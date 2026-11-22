Dvanáctiválec, 835 koní a čtyři sedačky: Aston Martin Vanquish 2+2 jsme vyzkoušeli přímo v Česku
Čtěte Auto.cz v Googlu přednostně
Nastavte si Auto.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Jak se cestuje ve stylu? S dvanáctiválcem pod nekonečně dlouhou kapotou a v luxusní kabině, ideálně ve dvou. To vše umí Aston Martin Vanquish, který ale zvládne i dvě děti navíc. Vyzkoušeli jsme jej na českých silnicích.
Není už dnes moc příležitostí, jak si projet nové auto s dvanáctiválcem. I prémiové značky je už z většiny vypustily z nabídky, a tak nezbývá než se podívat do nejvyšších pater automobilového průmyslu. Například k Aston Martinu, který jej stále nabízí v modelu Vanquish. Nejen to z něj dělá vlajkovou loď nabídky legendární britské značky.
Pokud tím tedy myslíme „běžnou“ nabídku, a ne hypersport Valhalla za desítky milionů korun, který si ale musí vystačit jen s osmiválcem. Největší z grand tourerů od Astonu začátkem podzimu zavítal i k nám do redakce v krásném tmavém odstínu zelené.
Že se v útrobách skrývá takto velký motor, dává najevo už proporcemi. Ze 4855 mm délky jich opravdu hodně dělá příď a řidič je posunutý dost daleko od přední nápravy. Předku dominuje velká maska, která musí dodávat 5,2litrovému motoru hodně vzduchu. I tak je proporčně auto mimořádně vyvedené a celé to podtrhují svalnaté široké zadní blatníky, navazující na krátkou kabinu.
Skvěle vypadá i záď se čtyřmi obrovskými koncovkami výfuku a svítilnami řešenými několika LED lištami vertikálně naskládanými pod sebou. A samozřejmě nemůže chybět spoiler ve formě „kachního ocasu“. Není divu, že jsme při cestování po Česku dostávali tolik palců nahoru a každé zastavení na parkovišti přilákalo spoustu pozornosti. A ještě více, když jsme s autem zajeli ke známému zámku Nelahozeves kousek od Prahy, odkud je také úvodní fotka.
Vanquish se u nás objevil v praktičtější variantě nazvané 2+2, což označuje příplatkové dvě zadní sedačky. Nečekejte ale nějakou velkou změnu v interiéru oproti standardní dvoumístné. Dozadu jsme se po otevření obrovských labutích dveří s obtížemi nasoukali, ale jízdu bychom tam zažít nechtěli. Na nohy by se ještě místo našlo, ale na hlavu už fakt ne. Tato varianta je opravdu vhodná jen pro převážení dětí.
Priority jsou v interiéru, kombinujícím bílou a béžovou kůži, přední sedačky. Do nich už zapadneme podstatně pohodlněji a obepíná nás vysoká palubní deska a středový tunel také čalouněný kůží s občasným karbonovým dekorem. Volant krásně padne do ruky, na středovém tunelu je záplava bytelně působících tlačítek a displej je zde pouze decentní, protože v podobném autě má být jen doplňkem, a ne dominantou. Jeho software ale není vůbec špatný.
Zážeh
Po stlačení velikého startovacího tlačítka na středovém tunelu se ozve krátké zaburácení dvanáctiválce, ale rychle se zklidní. Jednotka vyvinutá přímo v Astonu, i když zpočátku ještě s asistencí od Fordu, totiž umí být i velmi klidná. V současné evoluci má celohliníkový vidlicový dvanáctiválec AE31 objem 5,2 litru, přeplňování dvěma turbodmychadly a specifické zapalování v pořadí 1-7-5-11-3-9-6- 12-2-8-4-10. Motor je uložen podélně vpředu, ale posunut hluboko za přední nápravu, rozložení hmotnosti mezi nápravami je 51:49.
