Kalifornie chystá další bizarní nařízení. Chce zakázat pneumatiky s vysokým valivým odporem
Stát proslulý svou nadměrnou snahou o ochranu životního prostředí nyní tvrdí, že zákaz pneumatik s nadměrným valivým odporem pomůže řidičům kolektivně ušetřit až miliardu dolarů ročně.
Připravovaný zákon má regulovat obutí méně úsporných pneumatik, než se kterými vozidlo sjelo z výrobní linky. Kalifornská energetická komise (CEC) nastínila několik výkonnostních ukazatelů pneumatik se zaměřením na valivý odpor. Právě na něj se vývoj moderních pneumatik často zaměřuje, protože má vliv na spotřebu.
Nižší valivý odpor pneumatiky zjednodušeně znamená nižší spotřebu nehledě na typ pohonu. CEC chce, aby všechny automobily registrované v Kalifornii byly obuté do pneumatik, které splňují nebo dokonce překračují standardy originálních pneumatik, když bylo auto nové.
Kupodivu nezacházejí hlouběji do problému nastíněného studií společnosti Emissions Analytics, která upozorňuje na stále se zvyšující množství emisí emitovaných z opotřebení pneumatik. Ne však v přímé souvislosti s valivým odporem skrze chemické složení a tvar dezénu pneumatiky, ale zejména v souvislosti se stále se zvyšující hmotností nových automobilů. Dle zmíněné studie jsou tyto emise dokonce vyšší než emise produkované spalovacími motory. To však kalifornský zákon zatím nebere v potaz.
Americký server Motor1 upozorňuje na to, že připravované nařízení výrazně omezuje pneumatiky s technologií Ultra-High-Performance (UHP), tedy velmi výkonné pneumatiky. Kromě omezení srovnávajícího reálné obutí s obutím z výroby totiž zákon počítá také se zavedením škály úspornosti, která by stanovila maximální povolený valivý odpor pneumatiky na 10,5 N/kN.
Tento údaj vychází z normy ISO 28580:2018, podle které CEC valivý odpor měří. U běžných vozů by to problém znamenat nemělo, z pohledu valivého odporu nejúčinnější pneumatiky dnes dosahují hodnoty kolem 6 N/kN. Vysoce výkonné pneumatiky na tom už ale tak dobře nejsou. Oblíbený Michelin Pilot Sport 4S s dezénem 300 dosahuje hodnot kolem 9,8 N/kN.
Bridgestone Potenza RE-71RS, Yokohama A052 nebo Maxxis VR2 představují sportovní pneumatiky, které jsou oblíbené na amatérských závodech nebo mezi nadšenci pro sportovní jízdu. Ty však dosahují hodnot kolem 10 N/kN, tedy jsou téměř na hraně připravovaného zákona.
Zatím to vypadá, že takové pneumatiky budou způsobilé k prodeji, i když budou považovány za neefektivní. Zákon také počítá s výjimkou pro pneumatiky, které sice nesplňují připravované limity, ale prodají se v počtu menším než 15.000 kusů ročně, dále pro pneumatiky s vysokou výdrží (životnost 80–100 tisíc kilometrů a více), zimní pneumatiky, rezervní pneumatiky a pneumatiky pro motocykly.
Zajímavé také je, že se k takovému kroku vůbec uchyluje americký stát vzhledem k tomu, že díky příznivému podnebí a cestování na dlouhé vzdálenosti s malým počtem zatáček mají už dnes americké pneumatiky výrazně tvrdší směs než ty určené pro evropský trh. Jejich životnost tak bez problému může být i více než dvojnásobná. V Evropě však pro změnu platí různá omezení ohledně rozměrů pneumatik i disků kol, zejména z pohledu homologace.
Zdroje: Motor1, CEC, WhichCar.com.au, Emissions Analytics