ-8 již v minulosti využil podobnou strategii, jelikož byl v podstatě prodlouženým modelem CF-7 s korbou v zadní části. Jeep fanouškům po dlouhých letech vrátil čtyřdveřový pick-up nazvaný Gladiator, model Scrambler s jedním párem dveří ale cílí spíše na zábavu a terénní schopnosti než praktické využití.
Klíčovým prvkem je nezávislé zavěšení přední nápravy, které je s modelem Wrangler továrně spojeno vůbec poprvé. Dosud nejschopnější Wrangler 392 spoléhá na typickou tuhou přední nápravu, kterou skalní fanoušci znáčky považují skoro až za posvátnou.
Nové zavěšení bylo pro koncept vyvinuto ve spolupráci s terénním závodníkem Caseym Curriem. Nabízí 14 palců (355,6 mm) zdvihu vpředu a 15 palců (381 mm) vzadu. Cílem je dle automobilky stabilita ve vysokých rychlostech, přesnější řízení a lepší kontrola kol při vysokých rychlostech na nezpevněném povrchu, kam model Scrambler míří. Jeep sází na to, že kupujícím nebudou chybět výhody tuhé nápravy v náročném terénu.
Zadní náprava je také nová a svou filosofii zakládá na závodních speciálech Trophy Truck, které jsou konstruovány pro co nejlepší pohlcení opakovaných nárazů ve vysoké rychlosti. V kombinaci s 37" pneumatikami naznačuje koncept, že pomalé překonávání velkých balvanů legendárního Rubicon Trailu není jediný způsob zábavy mimo asfalt.
Automobilka zatím nic ze zmíněných technických vychytávek nepotvrdila pro sériovou variantu modelu Scrambler, o jejímž představení se spekuluje v roce 2028. Vzhledem k úspěchu vysoce výkonných variant jako Raptor R, TRX nebo ZR2 ale není mnoho důvodů předpokládat, že by Jeep variantu SRT s motorizací 6,4 Hemi nenabídl.
Pod kapotou oranžového konceptu se zajímavě stylizovanou přídí v retro stylu tento dnes již ikonický motor produkuje 350 kW (470 k) a točivý moment 637 Nm. V modelu Wrangler tato motorizace stačí ke zrychlení z 0 na 100 za 4,5 sekundy.
Největší zajímavostí je kromě podvozku také korba, která na rozdíl od všech předešlých konceptů značky působí, že by bylo možné ji používat také k práci. Na zábavu ale myslí také, jelikož druhou řadu sedadel lze upevnit také čelem vzad.
Konceptu navíc chybí střecha a také korba je přímo spojena s kabinou, což poskytuje otevřené nebe nad hlavou a zajisté také spoustu prachu uvnitř. V sériové podobě lze očekávat značně umírněnější řešení s odnímatelnými panely, jako v případě modelu Wrangler. A kdoví, třeba se dočkáme i posuvné dělicí příčky jako u tuzemské felicie fun.
Zdroje: MotorTrend, Motor1, Jeep