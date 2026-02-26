Kabrio od Polestaru se odkládá nejdříve na rok 2029. Zálohy jsou zaplacené
Polestar 6 odvozený od konceptu O2 měl vzniknout v limitované sérii 500 kusů a letos se dostat k prvním zákazníkům. Místo toho se v plánech odsouvá až k roku 2029. Značka mezitím dává přednost objemovým projektům.
Polestar sice pracuje s plánem tří nových modelů, ale zapomíná na závazek stanovený v roce 2022 při představení konceptu O2. Prototyp, který měl ústit v model pojmenovaný číslem 6, měl být letos dostupný v 500 exemplářích, prodaných krátce po premiéře. Jenže plány se mění.
Šestka je produkt vyšší třídy pro omezené publikum, což nezapadá do aktuální koncepce rozvoje produkce s cílem přesáhnout ročně 100.000 globálně prodaných vozů. V tomto duchu dostávají přednost sedan 2 a SUV 7 pro klíčové trhy s většími objemy. Roadster 6 se tak může dostat na běžné silnice až v roce 2029.
Limitovaná série 500 kusů byla tehdy vyprodaná během pár týdnů, i když zájemci museli složit zálohu v přepočtu půl milionu korun. 6 stojí na upravené platformě polestaru 5 GT, který dorazí letos v létě, následovaný modelem 4 Coupé. Dále je ve výhledu na rok 2027 Polestar 2 a v roce 2028 by mělo přijít velké SUV Polestar 7.
Ačkoliv studie O2 zatím leží v šuplíku, je možné ji uvést do výroby. Platforma pracující s napětím 800 V naznačuje rychlé nabíjení, zatímco ústrojí se dvěma elektromotory s kombinovaným výkonem 651 kW (886 koní) vůz katapultuje na stovku za 3,2 sekundy. Maximálka je 250 km/h. Baterie by měla vystačit na ujetí 640 km.
Práce na platformě, která je v případě polestaru 6 zkrácená o 400 mm ve srovnání s Polestarem 5, probíhají ve Velké Británii a následné testování se provádí na polygonu MIRA ve Warwickshire.
Polestar také naznačoval výkonnější variantu BST a v roce 2023 mluvil o tom, že limit 500 vyrobených kusů nemusí být finální. Teoreticky je to smutná zpráva pro všechny současné majitele, protože s každým vyrobeným exemplářem unikátnost šestky klesá. Navíc k tomu přidejme sedmileté čekání, což odpovídá jedné generaci běžného modelu.
Koncept O2 byl vybaven řadou recyklovaných materiálů, například polyesterem, a především dronem umožňujícím natáčet scénické záběry vozu jedoucího až 90 km/h. Dron se měl ovládat přes centrální displej vozu.
Zdroj: Auto week, Polestar I Video: Polestar