Kalifornský trhač rekordů přijíždí s otevřenou karoserií
Otevřená verze jednoho z nejrychlejších hypersportů planety, přinejmenším na několika závodních tratích, se odhalila v Kalifornii, kde se také vyrábí. Vznikne pouhých třicet kusů.
Teprve před pár lety vzniklá automobilka Czinger dokázala se svým prvním modelem 21C pokořit pět rekordů závodních tratí ve své domovské Kalifornii během pěti po sobě jdoucích dnů, a to včetně slavného okruhu Laguna Seca. Nyní, rok po premiéře produkční verze uzavřeného provedení, se představuje 21C Spyder.
Zachovává si ojedinělé uspořádání sedadel, kdy spolujezdec nesedí vedle řidiče, nýbrž za ním. Rozdíl oproti uzavřené verzi je jen v tom, že zde je možné sejmout skleněný střešní panel. Dokud je panel nasazený, vozu zůstává stejný přítlak 1,5 tuny v rychlosti 240 km/h jako u kupé.
Více působivé je, že bez panelu neklesá přítlak příliš – na 1482 kg ve stejné rychlosti. Protože je totožné i hnací ústrojí, znamená to, že se kabrio může pokoušet také o spoustu rekordů, tentokrát v kategorii produkčních aut s odnímatelnou střechou.
Skleněný panel si vůz nemůže vozit s sebou, ale to neznamená, že jste zcela bez střechy, když vyrazíte na projížďku bez panelu. Spyder má nouzovou plátěnou střechu, kterou je možné kabinu zakrýt, když vás na cestách chytne bouřka.
Drobné zhoršení přítlaku a bezesporu i aerodynamiky však může vyvážit nově navržené zavěšení kol, které do sebe přímo integruje brzdové třmeny. Toto nové řešení, kterému Czinger říká BrakeNode, má snižovat neodpruženou hmotnost o necelá tři kila. Také je údajně tužší, zkracuje brzdnou dráhu až o 15 % a usnadňuje výměnu brzdových destiček.
O pohon se stará 2,9l vidlicový osmiválec, kterému pomáhají dva hnací elektromotory na přední nápravě a třetí motor-generátor u zadní nápravy. Maximální výkon spalovacího motoru je 760 koní (559 kW), spolu s elektromotory je kombinovaný výkon je 1266 koní (931 kW) a točivý moment 937 Nm. Sprint na 60 mph (97 km/h) se odehraje během 1,9 sekundy, čtvrtmílovou dráhu překonáte za 8,7 s a maximálka je 330 km/h.
Czinger plánuje postavit jen 30 spyderů, každý v ceně nejméně 2,75 milionu dolarů, tedy 57,6 milionu korun. Dá se předpokládat, že míra personalizace bude obrovská, a tedy reálné částky, za které si první majitelé své spydery pořídí, budou o stovky tisíc dolarů výš.
zdroj info, foto, videa: Czinger