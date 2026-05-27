Jsou 90. léta? Chrysler plánuje levná auta, Dodge chystá sporťák
V rámci koncernu Stellantis je několik značek, které by opravdu potřebovaly doplnit nabídku. Nejvíce to platí o Chrysleru, o moc lépe na tom není ani Dodge. Obě se novinek dočkají už brzy, jak potvrdila samotná automobilka.
Že je kdysi slavná značka Chrysler ve velmi bídném stavu, odhalí pohled na její americkou nabídku. Má totiž přesně jeden model, který se prodává pod dvěma názvy, a to už deset let. Pacifica je ten po faceliftu a Voyager starší a levnější verze. Lepší časy se však blíží, jak se potvrdilo na nedávné prezentaci koncernu Stellantis.
Že se chystá levnější model, se už nějakou dobu ví, ostatně jsem o tom psal před pár týdny. Teď je potvrzené, že jsou modely hned dva a rovnou byla zveřejněna i jejich jména – Airflow, Arrow a Arrow Cross. O tom prvním už víme delší dobu, toto jméno totiž nesl koncept představený v roce 2022.
Tehdy ještě mělo jít o elektromobil, od té doby ale důvěra Stellantisu v tento typ pohonu pořádně klesla. Novinka tedy dostane pod kapotu i spalovací motory, a možná ne vždy s elektrickou výpomocí. Jednou z motorizací by podle dřívějšího úniku měl být full-hybrid založený na čtyřválci Prince o objemu 1,6 litru, což je pohon použitý v šesté generaci Jeepu Cherokee. Později se objeví také čistě spalovací verze s dvoulitrovým čtyřválcem Hurricane.
Po Airflow se na trh dostane dvojice menších SUV nazvaných Arrow a Arrow Cross. Podle profilu z teaseru bude mít jedno auto klasický profil a druhé je stylizované jako SUV-kupé. Ani zde není oficiálně nic známo, u všech tří byl ale použit slogan „Value by Design“, tedy něco jako „Konstruováno s důrazem na vysokou užitnou hodnotu“.
Potvrzeno také bylo, že minimálně jedna z trojice novinek bude začínat na ceně mezi 25 a 30 tisíci dolary, tedy mezi 520–620 tisíci Kč. To je podstatně níže než Chrysler Voyager, který dnes začíná v přepočtu na 865 tisících korun. Pro Chrysler to opravdu znamená návrat do levnějších segmentů, jak se spekulovalo dříve. Podle prezentace se ostatně počítá, že v roce 2030 prodeje vyrostou na zhruba 225.000 kusů z loňských 143.000 kusů.
V rámci proměny se Chrysler podle prezentace zaměří na poskytování „praktických, spolehlivých a pohodlných vozidel stvořených pro každodenní život“. Značka bude také „přehnaně funkční, nádherně praktická, metodicky efektivní a trvale odolná“. Tim Kuniskis během prezentace uvedl, že Stellantis Chrysler „naprosto jednoznačně“ potřebuje, a poznamenal, že nadcházející modely doplní také nová varianta pacificy. To je zajímavé i proto, že podle nedávných zpráv by se mohl do sériové výroby dostat terénní koncept Pacifica Grizzly Peak.
Další ze značek Stellantisu, která by potřebovala rozšířit nabídku, je Dodge. Ten má dnes doma v nabídce SUV Hornet, což je lokální varianta Alfy Romeo Tonale, už 16 let staré SUV Durango a novou generaci muscle káry Charger ve verzi kupé a sedan. Potvrzené je, že přeznačkovaná alfa skončí a nahradí ji novinka, která má více odpovídat sportovní image Dodge.
Jmenovat se bude GLH, což je u Dodge zavedený název znamenající „Goes Like Hell“, neboli něco ve smyslu „jede pekelně rychle“. Používá se už od 80. let, kdy se poprvé objevil u ostré varianty modelu Omni, upravené u Shelby. Použit byl od té doby na několika vozech, včetně ostřejší verze Hornetu.
Tim Kuniskis o nové GLH řekl, že je to „nová generace hornetu, ale udělaná tak, jak jsme to měli udělat hned napoprvé.“ Technicky bude zřejmě příbuzný Chrysleru Airflow, což znamená platformu STLA One a stejné pohony, snad ale s vyššími výkony a schopněji naladěným podvozkem. Dodge také potvrdil, že se objeví i ostřejší verze SRT.
Na prezentaci se objevil také teaser zatím nepojmenovaného sportovního vozu s velikým spoilerem na zádi. Má jít o „skutečný, cenově dostupný sportovní vůz“, který Tim Kuniskis popsal jako „vstupní bránu do bratrstva svalů (Brotherhood of Muscle)“. To je marketingový slogan, který Dodge v Americe používá k propagaci svých modelů.
Zdroj: Stellantis, zdroj foto: Stellantis, zdroj videa: Auto.cz