JLR se zase soudí kvůli kopírování. Číňanům vyrabovali evropskou kancelář
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Na soudy s čínskými automobilkami dochází málokdy, Britové z JLR si ale občas situaci nenechají líbit. Nový soudní spor vedou s BYD, které jejich model okopírovalo nejen vzhledem.
Jen málokterá automobilka se stala tolikrát obětí kopírování jako Land Rover. Její ikonické designy defenderu a range roveru si vyhlédla spousta čínských automobilek a okopírovala je často velmi detailně. Psal jsem o tom vícekrát, naposledy v souvislosti s vozem Jaecoo 7, který je jasnou kopií menších modelů Range Rover. Teď se řeší další případ a na rozdíl od jaecoo, které údajně bere Range Rover jako poctu, tentokrát došlo i na soud. Na rozdíl od Chery, se kterým má JLR společný podnik, jej totiž s BYD nic nespojuje.
Jádrem sporu je tentokrát vůz Fangchengbao Ti7, který se na exportních trzích prodává i s logy BYD nebo Denza. Podoba s defenderem není na první pohled až tak do očí bijící, hlavně zepředu, ale profil už dává inspiraci druhou generací britské legendy najevo. Třeba sloupkem D, který je jakoby vsazený do okna. Rozhodně ale jde o jednu z těch méně okatých kopií, kterých se i dnes po Číně prohání spousta.
Podle listu Sunday Times soudní vykonavatelé jednající v zastoupení JLR v srpnu údajně zajistili digitální záznamy z nizozemských kanceláří čínské automobilky BYD ve Schiedamu a Hoofddorpu. K razii došlo před soudním přelíčením v Haagu, které se koná tento týden. BYD má v plánu uvést tento vůz na britský trh v lednu za cenu 47.995 liber, čímž defender podstřelí o více než 20.000 liber.
Podstata sporu ale není jen ve vzhledu čínského vozu. Razii v Nizozemsku provedli soudem pověření vykonavatelé na základě podezření JLR, že BYD společnost provedla reverzní inženýrství některých technologií, které by mohly být v modelu ti7 použity, uvedl list The Times. Cílem JLR bylo zajistit digitální záznamy dříve, než by mohly být zničeny. Společnosti JLR i BYD se k „probíhajícímu soudnímu řízení“ odmítly vyjádřit.
JLR má údajně podezření, že společnost BYD zakoupila sériový Land Rover Defender, do šroubku ho rozebrala a okopírovala konkrétní technická řešení, konstrukční detaily a architekturu, které následně využila při vývoji ti7. Nákup a rozebírání konkurenčních modelů není mimochodem nic nového a regulérně jej dělají i západní automobilky, navíc se tím ani netají. V tomto případě ale asi bylo okopírování technických řešení až moc okaté.
Zajištěná data jsou uložena u neutrálního soudního správce. Soud v Haagu řeší procesní žalobu, která rozhoduje o tom, zda a v jakém rozsahu smí právní tým JLR do interních záznamů BYD nahlédnout. Obvodní soud v Haagu má specializovanou jurisdikci nad evropskými patenty a designovými právy. Pokud by automobilka JLR uspěla s předběžným opatřením v Haagu, platilo by rozhodnutí napříč všemi 27 členskými státy EU, což by mohlo zablokovat prodej modelu ti7 v celé Unii.
JLR má už s podobnými soudy své zkušenosti. V roce 2019 firma po tříleté bitvě dosáhla u pekingského soudu historického vítězství, když soud uznal, že čínský Landwind X7 je přímou kopií Range Roveru Evoque, a nařídil zastavení výroby i finanční odškodnění. K soudu mělo dojít také o pár let později kvůli vozu Hunkt Canticie automobilky Zotye, ta ale do té doby stihla zkrachovat.
Range Rover se ale ještě jednou s menším úspěchem ve sporu o kopírování setkal. Letos na jaře se britské značce omluvil šéf automobilky Great Wall. Jenže v tomto případě nebyla omluva za kopírování vozu samotného, ale jen reklamy na něj. Great Wall totiž zveřejnil reklamní plakát, který zcela zjevně zkopíroval reklamu čínské pobočky Range Roveru.
I tak v Číně právě probíhá další kopírování produktů JLR. Nejde už o tak doslovné kopie jako v minulé dekádě, ale třeba na novém velkém SUV Xpeng GX je inspirace u Range Roveru velmi patrná. To samé platí pro iCAR V27, který zjevně opisoval u Land Roveru Defender. iCAR je opět z portfolia Chery, na soud tedy určitě nedojde. Dost podobné jsou ale také vozy jako Jetour Traveller, Rox 01 a mnohé další.
Zdroj: Sunday Times, zdroj foto: JLR a BYD