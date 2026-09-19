Jízdy Světa motorů v Letňanech zase trhaly rekordy! Proběhlo neuvěřitelných 1213 jízd
První zářijovou sobotu se v Obchodním centru Praha–Letňany uskutečnil další ročník akce Jízdy Světa motorů s podtitulem Zažij elektromobil. Návštěvníci absolvovali 1213 testovacích jízd – o dvě stovky víc než loni, což znamená nový rekord.
K dispozici k vyzkoušení bylo přes 100 elektromobilů od 30 různých značek. Kdo si zrovna nesedl za volant, mohl navštívit přednášky odborníků na elektromobilitu, sledovat ukázkový zásah hasičů nebo zajít s dětmi do dětské zóny.
Hlavním lákadlem byly ale jako už tradičně testovací jízdy. Výpůjčka auta se v průměru uskutečnila každých 24 sekund. Zájem veřejnosti nás ohromně těší. Pro mnohé z návštěvníků je to první osobní zkušenost s elektromobilem. Jsme pyšni na vystavovatele a všechny v týmu, kteří to opět dokázali! Neskromně jsme doufali v překonání loňských 1017 jízd za den. Ale vůbec by nás nenapadlo, že o tolik. Díky všem! Je to velký závazek pro příští rok.
Letňany byly zároveň místem, kde redakce Světa motorů zahájila osvětovou kampaň „Nevypínej, nebuď *****!“. Ta upozorňuje na to, že asistenční a bezpečnostní systémy v autě nejsou otravný doplněk, ale technika, která umí zabránit nehodě nebo zmírnit její následky. Automatické nouzové brzdění, hlídání mrtvého úhlu nebo asistent jízdy v pruhu dnes patří do výbavy naprosté většiny nových vozů, velká část řidičů je ale po nastartování rutinně vypíná. Návštěvníci akce měli možnost pohovořit si o jednotlivých systémech přímo s tvůrci kampaně.
Záměrně jsme zvolili pobuřující název kampaně. Samozřejmě jsme si dobře vědomi kontroverzí kolem bezpečnostních asistentů. Často nefungují podle představ, obtěžují řidiče a ti je hned vypínají. A právě proto jsme se na neoblíbené pomocníky podívali podrobně a přímo s těmi nejpovolanějšími, tedy vývojáři, kteří odstraňují jejich dětské nemoci.
Zdroj: Svět motorů