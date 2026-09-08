K Porsche 911 GT3 RS si postavil sedmikilové kolo. Má i karbon-keramické brzdy
Automobil a jízdní kolo mohou mít společného překvapivě mnoho. V tomto případě stejný odstín, karbonové prvky, žluté akcenty a důraz na co nejnižší hmotnost.
Tohle jízdní kolo v katalogu Porsche nenajdete. Vzniklo v dílně švýcarského Leon Bikes jako osobní projekt jeho majitele Leona Baldingera, který spojil dvě své dlouholeté vášně. Předlohou se stalo jeho vlastní Porsche 911 GT3 RS v odstínu Olive Black s paketem Weissach a detaily v karbonovém a žlutém provedení.
Baldinger má k cyklistice výrazně blíž než běžný majitel supersportu. V mládí závodil ve sjezdu na horských kolech, dostal se do juniorské reprezentace a vyučil se mechanikem jízdních kol. Závodní kariéru ukončilo zranění páteře, později se ale k cyklistice vrátil podnikatelsky. V roce 2020 prodal auto i kola a založil vlastní obchod ve švýcarském Mellingenu, který dnes zaměstnává přibližně tucet lidí.
Nápad přitom nevznikl až s GT3 RS. Baldinger měl před ním Porsche 911 GT3 v odstínu Arctic Grey a už k němu si nechal postavit barevně sladěné kolo. Když vůz vyměnil za výraznější RS, vzniklo další. Tentokrát ovšem nešlo jen o nastříkání rámu stejnou barvou.
Karbonový rám a vidlice dostaly přesně stejný odstín Olive Black jako Porsche. Grafika na spodní rámové trubce odkazuje na označení na dveřích GT3 RS a lakované jsou i mnohem menší součástky, například držák zadní přehazovačky nebo brzdové páky. Omotávka řídítek zase materiálem připomíná čalounění sedadel auta.
Spojovacím prvkem je rovněž odstín Speed Yellow. Na bicyklu jej používají brzdové třmeny, které stejně jako u Porsche svírají karbon-keramické kotouče. Žlutou značku na pozici dvanácté hodiny na volantu GT3 RS zase napodobuje proužek na individuálně lakovaném cyklopočítači.
Podobnost s Porsche neměla skončit jen u vzhledu. GT3 RS staví na rozsáhlém využití lehkých materiálů a stejný přístup Baldinger zvolil u kola. Hotový karbonový silniční speciál váží přibližně sedm kilogramů.
Právě množství drobných odkazů dělá projekt zajímavější než běžné kolo nalakované podle auta. Podle Baldingera lidé automobilovou inspiraci poznávají i ve chvíli, kdy Porsche nikde poblíž nestojí. Kolo přitom není výstavním kusem určeným pouze k fotografování, ale normálně používaným silničním kolem.
Obě části dvojice skutečně cestují společně. Na střechu GT3 RS Baldinger upevňuje přísavný nosič, přičemž kvůli lehkému sklu musí při montáži postupovat opatrně. Přední kolo bicyklu se demontuje a veze v kabině.
Zdroj: Porsche I Video: Porsche