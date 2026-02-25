Kalendář motorsportu 2026: Rally, okruhy, vrchy, autocross, karting i drifty

Předplatné
Sezóna 2026 slibuje českým fanouškům motoristického sportu mimořádně nabitý program. Pod hlavičkou Autoklubu ČR se pojede kompletní kalendář Mistrovství ČR v rally, rallysprintech i historických automobilech. Tradiční podniky doplní oblíbené sprinty i volné závody, které uzavřou sezonu na podzim a začátkem zimy.

Kalendář MČR 2026 přináší kombinaci osvědčených klasik i atraktivních regionálních soutěží. Fanoušci se mohou těšit na tradiční vrcholy sezóny v čele s legendární Barum Czech Rally Zlín, populární Rallye Český Krumlov nebo prestižním závodem do vrchu Ecce Homo Šternberk.

Kalendář je sestaven tak, aby se klíčové podniky nepřekrývaly a poskytly prostor jak profesionálním týmům, tak amatérským jezdcům i široké veřejnosti. Sezóna startuje už na jaře a vyvrcholí podzimními a zimními soutěžemi, které tradičně uzavírají domácí šampionát.

V našem přehledu nepřinášíme pouze kalendář rally, ale kompletní servis k sezoně 2026 napříč celým motoristickým spektrem. Fanoušci zde najdou termíny podniků pod hlavičkou Autoklub České republiky, ale také návaznosti na mezinárodní struktury jako FIA a FIM.

Součástí přehledu jsou šampionáty okruhů, závodů do vrchu, autocrossu, rallycrossu, cross country, slalomu, eco rally, driftingu i kartingu, včetně podniků historických vozů a veteránů.

Kalendář automobilového sportu ČR 2026
RALLYE
29. 3. 2026III. Rallye Test Plzeň
10. – 11. 4. 20267. Futures Contproduct Rally Morava
24. – 26. 4. 202634. Historic Vltava Rallye (Mistrovství ČR - MČR)
24. – 26. 4. 2026Rallye Šumava Klatovy (MČR)
8. – 9. 5. 202631. Síť 21 Rallysprint Kopná
22. – 23. 5. 202653. Rallye Český Krumlov (MČR)
29. – 30. 5. 2026XX. Rallye Plzeň
12. – 13. 6. 202621. Agrotec Petronas Rally Hustopeče (MČR)
11. – 12. 7. 2026Bohemia Rally Mladá Boleslav (MČR)
24. – 25. 7. 202645. Rally Příbram
14. – 16. 8. 2026Barum Czech Rally Zlín (MČR)
14. – 16. 8. 2026Historic Star Rally (MČR)
4. – 5. 9. 2026XXXIV. Rally Vyškov
18. – 20. 9. 202647. Rally Pačejov (MČR)
2. – 3. 10. 2026XX. Partr Rally Vsetín
28. 11. 2026XXXI. TipCars Pražský Rallysprint
5. 12. 2026Mikuláš Rally Slušovice
ZÁVODY NA OKRUZÍCH
10. – 12. 4. 2026Red Bull Ring/AUT (MČR)
15. – 17. 5. 2026Grobnik/CRO (MČR)
29. – 31. 5. 2026Salzburgring/AUT (MČR)
5. – 7. 6. 2026Slovakiaring/SVK
31. 7. – 2. 8. 2026Most/CZE (MČR)
21. – 23. 8. 2026Slovakiaring/SVK (MČR)
29. – 31. 8. 2026Most/CZE (MČR)
11. – 13. 9. 2026Brno/CZE (MČR)
23. – 25. 10. 2026Hungaroring/HUN (MČR)
ZÁVODY DO VRCHU
11. – 12. 4. 2026AMD Brno
1. – 3. 5. 2026Náměšť nad Oslavou
29. – 31. 5. 2026Ústí nad Orlicí
5. – 7. 6. 2026Ecce Homo Šternberk
10. – 12. 7. 2026Vrbno pod Pradědem
24. – 26. 7. 2026Pezinok-Baba/SVK
21. – 23. 8. 2026Lanškroun–Albrechtice
25. – 27. 9. 2026St. Agatha/AUT
10. – 11. 10. 2026AMD Brno
AUTOCROSS
11. – 12. 4. 2026Nyirád/HUN (MČR)
25. – 26. 4. 2026Humpolec (MČR)
16. – 17. 5. 2026Nová Paka (MČR)
23. – 24. 5. 2026Dobřany
13. – 14. 6. 2026Přerov (MČR)
3. – 5. 7. 2026Nová Paka
1. – 2. 8. 2026Poříčí (MČR)
21. – 23. 8. 2026Přerov
29. – 30. 8. 2026Dobřany
5. – 6. 9. 2026Dolní Bousov (MČR)
26. – 27. 9. 2026Sedlčany (MČR)
2. – 3. 10. 2026Setkání mistrů Humpolec
RALLYCROSS
18. – 19. 4. 2026Melk/AUT (MČR)
6. – 7. 6. 2026Sedlčany (MČR)
20. – 21. 6. 2026Fuglau/AUT (MČR)
8. – 9. 8. 2026Milovice (MČR)
19. – 20. 9. 2026Nyirád/HUN (MČR)
3. – 4. 10. 2026Poznaň/POL (MČR)
CROSS COUNTRY
10. – 12. 4. 2026Baja Żagań/HUN (MČR)
5. – 7. 6. 2026Mikołajki Rally/POL (MČR)
1. – 2. 8. 202645th Rajd Polskie Safari/POL (MČR)
27. – 30. 8. 2026Baja Poland/POL (MČR)
SLALOM
11. 4. 2026Dlhá
2. – 3. 5. 2026Brno (MČR)
16. 5. 2026Přerov (MČR)
17. 5. 2026Zlín (MČR)
30. – 31. 5. 2026Slovakia Ring/SVK
13. – 14. 6. 2026Kdyně
4. – 5. 7. 2026Písek (MČR)
5. – 6. 9. 2026Vysoké Mýto (MČR)
10. – 11. 10. 2026Třinec (MČR)
31. 10. – 1. 11. 2026Hodonín
ECO RALLY/PRAVIDELNOST
27. – 28. 3. 202614. Czech New Energies Rallye
27. – 28. 3. 20263. Rallye Český Krumlov Revival
15. – 16. 5. 20265. Futures Contproduct Classic Rally Morava
5. – 6. 6. 20263. ECO Rallye Beskydy
11. – 12. 7. 2026Bohemia ECO energy Regularity
25. – 26. 9. 20264. Wettern Classic Rally
13. – 15. 11. 20263. New Energies Rallye Krkonoše
DRIFTING
1. 5. 2026Slovakia Ring/SVK (MČR)
14. – 15. 6. 2026Sedlčany (MČR)
9. 8. 2026Ostrava (MČR)
6. – 7. 9. 2026Pezinská Baba/SVK (MČR)
10. – 11. 10. 2026Slovakia Ring – Night Race/SVK (MČR)
KARTING
17. – 19. 4. 2026Vysoké Mýto (MČR)
8. – 10. 5. 2026Cheb (MČR)
19. – 21. 6. 2026Písek (MČR)
17. – 19. 7. 2026Wackersdorf/GER (MČR)
21 – 23. 8. 2026Třinec (MČR)
18. – 20. 9. 2026Cheb (MČR)

125 let Škoda Motorsport • Škoda Auto

Zdroj: Autoklub ČR

