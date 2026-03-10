Jízdy Světa motorů míří do Brna: Pojďte porazit Prahu! Dorazí i Martin Vaculík
Jízdy Světa motorů míří do Brna. Uvidíme se již 11. dubna u OC Olympia!
Vyrazte s námi otestovat nejmodernější automobily na brněnských Jízdách Světa motorů. U obchodního centra Olympia vás bude čekat celodenní zábava. Vše samozřejmě zcela zdarma a bez závazků.
Těšit se můžete také na doprovodný program u našeho stánku. Na místě budou zástupci redakce a dorazí i Martin Vaculík, který bude odpovídat na vaše dotazy. Dozvíte se také, jak technické novinky mění práci mechaniků.
Na loňské akci v Praze se uskutečnilo 1017 jízd – uvidíme, zda se brněnským účastníkům podaří tento rekord překonat!
KDY: 11.4. od 10 do 18 hod
KDE: OC Olympia Brno
CO: Víc než 90 aut a 20 značek
