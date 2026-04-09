Jízdy Světa motorů v Brně už v sobotu od 10:13! Čeká na vás 111 aut i Martin Vaculík

Máte už program na povelikonoční víkend? Dorazte tuto sobotu 11. dubna do Brna na jarní Jízdy Světa motorů 2026. Těšíme se na vás u OC Olympia, kde na vás spolu s vystavovateli čeká 111 aut od 28 značek k bezplatnému testování.

Těšit se můžete na motoristické novinky, besedy i na Martina Vaculíka, který bude připraven odpovídat na vaše dotazy. To je jen ochutnávka programu, který jsme pro vás připravili na tuto sobotu u OC Olympia Brno.

Najdete nás na celé ploše u parku – viditelní budeme už z dálnice. Kromě testovacích jízd vás čeká také doprovodný program.

Jak to probíhá?

Testování funguje zcela jednoduše. Stačí přijít na stánek automobilky, domluvit si testovací jízdu a vyrazit do provozu. Bez nějaké předchozí registrace a zcela zdarma.

Testovací trasa není pevně daná – jen ji doporučujeme podle aktuální dopravní situace v okolí.

A hlavně nespěchejte! Připojili jsme se totiž k bezpečnostní kampani 13 minut. To je čas, který ušetříte na trase Praha–Brno, pokud pojedete o 20 km/h nad povolený limit. S námi riskovat nemusíte! Proto jsme začátek každé přednášky posunuli o třináct minut, abyste to stihli beze spěchu.

Proč Brno?

Na podzimních Jízdách Světa motorů v Letňanech jsme zaznamenali skvělé ohlasy, a tak jsme se rozhodli v této tradici pokračovat. Nechceme totiž ochudit naše moravské čtenáře o možnost vyzkoušet si moderní auta zdarma a bez registrace, proto pořádáme akci i v Brně bez omezení na elektromobily. Kdo ví – možná se příště podíváme i do dalších regionů. Napište nám své tipy!

Program akce Jízdy Světa motorů 11. 4. 2026 (10-18 hod)

10:13 – Zahájení programu

11:13 – Filip Houžvička o vzdělávání mechaniků

12:13 – Předání daru z aukce Světa motorů

13:13 – Martin Vaculík o technice současných motorů

14:13 – David Šprincl o prodejích aut dříve a dnes

15:13 – Filip Houžvička o virtuální aplikaci pro opravu aut

16:13 – Martin Vaculík o technice současných motorů

17:13 – David Šprincl o bezpečí na silnicích

18:00 – Ukončení akce

Kdy: Sobota 11. dubna od 10 do 18 hod.

Kde: Parkoviště OC Olympia Brno, U Dálnice 777, 664 42 Modřice

Za kolik: Zdarma

Na co se můžete těšit

  • Více než 111 automobilů od 28 různých značek
  • Volné testovací jízdy v okolí OC Olympia
  • Zábava pro celé rodiny

Zdroj: Svět motorů

Doporučeno

Články z jiných titulů