Kalendář motorsportu 2026: Rally, okruhy, vrchy, autocross, karting i drifty
Sezóna 2026 slibuje českým fanouškům motoristického sportu mimořádně nabitý program. Pod hlavičkou Autoklubu ČR se pojede kompletní kalendář Mistrovství ČR v rally, rallysprintech i historických automobilech. Tradiční podniky doplní oblíbené sprinty i volné závody, které uzavřou sezonu na podzim a začátkem zimy.
Kalendář MČR 2026 přináší kombinaci osvědčených klasik i atraktivních regionálních soutěží. Fanoušci se mohou těšit na tradiční vrcholy sezóny v čele s legendární Barum Czech Rally Zlín, populární Rallye Český Krumlov nebo prestižním závodem do vrchu Ecce Homo Šternberk.
Kalendář je sestaven tak, aby se klíčové podniky nepřekrývaly a poskytly prostor jak profesionálním týmům, tak amatérským jezdcům i široké veřejnosti. Sezóna startuje už na jaře a vyvrcholí podzimními a zimními soutěžemi, které tradičně uzavírají domácí šampionát.
V našem přehledu nepřinášíme pouze kalendář rally, ale kompletní servis k sezoně 2026 napříč celým motoristickým spektrem. Fanoušci zde najdou termíny podniků pod hlavičkou Autoklub České republiky, ale také návaznosti na mezinárodní struktury jako FIA a FIM.
Součástí přehledu jsou šampionáty okruhů, závodů do vrchu, autocrossu, rallycrossu, cross country, slalomu, eco rally, driftingu i kartingu, včetně podniků historických vozů a veteránů.
|Kalendář automobilového sportu ČR 2026
|RALLYE
|29. 3. 2026
|III. Rallye Test Plzeň
|10. – 11. 4. 2026
|7. Futures Contproduct Rally Morava
|24. – 26. 4. 2026
|34. Historic Vltava Rallye (Mistrovství ČR - MČR)
|24. – 26. 4. 2026
|Rallye Šumava Klatovy (MČR)
|8. – 9. 5. 2026
|31. Síť 21 Rallysprint Kopná
|22. – 23. 5. 2026
|53. Rallye Český Krumlov (MČR)
|29. – 30. 5. 2026
|XX. Rallye Plzeň
|12. – 13. 6. 2026
|21. Agrotec Petronas Rally Hustopeče (MČR)
|11. – 12. 7. 2026
|Bohemia Rally Mladá Boleslav (MČR)
|24. – 25. 7. 2026
|45. Rally Příbram
|14. – 16. 8. 2026
|Barum Czech Rally Zlín (MČR)
|14. – 16. 8. 2026
|Historic Star Rally (MČR)
|4. – 5. 9. 2026
|XXXIV. Rally Vyškov
|18. – 20. 9. 2026
|47. Rally Pačejov (MČR)
|2. – 3. 10. 2026
|XX. Partr Rally Vsetín
|28. 11. 2026
|XXXI. TipCars Pražský Rallysprint
|5. 12. 2026
|Mikuláš Rally Slušovice
|ZÁVODY NA OKRUZÍCH
|10. – 12. 4. 2026
|Red Bull Ring/AUT (MČR)
|15. – 17. 5. 2026
|Grobnik/CRO (MČR)
|29. – 31. 5. 2026
|Salzburgring/AUT (MČR)
|5. – 7. 6. 2026
|Slovakiaring/SVK
|31. 7. – 2. 8. 2026
|Most/CZE (MČR)
