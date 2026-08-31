Jízdy Světa motorů: Testujte zcela zdarma!
První zářijová sobota bude v Praze-Letňanech patřit autům. Zveme vás na oblíbenou akci Jízdy Světa motorů s podtitulem Zažijte elektromobil. Dorazte 5. 9. v 10 hodin!
Po úspěšné jarní akci v Brně se opět vracíme do Prahy. Stejně jako loni budete moci vyzkoušet přes sto elektromobilů od více než třiceti značek. A nezaplatíte za to jedinou korunu.
Kromě možnosti testovacích jízd dorazí i řada zajímavých osobností a samozřejmě nebude chybět ani Martin Vaculík.
Řidičák s sebou
Vážně zcela zdarma a bez předchozí registrace? Ano, a nehledejte za zkušební jízdou nic složitého: Stačí přijít na stánek automobilky, domluvit si testovací jízdu a vyrazit do provozu.
Připravte se ale na to, že po vás vystavovatelé mohou chtít vidět řidičský průkaz, proto si ho rozhodně vezměte s sebou. Testovací trasa není pevně daná – jen ji doporučujeme podle aktuální dopravní situace v okolí.
Nevypínej, nebuď…!
Kromě programů na pódiu v Letňanech rovněž v sobotu 5. září slavnostně odstartuje naše bezpečnostní kampaň Nevypínej, nebuď…! Víc se o ní dočtete o pár stránek dál. Pokud se ale chcete dozvědět další detaily nebo se o problematice osobně pobavit, určitě dorazte. Martin Karlík je připraven odpovídat na všechny otázky.
Ze všeho nejvíc jsme zvědavi, zda se podaří překonat loňský rekord 1017 jízd. Vždyť v Brně letos na jaře padlo číslo 1052. Pojďte nám s tím pomoct, těšíme se!
Čas a místo konání
Kdy: Sobota 5. září od 10 do 18 hod.
Kde: Parkoviště OC Letňany, Veselská 663, Praha 9
Program akce
|10:00
|Přivítání hostů
|10:30
|Technologický expert Jan Dedek o mýtech kolem elektromobilů
|11:00
|Start kampaně Nevypínej, nebuď *****!
|11:30
|Nebojte se nabíjení elektromobilů
|12:00
|Jak fungují asistenční systémy
|12:30
|V čem se liší pojištění elektromobilů
|13:00
|Elektromobilita a vzdělávání mechaniků
|13:30
|Češi a elektromobilita pohledem výrobce
|14:00
|Hasiči a zásah u hořícího elektromobilu
|14:30
|Martin Vaculík s Filipem Houžvičkou poradí, jak koupit ojetý elektromobil
|15:00
|Portál nehod
|15:30
|Vystoupení BESIP
|16:00
|Martin Vaculík s Filipem Houžvičkou o technice elektromobilů
|16:30
|Ukázka zásahu u hořícího elektromobilu
|17:00
|Heřman Volf a (bez)bariérovost nabíječek
|18:00
|Ukončení akce
Na co se můžete těšit
- Více než 100 automobilů od tří desítek různých značek
- Volné testovací jízdy v okolí OC Letňany
- Zábava pro celou rodinu
- Dětská zóna
Zdroj: Svět motorů