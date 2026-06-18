JLR couvá z elektromobilů, menší defender dostane spalovací motor
Menší sourozenec Land Roveru Defender, stejně jako všechna auta na platformě EMA, bude moci mít i hybridní pohon. Jakou bude mít formu, je zatím ve hvězdách.
V rámci oddělení Land Roveru Defender do vlastní „podznačky“, jako je dnes Range Rover, vznikne také menší sourozenec tohoto legendárního offroadu. To víme už nějakou dobu; také se spekuluje o označení Sport, ovšem to automobilka dosud nepotvrdila. Co prozradila, je, že navzdory původním plánům nebude malý defender jen elektromobilem.
Platforma EMA, na níž bude založen, „nabídne v budoucnosti možnost hybridního pohonu stejně jako elektrického“, prozradila automobilka britskému magazínu Autocar. Protože na EMA bude stát více modelů JLR, včetně budoucích range roverů Evoque a Velar, nabídka hnacích ústrojí této automobilky bude širší.
Samozřejmě však zatím není jasné, jakou formu bude hybrid mít. Může samozřejmě jít o klasický sériově-paralelní full-hybrid s relativně slabou elektrickou částí, ale také o systém s označením EREV, kde spalovací motor „jen“ vyrábí elektřinu a relativně velká baterie je stále zachována včetně možnosti nabíjení ze sítě.
Bateriový elektrický pohon je u platformy EMA stále prioritou a právě jemu se podřídí ostatní technika. To znamená třeba i to, že zkřižitelnost náprav a s ní související zdvih tlumičů budou menší, vyplývá ze slov Marka Camerona, výkonného ředitele značek Defender a Discovery.
Neznamená to však, že by malý defender, ať se bude jmenovat jakkoliv, byl v terénu neschopný. „Co je pro nás důležité, je, že defender musí být nejlepší ve své třídě v těch ohledech, které ho dělají defenderem,“ řekl. To znamená pohon všech kol a důstojné terénní schopnosti.
Co znamená „ve své třídě“? Malý defender má být dlouhý zhruba 4,5 metru, takže bude konkurovat BMW X1, Mercedesu-Benz GLB nebo Audi Q3. Všechna tato auta samozřejmě nabízejí pohon všech kol, primárně do terénu však nemíří, takže laťka pro defender není nastavená zas tak vysoko.
Kdy nový malý defender přijde na trh, zatím není jasné. Cameron hovoří o tom, že vývoj je ve velmi pokročilém stadiu; stojí si za tím, že nechce zkrátit vývojový cyklus pod tlakem čínských automobilek. „Potřebujeme na testování defenderu dvě zimy a dvakrát horké počasí. Snažíme se čas potřebný k vývoji zkrátit, ale nechceme ohrozit kvalitu a dlouhověkost,“ řekl v minulosti.
Zdroj: Autocar | foto: archiv | video: Land Rover