Točivý moment se přenáší přes lehkou karbonovou hnací hřídel do osmistupňové samočinné převodovky ZF umístěné u zadní nápravy. Poprvé u dvanáctiválcového kupé Aston Martin spolupracuje převodovka s elektronicky řízeným lamelovým samosvorným diferenciálem s přechodem z plně otevřeného do 100% uzamčení za pouhých 135 milisekund.
Překvapivě komfortní
Nám se líbí, že po městě dokážeme jezdit s dvanáctiválcem produkujícím 614 kW a 1000 Nm velmi potichu. Auto se aristokraticky nese ulicemi a adaptivní podvozek dělá hodně dobrou práci v tom, aby nám zatajil, jak moc rozbité pražské vozovky jsou. Na to správné divadlo ale dojde až za hranicemi města, kde přepneme do sportovního režimu, což mimo jiné otevře klapky ve výfuku. Brutální řev od vanquishe stále neočekávejte, to by se k podobnému vozu ani nehodilo. Ale burácení dvanáctiválce i tak vyvolá úsměv na tváři.
Odezva na plyn je i přes všechen ten objem, počet válců a dvě turba okamžitá a na stovku se auto dostane za 3,3 sekundy. Všechen výkon je posílán na zadní kola a i na suché vozovce si při stlačení plynového pedálu až na podlahu zadek trochu sklouzne. Samosvorný diferenciál skvěle pomáhá stáčet dlouhou příď do zatáčky a auto čitelně přechází do přetáčivosti.
Ve sportovním režimu podvozek navíc ztuhne, náklony karoserie zmizí, a do zatáček se tak dá vletět pekelně rychle. Pomáhá s tím řízení, které je strmé, přesné a s velmi čitelnou odezvou. Ani vám nepřijde, že v oblouku držíte 1910 kg vážící stroj. Oceňujeme také naprostou stabilitu i ve vysokých rychlostech či na rozbité vozovce. Standardně montované karbon-keramické brzdy mají obrovskou výdrž a velmi dobře dávkovatelný pedál. Velké rozměry a váhu ale přeci jen auto úplně nezatají a na úzkých serpentýnách se při rychlé jízdě cítíme poněkud nepatřičně.
Kráječ vzdáleností
Nakonec nám tak Vanquish nejvíce seděl na dálnici, při konstantní rychlosti a s poslechem kvalitního audia. Je to pořád grand tourer, tedy polykání kilometrů je jeho zaměření. Při 130 km/h je motor někde lehce nad volnoběhem a není vůbec slyšet. Vzduch neslyšně obétká nízkou karosérii a my si užíváme pohodlná objímající křesla vepředu.
Spotřeba pak padne někam ke 12 litrům na sto, a s 82litrovou nádrží tak ani nemusíte na benzinku zajíždět moc často. Ceny benzinu vás asi také nerozhodí, protože základní cena vanquishe je kolem 9,5 milionu korun s DPH, a to bez individualizace, kterých Aston nabízí spousty. Jistotou pak je, že stejný kus jako ten váš jen tak nepotkáte.
Plusy
- Skvělý projev motoru
- Pohledný design
- Povedený interiér
Minusy
- Málo místa vzadu
|Základní technické údaje Aston Martin Vanquish
|Motor
|5,2 l V12 Twin-Turbo
|Výkon
|614 kW/6500 ot./min
|Točivý moment
|1000 Nm/2500–5000 ot./min
|Převodovka a pohon
|8° automat. s měničem
|Zrychlení (0–100 km/h)
|3,3 s
|Maximální rychlost
|345 km/h
|Rozměry (d×š×v)
|4855 × 2044 × 1290 mm
|Rozvor
|2885 mm
|Pohotovostní hmotnost (EU)
|1910 kg
|Kombinovaná spotřeba (WLTP)
|13,7 l/100 km
Zdroj: Svět motorů, foto: Jakub Šuplata