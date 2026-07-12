Jízdní dojmy Polaris Ranger 500 – Nejen pro začínající farmáře
Polaris rozšiřuje nabídku kompaktních UTV o nový Ranger 500. Jde o základní pracovní stroj, který chce příznivou cenou oslovit širší spektrum zákazníků.
Americký výrobce terénních čtyřkolek a pracovních UTV Polaris si v tomto specifickém segmentu stále drží pozici světové jedničky. Jeho produkce zahrnuje stroje všech možných velikostí, konfigurací a pro různé účely. Pracovní UTV s korbičkou nesou tradičně označení Ranger a zákazník si může vybrat z několika modelů s benzinovým, naftovým nebo i elektrickým pohonem. Jenže také v tomto oboru se konkurence rozrostla do nečekaných rozměrů a začíná se podbízet cenou. A na to Polaris zareagoval tím, že představil jednoduchý a cenově dostupný stroj Ranger 500. Ten jsme si krátce vyzkoušeli na francouzské ekofarmě Hectar nedaleko Paříže, kde mohou zemědělci, výzkumníci a podnikatelé zkoušet nové technologie a udržitelné zemědělské postupy.
První v řadě
My tu ale jsme kvůli Rangeru 500, který je s cenou 319 900 Kč nejlevnějším pracovním UTV v seznamu americké firmy. Je téměř za stejné peníze jako normální čtyřkolky. Takže pokud vás nebaví řídítka nebo z nich máte strach, preferujete dvě místa vedle sebe a chcete větší nákladový prostor, je pětistovka ideálním řešením. S délkou 2798 mm a šířkou 1486 mm je stejně velká (nebo spíš kompaktní) jako dražší model 570. Projedete s ní a s krmivem dveřmi do stájí nebo s ní prokličkujete mezi políčky a záhony. K velmi dobré manévrovatelnosti přispívá i poloměr otáčení 4,1 metru. A na krátké zakroucené trati si to také hned můžeme vyzkoušet. A vůbec nevadí, že na rozdíl od modelu 570 nemá posilovač řízení. S volantem se vůbec nemusíme prát a otáčí se s ním naprosto přirozeně.
Ovládání je maximálně jednoduché. Dva pedály, masivní páka voliče bezestupňové převodovky, malý 4" informační displej, páčka blikačů, světel a volant. Uprostřed je ještě panel se třemi tlačítky, z nichž jedním lze rozpojit zadní diferenciál. Pětistovka totiž dostala jednodušší systém pohonu všech kol, u kterého nejde napevno odpojit či připojit přední kola. Vše probíhá automaticky a stará se o to viskózní spojka, což třeba pro méně zkušené uživatele může být výhoda, protože nemusejí pohon vůbec řešit. Nevíme, jak si poradí s nějakým opravdu náročným terénem, ale na testovacím okruhu se nezdálo, že by nám trakce někdy chyběla. Na poli, v lese i ve stoupáních si ranger počínal suverénně. Pro údržbu pozemků, péči o chovná zvířata nebo práci kolem menších a středně velkých hospodářství by tento systém měl stačit.
Pro každou příležitost
A dostatečné jistě budou i užitkové vlastnosti. Sklápěcí korba s plynovou vzpěrou má nosnost 227 kg, což sice není extra moc, ale na přepravu nářadí, krmiva nebo různého materiálu to stačí. A v kabině je navíc spousta dalších odkládacích schránek, poliček a držáků na nápoje. Celá horní část palubní desky je rozdělena na několik boxů, kam lze uložit nářadí a další potřebné věci. A kdyby to nestačilo, pod přední kapotou je další obrovská schránka, do níž lze schovat i motorovou pilu.
Standardně dostanete střechu montovanou z výroby a LED světlomety, které zajišťují ochranu před nepříznivým počasím a lepší viditelnost od brzkého rána do večerních hodin. Nechybí ani přední naviják s tažnou silou 1134 kg, jenž se hodí nejen na odklízení větví nebo tahání klád, ale lze s ním ovládat i příplatkovou radlici. Tady se sluší dodat, že dražší model 570 naviják ve standardu nemá. Pro další individualizaci připravuje americký výrobce širokou nabídku příslušenství. Například čelní sklo a zadní panel, dodatečné osvětlení využívající snadno instalovatelný systém Polaris Pulse plug-and-play nebo úložná řešení vyvinutá ve spolupráci se společností Kolpin Outdoors.
Stejná síla
Standardem je zadní tažné zařízení, na nějž lze zapřáhnout až 680 kg těžký vlek. To už je hmotnost, která vyžaduje dostatek síly. Tu rangeru dodává zážehový jednoválec o objemu 567 cm3, což je stejný motor jako u dražšího modelu 570. A evropští zákazníci mají štěstí v tom, že má shodný výkon 44 koní, protože například v Americe je stažený na 28 koní.
I s plně naloženým vlekem tedy pěkně upaluje a ani se nezadýchá. Bez něj nabídne také slušnou dávku dynamiky a s ní spojenou zábavu, přičemž podvozek s přední nápravou McPherson a zadními dvojitými trojúhelníkovými rameny ukazuje na rozbité polňačce i v lese slušnou stabilitu. O žehlení výmolů a hrbolů se starají tlumiče Sachs s předním zdvihem 229 mm a zadním 254 mm. Se světlou výškou 254 mm stroj zvládne i náročnější terénní překážky
Po krátkém seznámení se zdá, že se nový Polaris Ranger 500 povedl. Nesnaží se být profesionálním dělníkem, ale pomocníkem drobných farmářů. Za přijatelnou cenu totiž kombinuje osvědčená konstrukční řešení, intuitivní ovládání a praktickou pracovní výbavu, která usnadňuje každodenní činnosti v terénu.
Plusy
- Jednoduché ovládání
- Praktické schopnosti
- Slušná síla motoru
- Přívětivá cena
- Spousta odkládacích schránek
Minusy
- Méně sofistikovaný pohon všech kol
|Základní technické údaje Polaris Ranger 500
|Motor
|čtyřtaktní jednoválec DOHC
|Chlazení
|kapalinou
|Zdvihový objem (cm³)
|567
|Vrtání a zdvih (mm)
|99 x 73,6
|Nejvyšší výkon (kW)
|32
|Maximální točivý moment (Nm)
|51,50
|Převodovka
|automatická bezestupňová CVT
|Startování
|elektrické
|Maximální rychlost (km/h)
|65
|Pneumatiky P a Z
|250/80 R12 a 250/110 R12
|Zdvih přední/zadní náprava (mm)
|229/254
|Délka x šířka x výška (mm)
|2798 x 1486 x 1900
|Rozvor (mm)
|1860
|Světlá výška (mm)
|254
|Pohotovostní hmotnost (kg)
|579
|Celková nosnost (kg)
|453
|Rozměry korby (mm)
|827 x 1173 x 286
|Nosnost korby (kg)
|227
|Tažná kapacita na kouli (kg)
|680
|Objem nádrže (l)
|35,9
|Základní cena (Kč)
|319.900
Zdroj: Svět motorů