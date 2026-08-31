Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Jízdy Světa motorů: Testujte zcela zdarma!

Jízdy Světa motorů

Jízdy Světa motorů Zdroj: Svět Motorů

Jízdy Světa motorů 2026
Jízdy Světa motorů
Jízdy Světa motorů
Jízdy Světa motorů
123 Fotogalerie
Svět motorů
Diskuze (0)

První zářijová sobota bude v Praze-Letňanech patřit autům. Zveme vás na oblíbenou akci Jízdy Světa motorů s podtitulem Zažijte elektromobil. Dorazte 5. 9. v 10 hodin!

Po úspěšné jarní akci v Brně se opět vracíme do Prahy. Stejně jako loni budete moci vyzkoušet přes sto elektromobilů od více než třiceti značek. A nezaplatíte za to jedinou korunu.

Kromě možnosti testovacích jízd dorazí i řada zajímavých osobností a samozřejmě nebude chybět ani Martin Vaculík.

Řidičák s sebou

Vážně zcela zdarma a bez předchozí registrace? Ano, a nehledejte za zkušební jízdou nic složitého: Stačí přijít na stánek automobilky, domluvit si testovací jízdu a vyrazit do provozu.

Připravte se ale na to, že po vás vystavovatelé mohou chtít vidět řidičský průkaz, proto si ho rozhodně vezměte s sebou. Testovací trasa není pevně daná – jen ji doporučujeme podle aktuální dopravní situace v okolí.

Nevypínej, nebuď…!

Kromě programů na pódiu v Letňanech rovněž v sobotu 5. září slavnostně odstartuje naše bezpečnostní kampaň Nevypínej, nebuď…! Víc se o ní dočtete o pár stránek dál. Pokud se ale chcete dozvědět další detaily nebo se o problematice osobně pobavit, určitě dorazte. Martin Karlík je připraven odpovídat na všechny otázky.

Ze všeho nejvíc jsme zvědavi, zda se podaří překonat loňský rekord 1017 jízd. Vždyť v Brně letos na jaře padlo číslo 1052. Pojďte nám s tím pomoct, těšíme se!

Čas a místo konání

Kdy: Sobota 5. září od 10 do 18 hod.

Kde: Parkoviště OC Letňany, Veselská 663, Praha 9

Program akce

10:00Přivítání hostů
10:30Technologický expert Jan Dedek o mýtech kolem elektromobilů
11:00Start kampaně Nevypínej, nebuď *****!
11:30Nebojte se nabíjení elektromobilů
12:00Jak fungují asistenční systémy
12:30V čem se liší pojištění elektromobilů
13:00Elektromobilita a vzdělávání mechaniků
13:30Češi a elektromobilita pohledem výrobce
14:00Hasiči a zásah u hořícího elektromobilu
14:30Martin Vaculík s Filipem Houžvičkou poradí, jak koupit ojetý elektromobil
15:00Portál nehod
15:30Vystoupení BESIP
16:00Martin Vaculík s Filipem Houžvičkou o technice elektromobilů
16:30Ukázka zásahu u hořícího elektromobilu
17:00Heřman Volf a (bez)bariérovost nabíječek
18:00Ukončení akce

Na co se můžete těšit

  • Více než 100 automobilů od tří desítek různých značek 
  • Volné testovací jízdy v okolí OC Letňany 
  • Zábava pro celou rodinu
  • Dětská zóna

Video placeholder
Jízdy Světa motorů • Svět motorů

Zdroj: Svět motorů

Začít diskuzi

Doporučeno

Články z jiných titulů