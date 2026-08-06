Jízdy Světa motorů opět míří do Letňan! Pátého září zažijete elektromobil, padne loňský rekord?
Do kalendářů si zapište první zářijovou sobotu, kdy se u obchodního centra Letňany opět uskuteční Jízdy Světa motorů s podtitulem Zažij elektromobil.
V čase od 10 do 18 hodin se můžete těšit opět na bohatý program plný přednášek a vystoupení, chybět nebude dětská zóna, ani zábava pro celou rodinu. Samozřejmě dorazí i Martin Vaculík a tradičně bude odpovídat na vaše dotazy. A odstartuje tady oficiálně i naše letošní bezpečnostní kampaň Nevypínej, nebuď…
Tradičně je pochopitelně vše zdarma a bez nutnosti předchozí registrace. Stačí řidičák, domluvit si jízdu a už můžete vyrazit na cestu. Čekat na vás bude k otestování přes stovku automobilů, které si lze vyzkoušet v okolí obchodního centra. Schválně, zda se podaří překonat loňský rekord 1017 jízd.
KDY: 5.9. od 10 do 18 hod
KDE: OC Letňany
CO: Přes 100 aut a 20 značek
Víte, že…
… na jaře v Brně dokonce padl denní rekord 1052 jízd? Každých 27 sekund vyrazilo z parkoviště jedno auto na testovací okruh.
Zdroj: Svět motorů