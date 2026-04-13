Jízdy Světa motorů jsou za námi. Brňané opravdu porazili Prahu!

Jízdy Světa motorů 2026 (Brno)
Na brněnských Jízdách Světa motorů padl rekord! Návštěvníci za den vyzkoušeli 111 aut během 1052 jízd. Každých 27 sekund vyrazilo z parkoviště jedno auto. Díky!

Sobota 11. dubna patřila v Brně autům. První návštěvníci dorazili na akci ještě před slavnostním startem v 10:13 hodin a vydrželi až do konce v 18 hodin.

Proč jsme začali o třináct minut později? Aby všichni návštěvníci dostali šanci dorazit včas a nemuseli spěchat. Připojili jsme se totiž k akci Den beze spěchu a apelovali na všechny účastníky, aby při testovacích jízdách neriskovali.

A vyplatilo se! Během 1052 jízd, o 35 více než loni v Praze, se nám vyhýbaly karamboly. Stejně tak i technické závady a přálo i slunečné počasí. Z nadšených reakcí vystavovatelů i návštěvníků usuzujeme, že se akce líbila.

A pokud jste ji nestihli, zapište si do kalendáře sobotu 5. září, kdy se uvidíme v Letňanech na teď už tradičních Jízdách Světa motorů.

Děkuji za uspořádání Jízd Světa motorů v Brně.

Jan Procházka, Ráječko

Super akcia! Ďakujem, držím palce a teším sa na nejakúďalšiuakciu

Stanislav Ivan

Elektroauta nevyhledávám, ale říkal jsem si, že když je teda ta příležitost… Synátor vybral Lynk Co 02 a já byl kupodivu příjemně překvapen. Člověk se toho nesmí bát.

Lukáš Křupka

