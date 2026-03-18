Junior musel dříve nahradit Milano. Ferrari si ale jméno nadcházejícího modelu Luce pohlídalo
Dvě automobilky nyní vlastní ochrannou známku „Luce“. Maranello s ní chce nastartovat svou elektrickou budoucnost a Mazda naopak uchovat svou minulost. Zatím to vypadá, že Ferrari zvolilo vhodné právní kličky a jméno modelu bude moci používat.
Nové plně elektrické Ferrari se postupně odhaluje, na své trnité cestě k srdcím fanouškům však naráží na problém za problémem. Jako první se představil přelomový interiér, který u fanoušků vyvolal rozporuplné reakce.
Spolu s interiérem oznámila automobilka také jméno dlouho plánovaného plně elektrického modelu Ferrari Luce. Exteriér se automobilce zatím daří skrývat, naznačen byl pouze v posledních pár vteřinách videa o novém modelu.
Netrvalo dlouho a mnozí si vzpomněli na existenci vozu Mazda Luce, modelu, který se pod názvem 929 prodával také v Evropě. Sama automobilka Mazda si navíc pár týdnů po představení jména nového elektrického Ferrari zažádala o ochrannou známku jména Luce v Japonsku.
Název Mazda používala v letech 1966 až 1991. Když v roce 2017 uvedla Mazda koncept „Vision Coupe“, který měl s respektem vzdávat hold historii automobilky, právě model Luce Rotary Coupe z roku 1969 automobilka zmiňovala. Sériové podoby se však koncept nedočkal.
Mazda možná ani využití jména Luce neplánuje, automobilky často žádají o ochranné známky názvů modelů z minulosti jen proto, aby je ostatní automobilky nemohly použít. Tentokrát to však vypadá, že Mazda si na svou dávnou minulost vzpomněla příliš pozdě.
Automobilka Ferrari se vyjádřila slovy: „Společnost Ferrari má právo používat ochrannou známku (Ferrari Luce) na mezinárodní úrovni na základě její registrace podle mezinárodního práva. Jako vždy provedla společnost Ferrari předběžné rešerše, při nichž nebyla zjištěna žádná platná práva třetích stran, která by byla v rozporu s našimi právy.“
Mazda tak pravděpodobně obnovila svou ochrannou známku pozdě, i když je zajímavé, že si automobilka zařídila ochrannou známku pro „Ferrari Luce“, ne pouze „Luce“. Že je takové řešení možné, víme už z minulosti, kdy si Ferrari zařídilo ochrannou známku ve znění „Ferrari California“, přestože Volkswagen model California prodával už dlouho předtím.
Není zcela běžné, že by automobilky musely změnit jméno již představeného modelu, ale zároveň to není neslýchané. V paměti mnohým z nás utkvěly snahy jiné italské automobilky pojmenovat svůj model po městě Miláně. Alfa Romeo představila Milano poprvé v roce 2009.
V té době ovšem přesouvala výrobu do Turína a zaměstnanci milánské továrny byli úspěšní v protestu proti pojmenování nového modelu po místě, ze kterého automobilka odchází. Automobilka to před pár lety zkusila znovu s modelem, který dnes známe jako Junior. Tentokrát zákaz použití názvu Milano přišel přímo od italské vlády, vzhledem k tomu, že je model vyráběn zcela mimo Itálii.
Někdy stejně pojmenované modely dvou automobilek vyústí v soudní tahanice a problémy, jindy dokáží modely se shodným jménem existovat společně, dokonce v některých případech být i ve stejnou dobu vyráběny.
Takových případů není málo a uvidíme, jestli se zájmy obou automobilek vlastnit práva k pojmenování vlastních modelů „Luce“ střetnou ostřeji, nebo se bude opakovat historie a stejně jako v případě modelu California budou moci koexistovat. Je moc naivní doufat v návrat velkého sedanu od Mazdy?
Zdroj: CarScoops, CarExpert, Mazda, Ferrari