Jízdy Světa motorů jsou za námi. Brňané opravdu porazili Prahu!
Na brněnských Jízdách Světa motorů padl rekord! Návštěvníci za den vyzkoušeli 111 aut během 1052 jízd. Každých 27 sekund vyrazilo z parkoviště jedno auto. Díky!
Sobota 11. dubna patřila v Brně autům. První návštěvníci dorazili na akci ještě před slavnostním startem v 10:13 hodin a vydrželi až do konce v 18 hodin.
Proč jsme začali o třináct minut později? Aby všichni návštěvníci dostali šanci dorazit včas a nemuseli spěchat. Připojili jsme se totiž k akci Den beze spěchu a apelovali na všechny účastníky, aby při testovacích jízdách neriskovali.
A vyplatilo se! Během 1052 jízd, o 35 více než loni v Praze, se nám vyhýbaly karamboly. Stejně tak i technické závady a přálo i slunečné počasí. Z nadšených reakcí vystavovatelů i návštěvníků usuzujeme, že se akce líbila.
A pokud jste ji nestihli, zapište si do kalendáře sobotu 5. září, kdy se uvidíme v Letňanech na teď už tradičních Jízdách Světa motorů.
Děkuji za uspořádání Jízd Světa motorů v Brně.
Jan Procházka, Ráječko
Super akcia! Ďakujem, držím palce a teším sa na nejakúďalšiuakciu
Stanislav Ivan
Elektroauta nevyhledávám, ale říkal jsem si, že když je teda ta příležitost… Synátor vybral Lynk Co 02 a já byl kupodivu příjemně překvapen. Člověk se toho nesmí bát.
Lukáš Křupka
