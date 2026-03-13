Kalkulačka velikosti pneumatik: Porovnání rozměrů a odchylka tachometru
Pomocí této kalkulačky snadno porovnáte dva rozměry pneumatik a zjistíte rozdíl v průměru kola, obvodu i odchylce rychloměru. Stačí zadat šířku, profil a průměr disku a okamžitě uvidíte, jak změna ovlivní skutečnou rychlost nebo ujetou vzdálenost.
Změna velikosti pneumatik nebo disků ovlivní nejen vzhled vozu, ale také jízdní vlastnosti, přesnost tachometru a někdy i správnou funkci asistenčních systémů. Naše kalkulačka vám pomůže rychle zjistit rozdíl mezi dvěma rozměry pneumatik a orientačně ukáže, jak se změní průměr kola, obvod i skutečná rychlost oproti údajům na tachometru.
Při výběru alternativních rozměrů je vždy nutné dodržet hodnoty uvedené v technickém průkazu vozidla. Rozměry pneumatik a disků musí odpovídat schváleným údajům výrobce nebo být uvedeny jako povolená alternativa v dokumentaci k vozidlu.
Dříve byly tyto údaje zapisovány do velkého papírového technického průkazu, který obsahoval i seznam schválených rozměrů kol a pneumatik. Ten byl v posledních letech nahrazen digitálním registrem silničních vozidel, do něhož mají přístup úřady, policie i stanice technické kontroly.
Výsledky kalkulačky berte jako orientační pomůcku, vždy se řiďte oficiálními údaji ke svému vozidlu.
V praxi se stále stává, že některé alternativní rozměry kol a pneumatik jsou uvedeny pouze v původní papírové dokumentaci a zatím nebyly do digitálního registru převedeny. Pokud tedy papírové osvědčení o registraci vozidla máte, je vhodné si jej ponechat.
Neschválený rozměr pneumatik může znamenat, že je vozidlo technicky nezpůsobilé k provozu, což může vést k pokutě při silniční kontrole, problémům na STK nebo ke krácení či odmítnutí pojistného plnění při dopravní nehodě.
Zdroj: Autorský text