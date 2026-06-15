Kalifornie má svou první chytrou dálnici. Má zabránit stojícím kolonám
„Chytrá“ dálnice I-15 v Kalifornii, přesněji její zhruba 13km úsek, je osazena semafory na nájezdových rampách a proměnlivými značkami doporučené rychlosti. Nedávno začal pilotní provoz.
Když dnes má něco být „chytré“, skoro s jistotou se dočtete, že jde o umělou inteligenci, která pomáhá něco řídit, sledovat či analyzovat. Když se v Kalifornii objevily informace o „chytřejším dojíždění po dálnici I-15“, jeden by tamní okres Riverside, jehož dopravní rada s novinkou přišla, mohl snadno podezírat z toho, že dopravu řídí umělá inteligence.
Tak to ale není. Jde „jen“ o algoritmus, který vypočítává, jak dlouho má nechat motoristy čekat na nájezdech a jakou má těm, kteří už na dálnici jsou, zobrazit doporučenou rychlost. Zkušební provoz tohoto nového systému se rozběhl se začátkem června na zhruba 13 km dlouhém úseku dálnice I-15 severním směrem mezi sjezdy na města Temecula a Murrieta.
Pilotní projekt, který stál 33 milionů dolarů (689 milionů korun), používá kromě zmíněných nástrojů také různá čidla, kterými měří hustotu dopravy. Z toho vypočítává, jestli a jak dlouho nechá řidiče, kteří se chtějí připojit, čekat na připojovací rampě, a také jak rychle by vozidla po dálnici měla jet, aby byla doprava plynulá.
„Cílem je vytvořit na dálnici souvislý tok dopravy a koordinované uzavírání nájezdových ramp k tomu napomůže,“ říká David Knudsen, mluvčí riversideské dopravní rady. „Pokud to zvládneme, můžeme předejít zácpám, v nichž se auta rozjíždějí a pak zase zastavují,“ dodává.
Úsek dálnice I-15 mezi okresem Riverside-San Diego a křížením s dálnicí I-215 patří k nejvytíženějším v Kalifornii. Zatímco za nízkého provozu ho projet trvá 10 minut, v koloně, zejména při odpolední špičce, to může být až 45 minut. Díky tomu, že algoritmus vypočítá, kolik aut odkud a kdy vpustí na dálnici, a zároveň že motoristům doporučí rychlost, má dojít ke snížení celkového času stráveného průjezdem úseku – včetně toho, že člověk bude muset čekat před najetím na dálnici, a to nejvýše čtyři minuty – snížení spotřeby paliva a zlepšení bezpečnosti.
Chytrá dálnice I-15 bude dva roky v pilotním provozu. Následně proběhne vyhodnocení, jestli nový systém něčemu pomohl. Podle toho se může rozšířit na další úseky. A nám nezbývá než se ptát – u nás něco podobného funguje snad jen v tunelech na páteřních komunikacích. Chtěli byste, aby se něco podobného rozšířilo i na jiné vytížené úseky dálnic?
Zdroj info, foto, videa: RCTC