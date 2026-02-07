Kalmar 7-97 Turbo Edition oslavuje původní 911 Turbo. Při testování připomněl přezdívku
Retro silueta, ale nová technika pod povrchem. Kalmar 7-97 Turbo Edition cílí na sběratele, nabídne střechu i otevřenou variantu a vedle detailů inspirovaných klasikou přidává poctivě řešené aero, které vznikalo i na základě simulací.
První Porsche 911 Turbo (930), které loni oslavilo půlstoletí, je právem legendou. Jeho technika je však záludná, a tak firma Kalmar vzala tento vůz a postavila jej na techniku mnohem novějšího modelu 993. Výsledkem je 7-97 „Turbo Edition“ v modrém laku s černými koly. Automobilka jej vyrobí pouze 11 kusů a dle přání majitele může být buď se střechou, nebo bez ní.
Ač karoserie vozu schválně navozuje dojem 930 Turbo, nových detailů je zde více než dost. Například přední nárazník sehrál roli při testování. V rychlosti kolem 300 km/h vůz ztratil přítlak na přední nápravě a šel stranou. Připomněl tak přezdívku původní 911 Turbo, které se říkalo „ovdovovač“ kvůli někdy trochu nevyzpytatelným jízdním vlastnostem.
Proto má hotové auto profil pod předním nárazníkem jako 911 R z roku 1967. S přídí souvisí i přesně navržený tvar zadního křídla tak, aby auto bylo jako celek aerodamicky neutrální.
Vzadu pracuje vzduchem chlazený 3,2l boxer, který má základ v agregátu od motorářské legendy Hanse Mezgera. Nový motor Kalmar vyvíjel společně s firmou Lorrtec a složili jej celý na míru. Ve srovnání s motorem z 993 Turbo má tento motor lehčí písty s menším průměrem a zesílené stěny válců, které odolávají většímu plnicímu tlaku. Těsnění hlavy válců a sedla ventilů jsou z mědi a berylia, zakázkový vačkový systém a sací systém je inspirovaný závodním Porsche 962 Group C.
Novým komponentám odpovídají zakázkově navržené palivové mapy. Výsledkem je 418 kW (568 koní) a 600 Nm točivého momentu, které na zadní kola přenáší šestistupňová manuální převodovka s nastavitelnou kontrolou trakce. Přitom 340 Nm je k dispozici od 2500 ot./min. Maximální rychlost je 328 km/h.
Vrcholem podvozku jsou stavitelné adaptivní tlumiče TracTive a vůz jezdí na hořčíkových kolech s vybavenými zamykací centrální matkou. Pneumatiky pocházejí od Michelinu. Mezi paprsky kol si můžeme všimnout karbon-keramických brzdy.
Interiér vozu se nese ve stejně čistém duchu. Stěžejním prvkem tu je jemná kůže s reliéfními detaily. Přístrojový štít tvoří pětice kulatých ciferníků, v nichž nalevo od otáčkoměru je „aktivní ukazatel“ zobrazující mapy motoru, nastavení odpružení a integraci další zábavy. Uprostřed palubní desky dole je infotainment s Apple CarPlay a Android Auto.
Pouhých jedenáct zákazníků bude mít na výběr buď cestovní verzi s měkčími materiály a vyšší mírou komfortu, nebo odlehčenou, spartánštější. Cena je 15,5 až 18,5 milionu korun, ovšem k tomu je třeba dodat dárcovskou 993, jejichž ceny dnes atakují rekordy.
Zdroj: Carbuzz, Kalmar, Octane I Video: Kalmar