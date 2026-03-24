Jsou vám sériové vozy Rolls-Royce málo? Automobilka se vrací ke kořenům
Britská automobilka Rolls-Royce v posledních letech představila několik speciálních modelů honosících se karoserií vyrobenou na zakázku. Nyní uvádí kompletní program, který majitelům těchto aut umožní být ještě větší součástí celého procesu, než kdy dříve.
Z historického pohledu se luxusní automobily výrazně lišily, jelikož si movitá klientela nechávala vyrobit jejich karoserii na zakázku u renomovaných firem. Tzv. coachbuilding vychází již z dob, kdy běžný lid cestoval pěšky, vyšší vrstvy na koních a ti nejbohatší jezdili kočáry.
Právě jejich stavba a různé zdobení a úpravy na přání majitele se staly základem coachbuildingu, který známe také z historie motorismu. Na počátku využívala auta rámovou konstrukci a vyrobit vlastní karoserii tak záleželo pouze na tom, kolik měl zákazník peněz a představivosti. U nás se karosářstvím proslavila společnost Sodomka z Vysokého Mýta.
V historii značky Rolls-Royce hraje karosářství klíčovou roli již od jejího založení a automobilka tuto disciplínu přirovnává k objednání obleku na prestižní ulici Savile Row nebo šatů u pařížského módního návrháře. Automobily značky Rolls-Royce mají jen jeden klíčový prvek, který musí být vždy zachován: jsou to tvary karoserie v části kolem mřížky chladiče.
Z globálního pohledu ale zejména po nástupu samonosných karoserií došlo k úpadku karosářství jako odvětví luxusního motorismu. Zvučným jménem zůstává karosárna Zagato, která spolupracuje zejména s automobilkou Aston Martin, ale tu a tam se objevují vysoce individualizované karosářské projekty, zmínit můžeme například Bugatti La Voiture Noire nebo Teslu Model S předělanou na vůz s karoserií kombi.
Samotná automobilka Rolls-Royce, absolutní vrchol luxusu a opulence mezi sériovými vozy, zaznamenala rostoucí globální poptávku po vysoce individuálních vozidlech také mezi svými zákazníky. V roce 2017 představila model Sweptail, první moderní vůz značky vyrobený individuálně pouze v jednom jediném kusu.
Byl založený na modelu Phantom Drophead Coupé a o 4 roky později doplněn o model s otevřenou střechou inspirovaný jachtami. Boat Tail byl vyrobený ve třech exemplářích a spekulovaná cena za každý z nich byla 20 milionů liber, tedy v přepočtu více než půl miliardy korun. Následující model Droptail už automobilka vyrobila ve čtyřech kusech, a založený byl tentokrát na menším modelu Dawn.
Program Coachbuild Collection
Rostoucí popularitu speciálních modelů automobilka nepřehlédla. „(...) Zákazníci chtěli nejen vidět, co by společnost Rolls-Royce vytvořila, kdyby se mohla plně spolehnout na svou fantazii a využít svobodu (...) ale také chtěli být svědky každého kroku tohoto procesu,“ uvedl generální ředitel Chris Brownridge důvod vzniku nového programu Coachbuild Collection, který automobilka dnes uvádí.
Rolls-Royce Coachbuild Collection |
Tato skupina zákazníků ale nechce řídit proces navrhování sama. Jsou fascinováni představou, že svěřují společnosti Rolls-Royce úkol vytvořit něco zcela originálního – aby mohli sledovat, co vznikne, když tato značka vyjádří své designové principy s naprostou svobodou karosářského umění. Tento dialog, který trval po celá léta a přesahoval geografické hranice, se stal základem kolekce Coachbuild Collection.
Každý model z kolekce Coachbuild Collection bude podle slov automobilky vzácný a extravagantní, zcela navržený společností Rolls-Royce a vytvořený na zcela novém základě, který se nikdy nebude opakovat. K jeho pořízení vám navíc nebude stačit neomezený bankovní účet, speciální vozy budou k dispozici jen zákazníkům se zvláštním vztahem ke značce Rolls-Royce.
Budou zváni k účasti v programu prostřednictvím globální sítě Rolls-Royce Private Office, které se nacházejí v Dubaji, Soulu, Šanghaji, New Yorku a v sídle značky v anglickém Goodwoodu. Všechny vozy budou plně homologovány, schváleny pro provoz na veřejných komunikacích a vytvořeny s ohledem na jízdu.
Vybraní šťastlivci typicky vyhledávají jedinečné zážitky, které jim v rámci nového programu chce automobilka nabídnout. V rámci první kolekce Coachbuild Collection získají klienti exkluzivní přístup do uzavřených testovacích zařízení, kde budou moci sledovat vývoj vozu.
Získají vzácný přístup do nejtajnějších designérských studií společnosti Rolls-Royce a budou přivítáni v ateliérech mistrů řemeslníků. Klientům automobilka nabídne také soukromé akce pořádané na nejžádanějších místech světa. Rolls-Royce chce vybraným klientům nabídnout hluboké spojení s historií jejich speciálního vozu.
První bude elektromobil
První kolekce Rolls-Royce Coachbuild Collection bude tvořena plně elektrickými vozy. Prý to odráží vášeň, kterou zákazníci značky chovají ke stávajícím plně elektrickým vozům Rolls-Royce. Mnozí sběratelé dle automobilky oceňují pozitivní vliv elektrického pohonu modelu Spectre na luxusní zážitek z jízdy.
Další podrobnosti oznámí značka již v dubnu letošního roku, momentálně pouze oznámila existenci programu. „Zákazníci Coachbuild Collection touží zažít absolutní vrchol našeho řemesla. To, co v dubnu odhalíme, je mimořádným vyjádřením současného karosářského umění Rolls-Royce, extravagantním a přesto tichým,“ dodal Chris Brownridge, generální ředitel, Rolls-Royce Motor Cars.
Zdroje: Rolls-Royce