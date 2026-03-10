Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Jízdy Světa motorů míří do Brna: Pojďte porazit Prahu! Dorazí i Martin Vaculík

Jízdy Světa motorů
Jízdy Světa motorů
Jízdy Světa motorů
Jízdy Světa motorů
200 Fotogalerie
redakce AUTO.CZ
redakce AUTO.CZ
Diskuze (0)

Jízdy Světa motorů míří do Brna. Uvidíme se již 11. dubna u OC Olympia!

Vyrazte s námi otestovat nejmodernější automobily na brněnských Jízdách Světa motorů. U obchodního centra Olympia vás bude čekat celodenní zábava. Vše samozřejmě zcela zdarma a bez závazků.

Těšit se můžete také na doprovodný program u našeho stánku. Na místě budou zástupci redakce a dorazí i Martin Vaculík, který bude odpovídat na vaše dotazy. Dozvíte se také, jak technické novinky mění práci mechaniků. 

Na loňské akci v Praze se uskutečnilo 1017 jízd – uvidíme, zda se brněnským účastníkům podaří tento rekord překonat!

KDY: 11.4. od 10 do 18 hod

KDE: OC Olympia Brno

CO: Víc než 90 aut a 20 značek

Video placeholder
Jízdy Světa motorů • Svět motorů

Začít diskuzi

Doporučeno