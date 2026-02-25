Jezdíte na kolo sami? Thule nabízí kompaktní nosič jednoho bicyklu
Nová verze nosiče VeloLite je lehčí a levnější než ty dosavadní – nabízí totiž prostor jen pro jedno kolo. To znamená menší rozměry a snazší manipulaci, ovšem cenová výhodnost je otázkou.
Sníh už roztál (aspoň prozatím), a tak se otevírá příležitost vyrážet na výlety i s bicykly. Možností, jak je přepravit, je více, ale většina z nás využije služeb nosiče, který se upevní někam na auto. Kdo by sháněl nový nosič na tažné zařízení, jednou ze zajímavých novinek je model VeloLite od firmy Thule.
Dosud byly k mání verze pro dvě nebo tři kola, nově existuje i v provedení pro jediný bicykl. Jeho velkou výhodou je nízká hmotnost – váží 9,5 kg a unese až 25kg kolo. Také je možné ho pořídit za méně než 10 tisíc korun, byť těsně.
Tady se však musíme zamyslet, zda nepřihodit další tři tisíce za nosič pro dvě kola. Rozdíl v ceně není až tak velký a když někdy pojedete ve dvou, nebudete muset druhé kolo rozebírat a skládat do kufru. Ten mimochodem jde otevřít, ať použijete kteroukoliv verzi Thule VeloLite. Ovšem za té podmínky, že na nosiči nejsou namontována kola; nosič není sklopný.
Jeho výhoda je opravdu v nízké hmotnosti – ve verzi pro jedno kolo zatíží „kouli“ nanejvýš 34,5 kilogramy, ve verzi pro dvě kola nejvýše 74 kilogramy, což je u většiny aut o kilo méně, než je maximální svislé zatížení tažného zařízení. Plusem jsou také kompaktní rozměry – složený nosič lze snadno uložit do kufru, jeho nejdelší rozměr je po složení 77 cm.
Český web značky Thule slibuje dostupnost nosiče VeloLite pro jedno kolo od začátku března letošního roku. Verze pro dva či tři bicykly jsou k mání už nyní. V nabídce je také řada příslušenství, jako kabelový zámek kola, zámky popruhů připevňující kolo či sklopná konzole na zeď garáže, kam můžete nepoužívaný nosič uložit.
Zdroj info, foto: Thule | video: Auto.cz