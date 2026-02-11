Jsou robotaxi podvod? Google přiznal, že je ovládají Filipínci přes internet
Robotaxíky jsou poslední dobou dost aktuální téma i proto, že ty nejznámější služby se dostávají konečně i do Evropy. V Londýně již spustilo provoz Waymo od Google, chystá se na to Apollo od Baidu a Tesla se tomu blíží postupným spouštěním FSD na starém kontinentě.
Právě Waymo má ale také problémy ve své domovině, tamním zákonodárcům se totiž nelíbí zvyšující se využití čínské techniky pobočkou Google. Ta dnes provozuje primárně auta od Jaguaru a Hyundai, jejich náhradou se ale postupně má stát nový vůz vyvinutý už primárně pro autonomní službu. Jenže za výrobou stojí čínská automobilka Zeekr spadající pod koncern Geely.
K výslechu se tak musel dostavit ředitel pro bezpečnost společnosti Waymo Mauricio Peña. Ten si během slyšení vyslechl kritiku na využití čínských vozů, což prý ohrožuje bezpečnost Spojených států. Zajímavější pro Evropana je ale trochu jiná část slyšení, kde Peña přiznal, že taxíky Wayma nejsou až tak autonomní, jak se zdá.
Auta osazená drahými lidary a desítkami čidel totiž stále spoléhají i na „operátory“, kteří mají řešit krizové situace. Nemají prý podle Peñy přímo řídit vozy, ale v určitých situacích vozidlu říkat, co má dělat. „Waymo v určitých situacích žádá o pokyny a obdrží vstup, ale za dynamické úkony řízení vždy zodpovídá samotné vozidlo Waymo, takže jde jen o jeden z dalších vstupů,“ řekl Peña.
Mnohdy prý ale nejde o operátory přímo z Google, ale ani z Ameriky. Firma si najímá lidi v jiných zemích, včetně Filipín. Takže některé taxíky v amerických ulicích ovládají lidé přes internet přes půlku zeměkoule.
Toto přiznání se nezamlouvalo třeba senátorovi Edu Markeymu, který namítal, že „skutečnost, že lidé v zámoří ovlivňují americká vozidla, představuje bezpečnostní riziko.“ „Informace, které operátoři dostávají, mohou být neaktuální. Mohlo by to vytvářet obrovská rizika pro kybernetickou bezpečnost,“ argumentoval Markey.
„Jedna věc je, když taxi nahradí Uber nebo Lyft. Něco úplně jiného ale je, když se tato pracovní místa kompletně přesunou do zámoří," uvedl Markey. Ve vyjádření pro server Futurism mluvčí společnosti Waymo uvedl, že její týmy podpory vozového parku se nacházejí v USA i v zahraničí a musí být držiteli řidičského oprávnění pro osobní automobily nebo dodávky a jsou prověřováni z hlediska záznamů o dopravních přestupcích, porušeních předpisů a odsouzeních souvisejících s řízením.
Společnost Waymo byla už dříve ohledně lidských operátorů poměrně otevřená. V blogovém příspěvku z května 2024 tuto funkci přirovnala k „příteli na telefonu“:
„Když se vozidlo Waymo dostane do určité dopravní situace, může se autonomní systém obrátit na pracovníka podpory, aby získal doplňující informace pro lepší pochopení kontextu okolí,“ uvádí se v příspěvku. „Systém Waymo Driver nespoléhá pouze na vstupy, které obdrží od pracovníka podpory, a má vozidlo po celou dobu plně pod kontrolou.“
V případě, že řídicí software vozu narazí na něco neobvyklého, může odeslat požadavek lidskému operátorovi, který pak pomůže tím, že sleduje záběry z vnějších kamer vozidla v reálném čase. I když to může znít tak, že vzdálený operátor neovládá reakce vozu přímo, dokazuje to, jak moc autonomní vozidla stále spoléhají na lidský úsudek. Operátoři mohou určit, do kterého pruhu se má vozidlo zařadit, nebo navrhnout trasu, kterou má vůz zvážit, jak vysvětluje příspěvek na blogu. Zjednodušeně řečeno: vzdálený operátor sice nedrží volant, ale přesto činí zásadní rozhodnutí o tom, kudy vozidlo pojede dál.
Během téhož slyšení sdělil viceprezident Tesly pro automobilové inženýrství Lars Moravy zákonodárcům, že i vozidla Tesla spoléhají na podobné vzdálené operátory. „V našem systému máme mnoho bezpečnostních vrstev a podobně, jak uvedl Dr. Peña, jsou naše ovládací prvky jízdy – rozjezd, zastavení, zatáčení – umístěny v centrální vestavěné vrstvě, ke které nelze přistupovat zvenčí vozidla,“ uvedl.
Ostatně právě Tesla se poslední týdny kvůli provozu svých robotaxíků také dostala do pozornosti médií. Po zkušebním provozu s operátorem přímo ve voze totiž údajně přešla do fáze, kdy už v autě jede pouze pasažér. Později se ale ukázalo, že ve skutečnosti za robotaxíkem jede další auto právě s operátorem.
Moravy také argumentoval tím, že aby zabránili komukoli v převzetí kontroly nad vozidly, společnost se aktivně účastní hackerských akcí a platí lidem za to, aby se pokusili do našich vozidel nabourat. Výroky vedoucích pracovníků jsou nejnovějším důkazem toho, že taxíky bez řidiče pohybující se dnes po veřejných komunikacích mají ke stoprocentní autonomii stále daleko. Tesla ostatně dočasně pozastavila i zmíněné cesty „bez dozoru“.
To znamená, že v současné době zřejmě nejezdí v Americe žádná robotaxi bez lidského „bezpečnostního dohledu“ na sedadle řidiče. Podle nejnovějších údajů jsou rizika spojená s provozem robotaxi značná. Nová data Národního úřadu pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) naznačují, že robotaxi společnosti Tesla bourají třikrát častěji než lidé, a to i s lidským dohledem uvnitř vozu.
Přidání vlivu nezávislé třetí strany, tedy operátora vzdálené asistence sídlícího v zámoří, by podle Markeyho mohlo být receptem na katastrofu a představuje závažnou bezpečnostní mezeru, kterou je třeba zacelit. „Pracoviště vzdálené asistence v zámoří mohou být náchylnější k fyzickému ovládnutí nepřátelskými aktéry, což by jim mohlo umožnit získat kontrolu nad tisíci vozidly převážejícími cestující po amerických silnicích,“ uvedl v prohlášení. „Těžká a rychle se pohybující vozidla by se mohla snadno stát zbraněmi v rukou zahraničních aktérů, kteří chtějí ublížit nevinným Američanům,“ dodal.