|21. – 23. 8. 2026
|Slovakiaring/SVK (MČR)
|29. – 31. 8. 2026
|Most/CZE (MČR)
|11. – 13. 9. 2026
|Brno/CZE (MČR)
|23. – 25. 10. 2026
|Hungaroring/HUN (MČR)
|ZÁVODY DO VRCHU
|11. – 12. 4. 2026
|AMD Brno
|1. – 3. 5. 2026
|Náměšť nad Oslavou
|29. – 31. 5. 2026
|Ústí nad Orlicí
|5. – 7. 6. 2026
|Ecce Homo Šternberk
|10. – 12. 7. 2026
|Vrbno pod Pradědem
|24. – 26. 7. 2026
|Pezinok-Baba/SVK
|21. – 23. 8. 2026
|Lanškroun–Albrechtice
|25. – 27. 9. 2026
|St. Agatha/AUT
|10. – 11. 10. 2026
|AMD Brno
|AUTOCROSS
|11. – 12. 4. 2026
|Nyirád/HUN (MČR)
|25. – 26. 4. 2026
|Humpolec (MČR)
|16. – 17. 5. 2026
|Nová Paka (MČR)
|23. – 24. 5. 2026
|Dobřany
|13. – 14. 6. 2026
|Přerov (MČR)
|3. – 5. 7. 2026
|Nová Paka
|1. – 2. 8. 2026
|Poříčí (MČR)
|21. – 23. 8. 2026
|Přerov
|29. – 30. 8. 2026
|Dobřany
|5. – 6. 9. 2026
|Dolní Bousov (MČR)
|26. – 27. 9. 2026
|Sedlčany (MČR)
|2. – 3. 10. 2026
|Setkání mistrů Humpolec
|RALLYCROSS
|18. – 19. 4. 2026
|Melk/AUT (MČR)
|6. – 7. 6. 2026
|Sedlčany (MČR)
|20. – 21. 6. 2026
|Fuglau/AUT (MČR)
|8. – 9. 8. 2026
|Milovice (MČR)
|19. – 20. 9. 2026
|Nyirád/HUN (MČR)
|3. – 4. 10. 2026
|Poznaň/POL (MČR)
|CROSS COUNTRY
|10. – 12. 4. 2026
|Baja Żagań/HUN (MČR)
|5. – 7. 6. 2026
|Mikołajki Rally/POL (MČR)
|1. – 2. 8. 2026
|45th Rajd Polskie Safari/POL (MČR)
|27. – 30. 8. 2026
|Baja Poland/POL (MČR)
|SLALOM
|11. 4. 2026
|Dlhá
|2. – 3. 5. 2026
|Brno (MČR)
|16. 5. 2026
|Přerov (MČR)
|17. 5. 2026
|Zlín (MČR)
|30. – 31. 5. 2026
|Slovakia Ring/SVK
|13. – 14. 6. 2026
|Kdyně
|4. – 5. 7. 2026
|Písek (MČR)
|5. – 6. 9. 2026
|Vysoké Mýto (MČR)
|10. – 11. 10. 2026
|Třinec (MČR)
|31. 10. – 1. 11. 2026
|Hodonín
|ECO RALLY/PRAVIDELNOST
|27. – 28. 3. 2026
|14. Czech New Energies Rallye
|27. – 28. 3. 2026
|3. Rallye Český Krumlov Revival
|15. – 16. 5. 2026
|5. Futures Contproduct Classic Rally Morava
|5. – 6. 6. 2026
|3. ECO Rallye Beskydy
|11. – 12. 7. 2026
|Bohemia ECO energy Regularity
|25. – 26. 9. 2026
|4. Wettern Classic Rally
|13. – 15. 11. 2026
|3. New Energies Rallye Krkonoše
|DRIFTING
|1. 5. 2026
|Slovakia Ring/SVK (MČR)
|14. – 15. 6. 2026
|Sedlčany (MČR)
|9. 8. 2026
|Ostrava (MČR)
|6. – 7. 9. 2026
|Pezinská Baba/SVK (MČR)
|10. – 11. 10. 2026
|Slovakia Ring – Night Race/SVK (MČR)
|KARTING
|17. – 19. 4. 2026
|Vysoké Mýto (MČR)
|8. – 10. 5. 2026
|Cheb (MČR)
|19. – 21. 6. 2026
|Písek (MČR)
|17. – 19. 7. 2026
|Wackersdorf/GER (MČR)
|21 – 23. 8. 2026
|Třinec (MČR)
|18. – 20. 9. 2026
|Cheb (MČR)
Zdroj: Autoklub ČR