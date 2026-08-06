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Jízdy Světa motorů opět míří do Letňan! Pátého září zažijete elektromobil, padne loňský rekord?

Jízdy Světa motorů

Jízdy Světa motorů Zdroj: Svět Motorů

Jízdy Světa motorů
Jízdy Světa motorů
Jízdy Světa motorů
Jízdy Světa motorů
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Svět motorů
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Do kalendářů si zapište první zářijovou sobotu, kdy se u obchodního centra Letňany opět uskuteční Jízdy Světa motorů s podtitulem Zažij elektromobil.

V čase od 10 do 18 hodin se můžete těšit opět na bohatý program plný přednášek a vystoupení, chybět nebude dětská zóna, ani zábava pro celou rodinu. Samozřejmě dorazí i Martin Vaculík a tradičně bude odpovídat na vaše dotazy. A odstartuje tady oficiálně i naše letošní bezpečnostní kampaň Nevypínej, nebuď…

Tradičně je pochopitelně vše zdarma a bez nutnosti předchozí registrace. Stačí řidičák, domluvit si jízdu a už můžete vyrazit na cestu. Čekat na vás bude k otestování přes stovku automobilů, které si lze vyzkoušet v okolí obchodního centra. Schválně, zda se podaří překonat loňský rekord 1017 jízd.

KDY: 5.9. od 10 do 18 hod

KDE: OC Letňany

CO: Přes 100 aut a 20 značek

Víte, že…

… na jaře v Brně dokonce padl denní rekord 1052 jízd? Každých 27 sekund vyrazilo z parkoviště jedno auto na testovací okruh.

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Jízdy Světa motorů • Svět motorů

Zdroj: Svět motorů

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